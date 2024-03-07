Gli USA lanciano un avvertimento alle banca austriaca Raiffeisen sul sostegno alla Russia

L’ambasciata statunitense in Austria ha dichiarato mercoledì (6 marzo) che un alto funzionario del Tesoro statunitense visiterà le autorità austriache e la Raiffeisen Bank International, aumentando le pressioni sulla più grande banca occidentale presente in Russia.
Anna Morris, funzionaria del Tesoro statunitense che si occupa di flussi di denaro illeciti, incoraggerà le banche austriache a valutare la loro esposizione alla Russia e a “prendere misure di mitigazione”, ha dichiarato l’ambasciata.
La Morris è l’ultima di una serie di funzionari statunitensi in visita in Austria, uno dei Paesi europei con i legami più stretti con la Russia.
Morris illustrerà una nuova autorità statunitense in materia di sanzioni, ha dichiarato l’ambasciata, aggiungendo che questo organismo “creerà rischi maggiori per le banche e le incentiverà a prendere misure per proteggersi dal commercio legato alla base militare industriale russa, o rischieranno di essere tagliate fuori dal sistema finanziario statunitense”.
Si tratta dell’ultimo tentativo degli Stati Uniti di esercitare pressioni su Raiffeisen, che gestisce grandi volumi di pagamenti da e verso la Russia.
Gli Stati Uniti sono i Paese più potente al mondo soprattutto perché possono interrompere l’accesso di una banca al dollaro, pietra miliare della finanza internazionale.
La visita fa seguito a un ordine esecutivo del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden dello scorso dicembre che minaccia sanzioni per le istituzioni finanziarie che aiutano la Russia ad aggirare le sanzioni, alzando la posta in gioco per banche come Raiffeisen.
La Reiffeisen Bank International è presente in 24 Paesi, tra cui la Bielorussia, altro Paese sottoposto a sanzioni occidentali. In Europa centrale e orientale, il gruppo austriaco copre 12 Paesi, cinque dei quali membri dell’UE, con banche affiliate.
[A cura di Georgi Gotev]
