I piani di Macron per la riforma delle pensioni ottengono l’appoggio della destra

Il partito di destra Les Républicains ha confermato che sosterrà la riforma delle pensioni promessa dal presidente Emmanuel Macron. Ciò significa che potrebbe essere approvata con una maggioranza parlamentare.
Tra le principali promesse di Macron in campagna elettorale, il progetto di riforma delle pensioni sarà presentato martedì [10 gennaio] all’Assemblea nazionale.
“La situazione economica, demografica e di bilancio richiede questa riforma”, ha dichiarato domenica il presidente dei Républicains Eric Ciotti al Journal du Dimanche.
“Spero quindi di poter votare una riforma equa che preservi il nostro sistema pensionistico basato sulla distribuzione”, ha dichiarato Ciotti.
Ha poi aggiunto che la “destra di governo” ha sempre difeso l’idea di una riforma che porti a più lavoro, riferendosi alla riforma che mira ad aumentare l’età pensionabile da 62 a 64 anni.
Tuttavia, il partito di destra assicurerebbe il suo sostegno a condizione che le sue richieste siano accolte.
Tra queste, l’accesso alla pensione minima di 1.200 euro non solo per i nuovi iscritti, ma anche “retroattivamente per gli attuali pensionati che beneficiano delle pensioni più modeste”.
Inoltre, secondo Ciotti la riforma dovrebbe essere “applicata in due fasi da cinque anni”, con l’innalzamento dell’età pensionabile legale a 63 anni nel 2027 e a 64 anni nel 2032.
Il ministro dei Conti pubblici Gabriel Attal ha risposto all’annuncio di Ciotti domenica su France TV, lodando la “responsabilità” dell’opposizione. Ha anche negato di aver concluso un accordo con i Republicains.
Macron, la prima ministra Elisabeth Borne e il ministro del Lavoro Olivier Dussopt hanno continuato a discutere della riforma per tutto il fine settimana, sperando che, passata al Senato, la riforma possa entrare in vigore entro l’estate.
(Hugo Struna | EURACTIV.fr)