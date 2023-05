Governo Meloni valuta nuovo approccio alle missioni internazionali per creare sicurezza e sviluppo

Ripensare l’approccio alle missioni internazionali condotte dall’Italia puntando sulla creazione di un sistema sinergico tra ministeri, interlocutori nazionali pubblici e privati per creare sicurezza e sviluppo nei Paesi in cui operano i militari italiani. E’ questo uno dei punti emersi dalle comunicazioni rese dai ministri di Esteri e Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto, sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali per il 2023 davanti alle commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera ed Esteri del Senato.

Durante i loro interventi i due esponenti del governo guidato da Giorgia Meloni hanno posto l’accento sull’importanza del ruolo dell’Italia nell’ambito delle iniziative internazionali e bilaterali di cooperazione e di partecipazione a missioni di carattere securitario.

Nelle comunicazioni davanti ai parlamentari, Tajani e Crosetto hanno tracciato un quadro delle aree di maggiore rilevanza per l’Italia a livello geopolitico, dal sostegno all’Ucraina fino, all’impegno con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo fino al ruolo svolto nelle missioni navali nel Golfo Persico, Indo-Pacifico e Golfo di Guinea.

Il ministro degli Esteri ha ricordato che “gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono un importante strumento di politica estera, utile a rafforzare anche la nostra presenza e la nostra capacità decisionale nei consessi internazionali.

Come indicato dal ministro Crosetto il 2023 vedrà i militari italiani operare in 43 missioni con una media di circa 7.500 unità e con l’impiego di un contingente massimo di poco inferiore a 12mila unità, per un onere finanziario complessivo di 1,31 miliardi. Delle 43 missioni a cui l’Italia partecipa, quattro sono state lanciate o verranno avviate nel corso dell’anno. Di queste, tre sono state avviate dall’Unione europea: EUMAM Ucraina, EUBAM Libia, EUMPM Niger, mentre la quarta è la missione bilaterale di supporto in Burkina Faso.

Creare sviluppo nei Paesi in cui si va in missione

La partecipazione dell’Italia a un numero importante di missioni a livello internazionale, in particolare nel continente africano, impone secondo quanto affermato il ministro Crosetto, un cambio di approccio, partendo dai fondi della difesa.

“Approviamo quest’anno una delibera missioni uguale a quelle degli anni precedenti, che segue la stessa logica. Io penso che dal prossimo anno dovremmo cambiare sia i tempi in cui arriva alle camere, anticipandoli, vorrei che la Difesa preparasse la sua idea di missioni internazionali entro il 15 ottobre. Ma a parte questo è necessario ripensare anche all’approccio”, ha dichiarato il ministro.

Secondo Crosetto, “non ha senso andare in alcuni Paesi, spendere molto, costruire le condizioni di sicurezza e andarsene via avendo come unico risultato quello di avere formato ottime forze di polizia e forze militari senza avere dato un aiuto a portare in quel Paese sviluppo economico, crescita sociale culturale sanitaria”.

Il ministro ha rivelato che in accordo con il ministero degli Affari esteri verrà potenziato il tavolo esteri-difesa prevedendone quanto ritenuto necessario la partecipazione anche di altri interlocutori nazionali pubblici e privati.

“Stiamo valutando l’introduzione di un sistema di valutazione degli effetti dei nostri interventi militari, tanto sul piano del miglioramento dell’ambiente di sicurezza quanto sul piano delle relazioni diplomatiche ed economiche”, ha rivelato Crosetto.

Il ministro ha affermato inoltre, che si è iniziato a lavorare alla redazione di una strategia di sicurezza nazionale che identifichi una comune consapevolezza degli obiettivi strategici nazionali e delle condizioni di sicurezza da realizzare permettendo di promuovere una visione organica degli interessi del Paese.

Strategico far crescere l’Africa

“Noi non facciamo missioni all’estero per farci dire quanto siamo bravi”, ha osservato il responsabile della Difesa, secondo cui è “strategico far crescere l’Africa e noi dobbiamo essere capofila anche nei confronti dell’Europa”.

Il ministro ha ricordato che l’Europa investe sette volte di più in Africa, ma è politicamente meno rilevante della Cina.

“Non esiste un futuro dell’Europa se non esiste un futuro dell’Africa a medio e lungo termine”. Infatti, se non si darà la possibilità di creare una ricchezza africana, le mille persone al giorno che arrivano in Italia “diventeranno due miliardi e mezzo in venti anni”.

Facendo riferimento alle missioni che continueranno a vedere impegnata l’Italia, il ministro ha fatto riferimento, tra le altre, alla missione europea EUMPM in Niger, tesa a contenere la minaccia posta da gruppi terroristici armati e garantire la sicurezza della popolazione, alle missioni EUCAP ed EUTM in Somalia, la missione di addestramento e consulenza delle forze locali del Mozambico e la nuova missione MIBIL in Burkina Faso, un Paese che, a detta di Crosetto, è necessario seguire per evitare un’alleanza con la Russia.

Ucraina: tenere aperti canali diplomatici, prosegue impegno su fianco est Nato

I due ministri hanno indicato l’Ucraina come lo scenario più delicato al momento a livello internazionale.

Secondo Tajani, per risolvere situazioni critiche, come quella della centrale nucleare di Zaporižžja, l’Italia ha proposto la creazione di una zona franca alle Nazioni Unite, dalla quale possa partire un eventuale dialogo e sostiene poi il corridoio verde per fornire grano ai Paesi africani.

“L’assenza di forniture di frumento e altri cereali può portare a situazioni di instabilità e a nuovi flussi migratori”, ha fatto notare il vicepresidente del Consiglio.

Sull’avvio dei negoziati, il ministro ha commentato che “non ci sono le condizioni, come ribadito da Kiev, e non ci saranno finché i russi non si ritireranno dai territori occupati. Pace giusta significa libertà e indipendenza per l’Ucraina. È però importante – ha ribadito Tajani – tenere i canali diplomatici aperti, anche per contrastare la percezione diffusa in Africa, in Asia e Sudamerica che sia solo la Cina a lavorare per la pace, mentre lo fa anche l’alleanza Euroatlantica”.

Roma, che l’anno prossimo avrà la presidenza del G7, è pronta “a sostenere l’invio di armamenti europei a Kiev, sempre più efficaci, e a discutere l’aumento bilancio settennale dello strumento europeo per la pace”.

Da parte sua, Crosetto ha affermato che la Difesa continuerà la convinta partecipazione alle iniziative sul fianco est messe in atto dalla Nato, dove l’impegno è significativo e prevede per il 2023 un complessivo massimo in termini di personale di circa 3.400 unità, che in termini di assetti si traduce in circa 600 mezzi e materiali terrestri, cinque unità navali e circa 30 assetti aerei.

Inoltre, sempre nel 2023 è previsto anche il dislocamento nel Mar Baltico di un’unità navale con capacità di difesa aerea e missilistica, quale contributo al rafforzamento dello spazio aereo polacco e dell’area euro-atlantica.

Crosetto ha inoltre spiegato che aldilà degli altri impegni già consolidati prima dello scoppio del conflitto, è previsto anche nel 2023 a conferma dei contributi a connotazione terrestre in Bulgaria e in Ungheria, l’avvio di un ulteriore impegno in Slovacchia, con il dispiegamento di un sistema di difesa anti-aerea e anti-missilistica Samp-T.

Inoltre, il ministro ha sottolineato che la Difesa italiana ha valutato di poter prendere parte all’iniziativa europea dell’addestramento di militari ucraini, inviando personale di staff nei comandi di Bruxelles, in Polonia e in Germania, nonché offrendo moduli addestrativi specialistici da svolgere, però, presso scuole e installazioni militari sul nostro territorio nazionale”.

Mediterraneo deve essere priorità per evitare influenze di Russia e Cina

Nei loro interventi, i due ministri hanno inoltre ribadito la necessità di mantenere un’attenzione prioritaria sul Mediterraneo per evitare l’influenza di Cina e Russia.

“Occorre stabilizzare le aree vicino all’Italia, in maniera strategica”, ha dichiarato Tajani, sottolineando che da questo punto di vista “la Libia è il pilastro della nostra azione diplomatica”, dove l’Italia sta mettendo in atto la cooperazione con gli attori locali e i politici più rilevanti, anche in ottica di limitare i flussi migratori”.

Il capo della diplomazia italiana si è espresso con favore anche sulla riorganizzazione di un futuro esercito libico che riunisca le componenti della Tripolitania (legate al Governo di unità nazionale con sede a Tripoli) e quelle dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (LNA) del generale Khalifa Haftar, ricevuto dal presidente del Consiglio Meloni lo scorso 3 maggio a Roma.

Secondo Tajani, la riorganizzazione delle Forze armate libiche consentirà “di allontanare gruppi di mercenari, come il battaglione russo Wagner, ed evitare esiti nefasti, come quelli che sta vivendo il Sudan”. Anche il ministro Crosetto ha ribadito che l’Italia non esclude di assumere il ruolo di facilitatore per la riorganizzazione delle le Forze armate libiche.

Il ministro ha ammesso che finora l’Italia “ha ottenuto poco rispetto a impegno e sforzi profusi”, sottolineando che la stabilizzazione “resta essenziale”.

Crosetto ha ricordato che l’Italia opera in una serie di missioni che riguarda il Paese nordafricano: la Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (MIASIT); l’operazione aeronavale Mediterraneo Sicuro che opera in prossimità delle coste libiche; l’operazione mediterranea della forza navale dell’Unione europea IRINI lanciata nel 2020 per far rispettare l’ embargo delle Nazioni Unite sulle armi alla Libia; la missione dell’UE di assistenza alle frontiere in Libia (EUBAM) che sostiene le autorità libiche nello sviluppo della gestione delle frontiere e della sicurezza alle frontiere terrestri, marittime e aeree del Paese.

Sul piano diplomatico, l’Italia continua il suo lavoro per stabilizzare anche la Tunisia. “Siamo incessantemente impegnati a mobilitare la comunità internazionale, con il G7 e l’UE, per sollecitare i finanziamenti al governo e chiederne la prosecuzione, condizionata da riforme indispensabili”, ha spiegato il responsabile della Farnesina.

“I Paesi Africani non possono essere trasformati nella Danimarca da un giorno all’altro, ma serve essere pragmatici sul loro fronte”. Sono infatti alleati fondamentali nella gestione “dell’aumento dei flussi irregolari senza precedenti che stiamo vivendo”.

In generale, Tajani ha affermato che l’Italia continuerà a dialogare con i governi di Africa e Medio Oriente, “in particolare con Paesi affidabili, che hanno scelto la legalità, come Niger e Mauritania”, dove è stata annunciata l’apertura di un’ambasciata, e a mettere in campo progetti di cooperazione allo sviluppo, anche grazie ai 251 milioni di euro forniti dalle Nazioni Unite.