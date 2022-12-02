I Paesi devono rendere più facile il voto alle elezioni dell’UE, dicono gli europarlamentari

I cittadini dell’UE che vivono in un altro Paese europeo dovrebbero poter ottenere la registrazione come elettori non appena si registrano per la residenza. Così hanno votato i parlamentari europei giovedì (1 dicembre).

Per legge, i cittadini dell’UE che vivono all’estero hanno il diritto di votare e candidarsi alle elezioni europee e locali nello Stato membro in cui vivono. Tuttavia, una minoranza consistente non vota perché non è a conoscenza dei propri diritti di voto o delle modalità di registrazione. Si stima che circa 1 milione di cittadini dell’UE si sia visto negare il diritto di voto alle elezioni del 2019 nel solo Regno Unito.

La proposta sui diritti elettorali dei cittadini dell’UE fa parte di una serie di piani per rivedere le leggi che regolano le prossime elezioni europee del 2024.

All’inizio di quest’anno, gli europarlamentari hanno appoggiato una proposta che istituirebbe una lista transnazionale per eleggere 28 eurodeputati in aggiunta agli attuali 705 seggi, per i quali sono ancora in corso i negoziati con gli Stati membri.

La legge esorta inoltre i Paesi dell’UE a introdurre il voto per corrispondenza, il voto fisico anticipato, il voto per delega, i seggi elettorali mobili e il voto elettronico e online nelle elezioni europee.

La commissione Affari costituzionali del Parlamento ha inoltre appoggiato le disposizioni che impongono ai Paesi di informare i cittadini mobili in una lingua ufficiale dell’UE comprensibile per loro sui diritti di voto e di eleggibilità e sulle scadenze imminenti.

“Una delle bellezze dell’UE è la libertà di spostarsi e vivere ovunque nell’Unione. Ma spesso a chi si trasferisce viene impedito di esercitare il proprio diritto a partecipare alle elezioni europee”, ha dichiarato Damian Boeselager, l’europarlamentare tedesco dei Verdi che ha redatto la relazione del Parlamento.

Gli europarlamentari hanno anche deciso di eliminare le cosiddette disposizioni di “deroga” che consentono a uno Stato membro di limitare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni europee per i cittadini dell’UE quando la loro popolazione supera il 20% di tutti gli elettori del Paese.

Le proposte saranno votate durante la plenaria del Parlamento a dicembre e richiederanno poi il sostegno unanime dei governi dell’UE.