Il capo dei lobbisti Ue chiede maggiore trasparenza sulle donazioni alle Ong

La spinta per regole di trasparenza più severe nel lobbismo dell’Ue è un passo nella giusta direzione dopo il “dannoso” scandalo Qatargate, ma i politici dovrebbero anche tenere d’occhio i finanziamenti delle Ong da parte di fondazioni o altre associazioni, i cui donatori sono raramente resi noti, ha dichiarato a EURACTIV Paul Varakas, capo dell’associazione dei lobbisti dell’Ue.

Varakas, presidente della Society of European Affairs Professionals (Seap), ha affermato che sebbene la maggior parte delle ONG con sede a Bruxelles sia iscritta nel registro per la trasparenza dell’Ue, si dovrebbe prestare maggiore attenzione alla provenienza dei loro finanziamenti.

“Se sei un’entità commerciale, sia che tu faccia lobbying come attività interna o attraverso un’associazione di categoria, è abbastanza chiaro che i tuoi soldi provengono dai tuoi profitti […] non c’è da sorprendersi che l’associazione di categoria per le automobili sia finanziata dalle vendite delle case automobilistiche”, ha affermato.

Ma il problema della trasparenza si pone con le associazioni e le Ong con finanziamenti a più livelli.

“Ci sono ONG che dichiarano che i loro finanziamenti provengono da fondazioni europee o extraeuropee, ma spesso i donatori dietro queste fondazioni non vengono resi noti”, ha detto Varakas.

“Dobbiamo comprendere appieno chi è il finanziatore finale delle vostre attività a Bruxelles”, ha osservato, aggiungendo che alcune Ong spesso spingono per un argomento specifico legato a interessi commerciali.

Problemi simili si sono verificati con alcune società di consulenza nell’ultimo decennio.

La discussione su una maggiore trasparenza nelle attività di lobbying dell’Ue si è accesa dopo lo scandalo Qatargate, dove la Ong “Fight Impunity” ha svolto un ruolo chiave. L’Ong faceva capo all’ex eurodeputato italiano Antonio Panzeri e non era iscritta nel registro della trasparenza dell’Ue.

Riferendosi alle nuove regole del Parlamento europeo attualmente in discussione, Varakas ha affermato che i lobbisti dell’Ue che rispettano le regole “non dovrebbero essere penalizzati” per il comportamento illegale di alcuni enti ed eurodeputati.

“La fiducia deve essere ripristinata rapidamente e le nuove regole devono essere concordate in modo trasparente”, ha detto, aggiungendo che non è un buon segno il fatto che non si stia svolgendo un dibattito pubblico, ma che al momento tutto venga discusso solo in riunioni a porte chiuse.

Varakas ha detto che, secondo le informazioni trapelate finora, ci sono alcuni elementi positivi, come il fatto che gli eurodeputati incontrano solo enti che fanno parte del registro della trasparenza.

Ha osservato che un passo nella giusta direzione è anche il fatto che gli ex eurodeputati – che possono lavorare nel settore privato dopo il loro mandato parlamentare – non avranno accesso automatico ai locali del Parlamento Ue per incontrare i loro ex colleghi, a meno che non dichiarino le ragioni precise per cui questi incontri si tengono e il fatto che sono ex deputati del Pe.

Varakas ha però avvertito che le nuove proposte non dovrebbero fare di tutta l’erba un fascio.

“Nella proposta, ad esempio, c’è una sorta di obbligo di spiegare il motivo per cui si entra nei locali del Parlamento europeo. Sebbene sia una buona idea dal punto di vista della trasparenza, le enormi lacune e i danni collaterali che si verificheranno sono che sempre meno lobbisti condurranno affari all’interno dei locali del Parlamento”, ha affermato.

“Invece, incontreranno gli eurodeputati fuori dal Parlamento, dove non dovranno giustificare il motivo di tali incontri. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio, spingendo per una maggiore trasparenza, ma se sei un lobbista iscritto al registro per la trasparenza e hai superato molti requisiti di trasparenza, dovresti essere libero di condurre i tuoi affari all’interno del Parlamento” ha concluso.

(Sarantis Michalopoulos | EURACTIV.com)