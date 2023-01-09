I piani di Macron per la riforma delle pensioni ottengono l’appoggio della destra

Il presidente francese Emmanuel Macron e il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelenskyy, si sono parlati martedì e hanno discusso della sospensione da parte della Russia delle esportazioni di grano ucraino attraverso il corridoio marittimo e della sicurezza nucleare intorno all'impianto di Zaporizhia. [Shutterstock/Gints Ivuskans]