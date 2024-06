Elezioni UE 2024 confermate tra il 6 e il 9 giugno

Le prossime elezioni del Parlamento europeo si terranno tra il 6 e il 9 giugno 2024, secondo una lettera inviata alla presidente del Parlamento Roberta Metsola, dalla ministra svedese degli Affari europei, il cui Paese detiene la presidenza di turno del Consiglio dell’UE.

La lettera di Jessika Roswall, inviata il 12 maggio e visionata da EURACTIV, è una risposta alla proposta di Metsola di tenere le elezioni nel periodo 23-26 maggio.

Poiché gli Stati membri non sono riusciti a prendere una decisione unanime sulla data delle elezioni, l’attuale legge elettorale dell’UE fissa di default i giorni delle elezioni all’inizio di giugno.

“Come sapete, la legge elettorale dell’UE stabilisce che la modifica delle date richiede una decisione unanime del Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo. Poiché nessuna delle date alternative ha raccolto il sostegno necessario, si applicheranno le date stabilite dalla legge elettorale dell’UE”, ha dichiarato Roswall a Metsola nella lettera.

Mancanza di tempo

La decisione potrebbe comportare alcune difficoltà, ad esempio per gli eurodeputati che avranno meno tempo per insediarsi, formare una maggioranza operativa e prendere decisioni cruciali sulla nuova composizione della Commissione europea.

Alle elezioni del 2019, circa il 60% dei 705 eurodeputati era nuovo al Parlamento. Nelle prossime elezioni, si prevede che più della metà dei legislatori dell’UE sarà al primo mandato.

Una vecchia legge elettorale

Gli eurodeputati sono stati particolarmente critici nei confronti della legge elettorale dell’UE, in particolare il Partito Popolare Europeo (PPE) e i Socialisti e Democratici (S&D), rispettivamente Danuta Maria Hubner e Domenec Ruiz Devesa, entrambi con un curriculum di lavoro sull’argomento.

La legge è in vigore dal 1976 e ha stabilito le condizioni per le prime elezioni dirette del Parlamento europeo nel 1979. Tuttavia, è rimasta invariata nonostante diversi decenni di costante integrazione europea.

Devesa è stato il relatore della proposta di introdurre liste transnazionali a livello dell’UE, per consentire ai cittadini dell’UE di eleggere un piccolo numero di eurodeputati di altri Paesi in una lista a livello dell’UE e per rendere giuridicamente vincolante il cosiddetto processo Spitzenkandidat, l’elezione di un candidato alla presidenza della Commissione che rappresenti il partito politico europeo che ottiene il maggior numero di seggi.

Il Parlamento ha approvato la proposta nel maggio 2022, ma gli stati membri devono ancora votare sulla proposta ed è improbabile che lo facciano prima delle prossime elezioni.

Portogallo insoddisfatto

Secondo una fonte ufficiale di un gruppo politico del Parlamento europeo, la scelta di default all’inizio di giugno sarà particolarmente problematica in Portogallo, poiché in quella settimana il Paese avrà delle festività pubbliche che rischiano di far registrare una bassa affluenza alle urne.

Tuttavia, il Consiglio non ha trovato altre alternative a questa scelta, poiché alcuni Stati membri hanno problemi simili in altri periodi.

*Luca Bertuzzi ha contribuito con un reportage

[A cura di Zoran Radosavljevic/Benjamin Fox]