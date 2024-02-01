I leader dell’UE si preparano alla resa dei conti con l’Ungheria sugli aiuti all’Ucraina

Oggi, giovedì primo febbraio, i leader dell’UE proveranno a trovare un accordo con il primo ministro ungherese Viktor Orbán per offrire all’Ucraina finanziamenti sicuri a lungo termine, ma sono anche pronti a procedere da soli.

I funzionari dell’UE hanno cercato di trovare un compromesso con l’Ungheria per ottenere un accordo sul pacchetto quadriennale di aiuti finanziari all’Ucraina da 50 miliardi di euro, nell’ambito di una più ampia revisione del bilancio dell’UE.

Il vertice di Bruxelles, che si preannuncia decisivo, segue a settimane di incertezza dopo che Orbán aveva impedito di prendere una decisione in occasione del vertice di dicembre.

L'Ungheria di Orbán blocca gli aiuti UE all'Ucraina dopo l'accordo sull'avvio del processo di adesione Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha bloccato venerdì (15 dicembre) 50 miliardi di euro di aiuti finanziari dell’UE per l’Ucraina, mettendo in dubbio il continuo sostegno dell’Europa dopo che i leader del blocco hanno aggirato la sua opposizione per …

Il piano prevede la copertura del fabbisogno dell’Ucraina per il periodo 2024-2027 con 33 miliardi di euro in prestiti e 17 miliardi di euro in sovvenzioni, denaro proveniente dal bilancio dell’UE, per dare a Kyiv finanziamenti più sicuri per combattere l’invasione della Russia.

Si prevede che, a marzo, l’Ucraina esaurisca la liquidità necessaria per svolgere le normali funzioni di governo.

Ma per modificare il bilancio dell’UE, tutti i 27 Stati membri dell’UE devono essere d’accordo.

L’Ungheria ha chiesto di poter porre il veto sui soldi erogati ogni anno – un passo che gli altri 26 hanno rifiutato.

In un’ottica di avvicinamento a Orbán, i leader dell’UE sono ora disposti a proporre di tenere un dibattito annuale su come l’Ucraina spende gli aiuti dell’UE senza dare all’Ungheria il diritto di veto.

“Il Consiglio europeo terrà ogni anno un dibattito sull’attuazione dello strumento per guidare l’approccio dell’UE rispetto allo stato della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina”, si legge nella bozza delle conclusioni del vertice, visionata da Euractiv.

Mentre i leader dell’UE si riunivano a Bruxelles mercoledì sera (31 gennaio), non era chiaro se Orbán avrebbe accettato un accordo del genere.

L’ambasciatore ungherese presso l’UE ha detto alle sue controparti, durante una riunione preparatoria tenutasi mercoledì (31 gennaio), che Budapest vuole ancora il potere di veto e un’estensione del Recovery fund, hanno confermato i diplomatici dell’UE.

Il leader ungherese ha dato prova di combattività al suo arrivo a Bruxelles mercoledì sera, postando una sua foto con la didascalia “Siamo in sella!”.

Mercoledì sera (31 gennaio), alcuni leader dell’UE si sono incontrati per una cena informale in vista dei colloqui di giovedì, nel tentativo di coordinare le loro posizioni.

Mentre alcuni leader dell’UE presenti si sono espressi a favore di incentivi per Orbán, altri hanno preferito aumentare le minacce, compreso l’uso dell’articolo 7 TUE.

Se applicato, infatti, potrebbe, in ultima analisi, privare l’Ungheria dei suoi diritti di voto. Tuttavia, la procedura resta soggetta a un approccio fortemente intergovernativo che mina le potenzialità dell’articolo stesso, per quanto riguarda la difesa dello stato di diritto e delle libertà fondamentali dell’Unione.

L’urgenza è data dal fatto che il vertice di giovedì (primo febbraio) è l’ultima occasione per raggiungere un accordo prima di abbandonare il bilancio dell’UE come strumento per il finanziamento dell’Ucraina e tornare ai finanziamenti più complessi, costosi e meno prevedibili utilizzati in precedenza.

La pazienza con l'Ungheria si esaurisce mentre i leader UE guardano al difficile vertice sull'Ucraina Mentre i leader dell’UE si preparano a portare avanti questa settimana un pacchetto di sostegno all’Ucraina da 50 miliardi di euro, con o senza l’Ungheria, molti a Bruxelles si rendono conto che questa misura potrebbe avere un costo elevato.

I temi …

Vi è un ampio consenso sul fatto che, se i leader dell’UE dovessero trovarsi in una situazione di stallo con Orbán, si sono impegnati a procedere a 26 Stati per continuare a garantire gli aiuti al governo ucraino affinché possano pagare stipendi e servizi.

Tale opzione sarebbe più costosa, complessa e politicamente più impegnativa, ma comunque possibile, utilizzando lo stesso metodo impiegato dall’UE per versare 18 miliardi di euro a Kyiv nel 2023, hanno detto i diplomatici dell’UE.

L’opzione richiederebbe anche più tempo per l’attuazione, con la necessità di istituire due schemi intergovernativi separati per consentire al blocco di trasferire sovvenzioni e prestiti all’Ucraina per il resto del periodo.

“In un modo o nell’altro, troveremo una soluzione, con o senza Orbán, per sostenere l’Ucraina”, ha dichiarato il primo ministro polacco Donald Tusk alla vigilia dei colloqui.

“La pazienza si sta davvero esaurendo”, ha commentato un diplomatico dell’UE, facendo eco a quelli di molti altri Stati membri dell’UE che sono stufi del blocco ungherese.

Altri diplomatici dell’UE hanno avvertito che, indipendentemente dall’esito del vertice di giovedì, la frustrazione accumulata potrebbe avere un impatto permanente sulle relazioni all’interno del blocco.

“Indipendentemente dal fatto che si raggiunga un accordo con o senza l’Ungheria, dovremo pensare al nostro modo comune di andare avanti, perché sta diventando sempre meno un’Unione”, ha detto un secondo diplomatico dell’UE.

Parlando con i giornalisti a Bruxelles mercoledì sera, il primo ministro estone Kaja Kallas ha riassunto lo stato d’animo in vista dei colloqui, dicendo: “C’è sicuramente una pressione geopolitica (…) L’Europa è in grado di mantenere le promesse fatte?”.

Un terzo diplomatico ha affermato che “tutto è imprevedibile” quando si tratta di questo vertice UE.

“Non sappiamo cosa voglia Orbán (…) alcuni si chiedono se voglia davvero qualcosa o se punti solo a guadagnare tempo, sperando che gli equilibri politici cambino dopo le elezioni di giugno nell’UE e il prossimo novembre negli Stati Uniti”, hanno detto.

La stabilità dei finanziamenti prevedibili a Kiev ha acquisito importanza da quando l’assistenza finanziaria degli Stati Uniti, il principale fornitore di aiuti all’Ucraina, è diventata incerta a causa delle lotte intestine al Congresso americano.

Ma affrontare Orbán, un maratoneta nelle trattative a Bruxelles, non sarà facile, e i diplomatici dell’UE si aspettano che il vertice si protragga fino a tarda notte giovedì.

Una leva importante per Bruxelles sono i circa 20 miliardi di euro di fondi UE congelati che si rifiuta di dare a Budapest per le carenze dello Stato di diritto.

A dicembre, Orbán ha approvato la decisione di aprire i colloqui di adesione con Kiev un giorno dopo aver ottenuto da Bruxelles lo sblocco di altri 10 miliardi di euro.

Sebbene Bruxelles insista sul fatto che le due questioni non sono collegate, i funzionari e i diplomatici dell’UE a porte chiuse esprimono forti sospetti sul fatto che Orbán stia facendo lo stesso gioco del pollo per cercare di ottenere altri fondi.

“Non si tratta dell’Ucraina, ma Orbán sta sfruttando questa opportunità per ricattare le istituzioni dell’UE e gli altri Stati membri”, ha dichiarato un alto diplomatico europeo.

La crescente frustrazione per il ruolo di guastafeste svolto dall’Ungheria ha visto crescere le richieste agli altri leader di ricorrere all’articolo 7 dell’UE e di privare Budapest dei suoi diritti di voto – una “opzione nucleare” che richiederebbe l’unanimità di tutti gli altri 26 leader.

I diplomatici dell’UE affermano che solo pochi sarebbero davvero disposti a percorrere questa strada per il momento.

Poco credibile la minaccia dell'UE di tagliare i fondi all'Ungheria, in caso di veto sugli aiuti all'Ucraina È poco probabile che l’UE dia seguito alla minaccia di tagliare i fondi all’Ungheria se il governo presieduto da Viktor Orbán non dovesse approvare il pacchetto di aiuti all’Ucraina da 50 miliardi di euro, hanno dichiarato gli esperti a Euractiv.

La …

Mentre l’attenzione si concentrerà sugli aiuti finanziari all’Ucraina, i leader dell’UE discuteranno anche del futuro del sostegno militare dell’UE all’Ucraina.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il cui Paese è il più grande fornitore europeo di armi all’Ucraina, ha invitato gli altri Paesi a stendere il loro sostegno militare e a fare di più per aiutare Kiev.

“Faremo tutto il possibile per garantire che il contributo congiunto dell’Europa sia così importante che l’Ucraina possa basarsi su di esso e che Putin non possa contare sul fatto che il nostro sostegno venga meno ad un certo punto”, ha dichiarato Scholz al Bundestag tedesco mercoledì prima di recarsi a Bruxelles.

“Molti membri hanno inviato il loro contributo e posso dire che almeno 21 miliardi di euro saranno messi a bilancio per il 2024”, ha detto mercoledì il capo diplomatico dell’UE Borrell, confermando che gli aiuti militari del blocco all’Ucraina sono stati finora pari a 28 miliardi di euro dall’inizio della guerra.

Ma l’UE ha anche riconosciuto che il blocco non riuscirà a raggiungere il milione di proiettili di artiglieria promesso per l’Ucraina entro marzo, mentre Bruxelles ha esortato gli Stati membri dell’UE ad aumentare le consegne di armi a Kiev.

[A cura di Alice Taylor]

Leggi qui l’articolo originale

Disponibile anche in tedesco