Gli eurodeputati temono che le riforme dell’Ungheria per sbloccare i fondi Ue rimangano ‘su carta’

Gli europarlamentari hanno espresso il timore che l’Ungheria attui solo superficialmente le riforme per sbloccare i fondi Ue, esortando la Commissione e gli Stati membri a valutare attentamente le misure correttive di Orbán.

Martedì (4 ottobre), i parlamentari Ue e il commissario europeo per il Bilancio, Johannes Hahn, hanno discusso la proposta della Commissione di avviare il meccanismo di condizionalità nei confronti dell’Ungheria a causa delle preoccupazioni per il cattivo utilizzo dei fondi Ue.

A settembre, la Commissione ha proposto di sospendere il 65% – 7,5 miliardi di euro – dei fondi di coesione a meno che Budapest non attui 17 misure correttive, tra cui una task force anticorruzione.

“Il nostro obiettivo è che il bilancio dell’Unione non sia più a rischio, e speriamo di raggiungerlo il prima possibile attraverso riforme adeguate […] e una corretta attuazione”, ha dichiarato Hahn durante il dibattito in plenaria.

Diversi eurodeputati hanno esortato la Commissione e i governi nazionali a valutare attentamente le misure correttive, avvertendo che le riforme di Orbán potrebbero non rispettare gli standard dello Stato di diritto.

Pur esortando il Consiglio ad adottare rapidamente la sospensione dei fondi, Eider Gardiazabal Rubial (dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici S&D) ha affermato che le misure correttive “devono essere realizzate non solo sulla carta” prima che i fondi possano essere sbloccati.

Allo stesso modo, Jeroen Lenaers. del Partito Popolare Europeo (Ppe), ha avvertito che “c’è il rischio reale che l’Ungheria spunti le caselle di una realtà solo cartacea, senza affrontare realmente le carenze”.

“Solo un progresso significativo, tangibile e duraturo nella ricostruzione delle garanzie democratiche e anticorruzione dovrebbe consentire l’erogazione del denaro dei contribuenti europei”, ha affermato.

Salvaguardare lo stato di diritto

Commentando la proposta, Daniel Freund (del partito dei Verdi) e altri eurodeputati hanno sottolineato la mancanza di misure che affrontino alcuni elementi dello Stato di diritto, come l’indipendenza della magistratura.

“La Commissione ha in qualche modo dimenticato la parte relativa allo Stato di diritto”, ha detto, aggiungendo che “non ha proposto una sola misura che renda nuovamente indipendenti i tribunali e i pubblici ministeri”.

“Senza una magistratura o un pubblico ministero indipendente, le misure anticorruzione non funzionano”, ha spiegato.

Tuttavia, il commissario europeo per il bilancio ha sostenuto che “con queste misure correttive, l’Ungheria ha preso importanti impegni nella giusta direzione”.

Rispondendo ad alcune preoccupazioni sull’efficacia delle misure correttive nel tempo, Hahn ha invitato gli eurodeputati ad aspettare e “vedere cosa succederà” senza “dare per scontato che nulla funzionerà”.

Inoltre, ha affermato che la Commissione potrà riavviare la procedura se l’Ungheria non rispetterà gli impegni presi.

Sensibilità politica

Nel frattempo, gli Stati membri stanno già studiando la proposta della Commissione, che dovrà essere adottata dal Consiglio dell’Ue.

“Tutti gli elementi [della proposta] vengono esaminati a fondo dagli Stati membri”, ha dichiarato Mikuláš Bek, ministro della Repubblica Ceca per gli Affari europei, ai parlamentari Ue durante il dibattito.

Ha detto che gli ambasciatori dell’Unione discuteranno la proposta mercoledì (5 ottobre) e ha sottolineato la “sensibilità politica del dossier”.

“Il fatto che questa sia la prima volta che il meccanismo previsto dal regolamento sulla condizionalità viene messo in moto, richiede che gli Stati membri trattino questo dossier con estrema attenzione”.

Alcuni parlamentari hanno anche sottolineato l’uso senza precedenti dello strumento.

“Questo è un test per il meccanismo di condizionalità. Stabilirà gli standard e l’asticella per il suo utilizzo con altri Paesi, se necessario”, ha dichiarato Malin Bjork (La Sinistra), invitando la Commissione e il Consiglio a non “sprecare questa occasione”.

[A cura di Alice Taylor]