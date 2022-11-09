Gli europarlamentari evidenziano che alcuni governi UE utilizzano sistematicamente software spia

Secondo la legislatrice che guida la commissione del Parlamento europeo che indaga sullo scandalo del software spia Pegasus, questo viene sistematicamente utilizzato come strumento di controllo in alcuni Paesi dell’UE, e per proteggere la democrazia è necessario un “profondo ripensamento” della governance europea.

Intervenendo alla conferenza stampa di martedì (8 novembre) per presentare il primo rapporto della commissione sulle sue scoperte, l’eurodeputata Sophie In ‘t Veld ha accusato l’UE di rifuggire dalla protezione della democrazia all’interno dei propri Paesi e ha chiesto una discussione sulla “riforma della governance dell’Unione europea, con o senza modifiche ai trattati”.

Il rapporto è una prima revisione del lavoro intrapreso dalla commissione Pegasus del Parlamento, istituita all’inizio dell’anno per indagare sull’acquisto e l’impiego di tecnologie di sorveglianza da parte delle autorità dell’UE. Il mandato della commissione dura fino a marzo 2023, ma potrebbe essere rinnovato.

L’avvio dell’indagine ha fatto seguito alle rivelazioni del 2021 secondo cui i governi di tutto il mondo avrebbero utilizzato software spia prodotti dall’azienda israeliana NSO Group per infiltrarsi nei dispositivi di politici, giornalisti, attivisti e avvocati.

Tra coloro che sono stati presi di mira ci sono stati alti funzionari dell’UE, tra cui il commissario per la Giustizia Didier Reynders, e politici di primo piano di Paesi europei, come il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez.

L’indagine si è concentrata principalmente sul ruolo delle autorità nazionali e il rapporto presenta diversi profili di Paesi che esaminano le specificità dell’impiego della tecnologia, ma In ‘t Veld ha segnalato di non considerare la questione come una questione puramente nazionale.

“Lo scandalo dei software spia non è uno scandalo nazionale. È uno scandalo europeo”, ha detto.

“Tendiamo a guardarlo attraverso il buco della serratura della politica nazionale. Ma se si uniscono i puntini, improvvisamente emerge un’altra immagine e si vede che si tratta di una questione interamente europea. (…) Sono stati presi di mira deputati, commissari e funzionari della Commissione. D’altra parte, i responsabili siedono anche nel Consiglio europeo”.

In ‘t Veld ha criticato in particolare la Commissione per quelle che, a suo dire, sono le discrepanze nei suoi sforzi per rafforzare la democrazia contro le minacce interne ed esterne.

“La Commissione è molto determinata a combattere gli attacchi alla democrazia dall’esterno”, ha dichiarato.

“Ma quando gli attacchi alla democrazia provengono dall’interno, la Commissione tace. (…) Quando la minaccia alla democrazia non è qualche straniero lontano, ma i governi degli Stati membri dell’UE, la Commissione ha improvvisamente considerato che la difesa della democrazia europea non è più una questione europea, ma una questione di competenza degli Stati membri”.

Tra le risposte allo scandalo suggerite dal Comitato c’è una moratoria sull’uso dei software spia, da revocare solo quando vengono soddisfatti criteri specifici, definizioni più precise e allineate della sicurezza nazionale per evitare che venga usata come giustificazione generale, una vigorosa applicazione delle leggi sull’esportazione e una regolamentazione dei software spia in linea con la giurisprudenza esistente.

Il rapporto ha anche individuato alcuni Stati membri in cui la tecnologia spyware è risultata particolarmente grave o diffusa, molti dei quali sono stati visitati dalla commissione negli ultimi mesi.

In Polonia e Ungheria, secondo In ‘t Veld, lo spyware è un “elemento integrante” di un sistema metodico “progettato per controllare e persino opprimere i cittadini”. Una delegazione della commissione ha visitato la Polonia a settembre, ma ha condannato le autorità di Varsavia dopo che i rappresentanti dei ministeri degli Interni e della Giustizia si sono rifiutati di incontrare gli eurodeputati.

Ottenere informazioni dai governi è stato finora un ostacolo critico per il lavoro della commissione, che ha fatto notevole affidamento sulle fonti di informazione disponibili pubblicamente, ha osservato martedì In ‘t Veld, paragonando la situazione a “900 pezzi di un puzzle di 1000 pezzi. (…) Non è completo, ma penso che possiamo vedere l’immagine molto chiaramente”.

In Grecia, ha detto, la situazione è diversa: non si tratta di un sistema deliberatamente autoritario, ma le prove indicano che lo spyware è stato usato “in modo molto sistematico e su larga scala, chiaramente come parte di una strategia politica”.

La Corte suprema greca ha ordinato un’indagine sull’uso delle tecnologie di sorveglianza da parte dello Stato, a seguito di mesi di rivelazioni sull’uso di software spia da parte dell’agenzia di intelligence greca nei confronti di giornalisti e politici, tra cui il deputato europeo e leader del partito socialista di opposizione PASOK, Nikos Androulakis.

È stata anche citata la Spagna, dove si è scoperto che il software di spionaggio Pegasus ha preso di mira sia il Primo Ministro Pedro Sánchez che i membri del movimento indipendentista catalano.

Tuttavia, sono state sollevate domande sul perché la commissione parlamentare non abbia finora inviato una delegazione in Spagna per indagare sull’uso della tecnologia come ha fatto altrove. In ‘t Veld ha detto di sperare che presto ci sia una maggioranza tra i membri del gruppo per consentire un tale viaggio.

Anche se alcuni Stati hanno ricevuto più attenzione di altri, ha detto In ‘t Veld, ogni Paese svolge un ruolo nell’uso della tecnologia, dalla produzione alle esportazioni. “Dobbiamo riconoscere che tutti gli Stati membri hanno a disposizione software spia, anche se non lo ammettono”.