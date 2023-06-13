Eurodeputati: sì a più seggi, mentre si lavora per le liste transnazionali

Lunedì gli eurodeputati hanno votato a favore della creazione di 11 nuovi seggi al Parlamento europeo, conservandone 28 per la potenziale creazione di una circoscrizione transnazionale in vista delle elezioni europee del 2024.

Se il progetto di relazione, approvato dalla Commissione Affari costituzionali, fosse approvato dalla plenaria del Parlamento giovedì e se i governi nazionali accettassero la nuova assegnazione dei seggi e la proposta di riforma della legge elettorale dell’UE, il Parlamento passerebbe da 705 a 744 seggi, appena al di sotto del limite di 751.

Il progetto di relazione segue un “approccio minimalista”, aumentando il numero degli eurodeputati di soli 11 seggi per applicare il principio di proporzionalità decrescente sancito dai trattati con cui vengono assegnati gli eurodeputati, ha dichiarato a EURACTIV l’eurodeputato di Renew Europe e correlatore del dossier Sandro Gozi.

La decisione è stata “un calcolo su basi oggettive, non una scelta politica”, ha detto Gozi, spiegando che il principio di degressività non veniva più applicato correttamente a causa dei cambiamenti demografici.

Con la correzione, Spagna e Paesi Bassi otterrebbero due seggi in più, mentre Austria, Danimarca, Finlandia, Slovacchia, Irlanda, Slovenia e Lettonia un seggio.

La bozza di relazione prevede anche l’elezione di 28 eurodeputati rappresentanti di una circoscrizione transnazionale, una proposta richiesta dagli eurodeputati. I legislatori hanno approvato la riforma della legge elettorale nel maggio 2022, ma ora è bloccata in Consiglio, in attesa di decisione. I funzionari dicono che non c’è alcuna possibilità che i ministri accettino di creare una lista transnazionale.

Secondo Gozi, la presidenza svedese del Consiglio dell’UE ha inviato una proposta di riforma della legge elettorale agli ambasciatori dell’UE ad aprile, per sondare il terreno su richiesta del Parlamento. Si aspetta che i ministri del Consiglio Affari Generali dell’UE decidano sulla legge il 21 giugno.

“Sarebbe ingiustificabile […] che il Consiglio ignorasse una delle uniche proposte dove il Parlamento ha il diritto di iniziativa legislativa, e che non riguarda alcuna politica, ma la composizione e le modalità di elezione dei membri del Parlamento europeo”, ha dichiarato Gozi.

Un percorso accidentato

La settimana scorsa, Gozi ha dichiarato a EURACTIV che in commissione sono stati approvati alcuni emendamenti di compromesso, ma che c’è ancora disaccordo sul numero finale di seggi che il Parlamento avrà. “Tutto è sul tavolo”, ha sottolineato.

Due giorni dopo, il 7 giugno, la segreteria della commissione ha convocato una sessione straordinaria.

Secondo l’eurodeputato di Renew Europe Guy Verhofstadt, una lettera del Consiglio dell’UE al Parlamento ha spinto la presidenza ad organizzare la votazione in commissione lunedì, per procedere alla votazione in plenaria giovedì. La votazione è avvenuta con così poco preavviso, che i deputati hanno ricevuto gli emendamenti solo tre ore prima del voto.

Il voto sulla relazione era inizialmente previsto per il 24-25 maggio, ma è stato rinviato a causa di una questione legale che chiedeva se il Parlamento fosse obbligato a riadattare l’assegnazione degli eurodeputati al principio di proporzionalità degressiva per rispettare gli obblighi dei trattati o se potesse mantenere lo status quo come suggerito da alcuni gruppi.

La risposta del servizio giuridico del Parlamento ha confermato la necessità di riorganizzare l’assegnazione dei seggi per applicare il principio di degressivit, specificando che se il Parlamento “facesse qualcosa di non conforme ai trattati, la decisione spetterebbe poi formalmente al Consiglio” – come chiarito da Gozi.

Tra gli emendamenti respinti c’è stata la proposta di ripristinare il numero massimo di 751 eurodeputati, mentre il partito repubblicano irlandese Sinn Fein ha cercato di far eleggere 3 eurodeputati “osservatori” in Irlanda del Nord e un eurodeputato della sinistra dell’UE aveva proposto una composizione delle liste che alternasse candidati uomini e candidati donne, per garantire una rappresentanza paritaria.

(Max Griera | EURACTIV.com – A cura di Benjamin Fox)