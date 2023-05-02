Da Praga la presidente della Commissione UE ribadisce la necessità di inviare munizioni all’Ucraina

I Paesi dell’Unione europea devono “intensificare con urgenza la produzione, l’approvvigionamento e la consegna di munizioni all’Ucraina”. È questo il messaggio della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen lanciato da Praga, in Repubblica Ceca.

La presidente della Commissione UE si è recata in visita martedì (2 maggio) a Praga dove ha avuto colloqui con il primo ministro Petr Fiala e il capo dello Stato Petr Pavel. Tra i dossier affrontati oltre al sostegno all’Ucraina anche il rapporto con la Cina e il Piano nazionale di ripresa e resilienza della Repubblica Ceca.

I rappresentanti dei parlamenti europei chiedono più sostegno all'Ucraina Gli speaker e i presidenti dei parlamenti dei Paesi europei sostengono l’Ucraina nella sua lotta contro l’aggressione russa e hanno dichiarato la volontà di fornire ulteriori aiuti umanitari e militari al Paese, al termine della conferenza di due giorni a …

“Sono lieta di incontrare il presidente Pavel a Praga. L’ho ringraziato per il fermo sostegno della Repubblica Ceca all’Ucraina. Dobbiamo intensificare con urgenza la produzione, l’approvvigionamento e la consegna di munizioni”, ha dichiarato von der Leyen su Twitter, sottolineando che mercoledì (3 maggio) la Commissione UE presenterà l’Atto a sostegno della produzione di munizioni.

Come riferito dalla presidente della Commissione UE in una dichiarazione alla stampa al fianco del presidente della Repubblica Ceca la proposta comprenderà fondi europei per 500 milioni di euro ai quali si aggiungono altri 500 milioni di euro di co-finanziamenti degli Stati per un totale di un miliardo di euro.

“Questa è una buona notizia per l’Ucraina ma anche per la capacità di difesa dell’UE”, ha aggiunto.

Von der Leyen ha inoltre ricordato che Pavel, di ritorno recentemente dall’Ucraina, abbia sottolineato che la necessità più urgente per Kyiv riguarda le munizioni.

Nell’incontro con Fiala, la presidente della Commissione UE ha discusso invece di progetti energetici e del Piano di ripresa e resilienza portato avanti dal governo di Praga. Sempre su Twitter, il premier ceco ha sottolineato che grazie al Pnrr Praga intende “aumentare” la sua autosufficienza energetica.