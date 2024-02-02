Debriefing post-Consiglio con l’eurodeputato Daniel Freund: il gioco di potere dell’UE ha funzionato

Pochi minuti dopo l’annuncio da parte del presidente del Consiglio europeo Charles Michel dell’accordo per 50 miliardi di euro di aiuti all’Ucraina, Euractiv ha parlato con l’eurodeputato tedesco Daniel Freund (Verdi), che è stato tra i critici più espliciti del primo ministro ungherese Viktor Orbán nel periodo che ha preceduto il vertice straordinario del primo febbraio.

Il Consiglio europeo straordinario si è tenuto principalmente a causa degli ostacoli di Orbán, dopo che aveva posto il veto agli aiuti dell’UE per l’Ucraina in un vertice inconcludente di dicembre.

Freund ha espresso la sua soddisfazione per la notizia che i leader dell’UE hanno vinto il braccio di ferro con Orbán e hanno superato il veto del leader ungherese.

“Hanno detto a Orbán che non ci saranno più concessioni, alcuni di loro hanno discusso apertamente di togliere il diritto di voto all’Ungheria o di congelare fondi aggiuntivi, e questo sembra aver funzionato”, ha detto Freund a Euractiv.

“Orbán ha ceduto e ha accettato l’accordo, a quanto pare, senza ulteriori concessioni. Per me, la lezione appresa è che Orbán capisce solo questo linguaggio del potere”.

Freund si è tuttavia rammaricato che l’avvertimento sull’attivazione dell’Articolo 7, che priverebbe Budapest dei suoi diritti di voto, non sia avvenuto a causa ma come risultato di tattiche negoziali.

L’Articolo 7 dell’UE è stato descritto come una “opzione nucleare” in termini di punizione di un membro dell’UE che si sia smarrito.

Tuttavia, Freund si è rammaricato che i leader europei abbiano fatto riferimento all’articolo 7 solo quando hanno dovuto affrontare una dura battaglia con Orbán ai vertici europei, e non quando hanno affrontato “il quadro più ampio della democrazia in declino in Ungheria negli ultimi 14 anni”.

Orbán ha trasformato il suo Paese in un’autocrazia, “con i suoi amici e la sua famiglia che rubano miliardi di fondi UE”, ha detto l’eurodeputato.

Alla domanda su cosa vorrebbe sapere da ciò che non è stato annunciato, ha detto:

“Spero che non ci siano stati accordi collaterali”.

L’attore dietro le quinte

Alla domanda se ritiene realistica la decisione di privare l’Ungheria del diritto di voto, che dovrebbe essere presa all’unanimità degli altri 26 membri dell’Unione, Freund ha risposto:

“Da quello che ho sentito dai leader dell’UE negli ultimi giorni, sicuramente la frustrazione è aumentata parecchio. Il fatto di dover tornare tutti a Bruxelles solo a causa di Orbán, con il rischio che un altro vertice fallisca di nuovo, con un altro veto con gravi conseguenze geopolitiche, probabilmente ha reso i leader molto forti nei confronti di Orbán”.

Quanto alla questione se un altro attore dietro le quinte – gli Stati Uniti – avrebbe potuto avere un ruolo nel domare Orbán, ha detto:

“L’attore che sicuramente è stato lì dietro le quinte è Vladimir Putin”.

Freund ha poi aggiunto: “Orbán era molto orgoglioso di stringere la mano [a Putin] a Pechino, nessun altro governo [dell’UE] è stato così in contatto con la Russia negli ultimi tre anni, il ministro degli Esteri ungherese è stato lì cinque volte dall’invasione russa dell’Ucraina”.

“Abbiamo visto più e più volte che Orbán ha eseguito gli ordini di Putin, cancellando individui dalla lista delle sanzioni (UE), negoziando vie di esclusione per continuare a importare petrolio russo. In questo contesto, qual è il ruolo degli Stati Uniti? Posso solo fare ipotesi”, ha affermato l’eurodeputato.

Alla domanda se l’interesse di Orbán fosse che l’Ucraina perdesse questa guerra perché alcuni in Ungheria sperano di poter poi impadronirsi di parti del territorio ucraino, ha detto: “Non so quale sia la motivazione di Orbán, ma chi crede che l’Ucraina che perde la guerra sia un bene per chiunque in Europa, si sbaglia completamente. La presa da parte dell’Ungheria dell’Ucraina non è uno scenario che potrebbe verificarsi in nessun tipo di futuro. L’unico scenario, se l’Ucraina perde questa guerra, è che i carri armati russi non si fermeranno al confine ucraino. E l’Ungheria potrebbe essere uno dei prossimi paesi in fila”.

Freund ha sottolineato che il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato che “questa guerra non riguarda l’Ucraina”.

“Vuole ristabilire la passata grandezza dell’impero sovietico, chissà cosa rientra nel territorio che vuole restituire alla Russia”, ha fatto notare Freund.

Alla domanda se il prestigio del presidente del Consiglio Charles Michel sia stato ora riabilitato, dopo che il suo annuncio – poi ritirato – le critiche sollevate dalla sua candidatura alle elezioni europee, prendo persino la possibilità che Orbán presiedesse temporaneamente il Consiglio europeo, Freund ha affermato: “Non ero presente e non posso dire se ciò sia avvenuto grazie a Michel o nonostante Michel. Sento molta frustrazione per quanto riguarda il suo comportamento come presidente del Consiglio. Non ero contento dei suoi zigzag, ma sono felice che ora ci sia un accordo e che il nostro sostegno unitario all’Ucraina non incontri ostacoli”.

L’Ungheria deterrà la presidenza di turno del Consiglio dell’UE da luglio a dicembre, il che in teoria avrebbe potuto consentire a Orbán di presiedere il Consiglio europeo se Michel si fosse effettivamente dimesso per partecipare alle elezioni europee di giugno.

[A cura di Zoran Radosavljevic]

Leggi qui l’articolo originale.