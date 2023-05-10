I conservatori austriaci contrari al Green Deal

Gli eurodeputati conservatori del Partito Popolare Austriaco (ÖVP) hanno appoggiato la proposta del PPE di rinunciare ad alcune delle istanze più avanzate del Green Deal, che il centrodestra dell’UE ha avanzato la settimana scorsa.

La settimana scorsa, il Partito Popolare Europeo (PPE) ha respinto la proposta sull’uso sostenibile dei pesticidi, un progetto legislativo chiave nell’ambito del Green Deal, il programma di punta dell’UE in materia di sostenibilità.

Gli eurodeputati del Partito Popolare Austriaco (ÖVP), conservatore, si sono schierati a favore dei produttori agricoli.

“Gli agricoltori sono a un punto in cui non possono più tenere il passo”, ha dichiarato martedì Simone Schmiedtbauer alla stampa a Strasburgo, come riporta ORF.

Mercoledì, in occasione della plenaria del Parlamento europeo, si terrà un dibattito sul ruolo degli agricoltori nel facilitare la transizione verde e nel mantenere un settore agricolo solido. Tuttavia, non si prevede di raggiungere una risoluzione, dal momento che l’argomento ha scatenato un’escalation di polemiche.

Il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, responsabile per il Green Deal, punta a compiere passi significativi verso la riduzione delle emissioni e la conversione in attività economiche sostenibili.

L’ÖVP e l’FPÖ di estrema destra, invece, respingono chiaramente questa prospettiva.

“Ribadiamo la nostra opposizione a Timmermans”, ha sottolineato Schmiedtbauer.

L’eurodeputato dell’FPÖ Georg Mayer ha definito il Green Deal un “disastro verde” e ha suggerito di limitare il traffico pesante su gomma attraverso l’Europa come approccio più sensato per ridurre le emissioni.

Per i deputati socialdemocratici dell’SPÖ, invece, il “crescente annacquamento degli obiettivi climatici” da parte del PPE è “un segno che la lobby agricola ha prevalso”, ha dichiarato il capo delegazione Andreas Schieder. “Vedo che il PPE vuole annacquare e distruggere il Green Deal. Il PPE è finito nella trappola del populismo”.

L’europarlamentare liberale del NEOS Claudia Gamon ha respinto il rifiuto del PPE alla strategia del Green Deal, sottolineando che aumenterebbe la dipendenza degli agricoltori dai sussidi. I Verdi hanno fatto eco a questo sentimento, criticando la difesa da parte del PPE di un modello obsoleto e il rifiuto della regolamentazione dei pesticidi.

