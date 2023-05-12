Continua il duello verbale tra la destra e la sinistra europee

Il Partito popolare europeo (PPE) di centro-destra ha dichiarato a EURACTIV che la presidente dei Socialisti e Democratici (S&D) Iratxe García ha problemi a controllare il suo gruppo, in quanto i deputati socialisti collaborano con il centro-destra, contrariamente a quanto da lei affermato.

In un’intervista rilasciata a EURACTIV Polonia, García ha dichiarato che il suo gruppo socialista è sempre stato in grado di collaborare con tutte le forze pro-europee del Parlamento europeo, ma il flirt del PPE con i partiti di estrema destra lo rende ora impossibile in quanto ha superato la “linea rossa pro-UE”.

“Se questa alleanza [pro-UE] è in pericolo, è perché alcune persone si stanno muovendo in una direzione molto pericolosa: verso l’estrema destra e le forze politiche che non sono a favore dell’integrazione europea”, ha dichiarato la presidente S&D, vicina al primo ministro spagnolo Pedro Sánchez.

In risposta a questa dichiarazione, Pedro López de Pablo, direttore della stampa del gruppo PPE, ha dichiarato a EURACTIV Polonia che la cooperazione con gli eurodeputati S&D continua su tutti i dossier e in tutte le commissioni parlamentari come prima dell’intervista con EURACTIV.

“Pertanto, non capisco davvero di cosa stia parlando la signora Garcia. Se ha ordinato ai suoi eurodeputati di non collaborare con gli eurodeputati del gruppo PPE, nessuno del suo gruppo politico l’ha finora ascoltata. Forse ha un problema di autorità all’interno dei suoi ranghi”, ha detto López.

Rispetto alle accuse di dirigersi verso posizioni di destra sempre più estreme, López ha commentato:

“Al contrario, il Gruppo PPE ha detto chiaramente che collaborerà solo con forze politiche che sono pro-europee, che sono apertamente contro l’invasione russa dell’Ucraina e che rispettano lo Stato di diritto”, ha detto.

“Apprezzerei molto la stessa chiarezza di condizioni sulla cooperazione tra S&D e le forze di estrema sinistra”, ha concluso.

La guerra di parole tra il centrodestra e i socialisti dell’UE si è inasprita in vista delle elezioni nazionali in Spagna del prossimo dicembre, dove secondo i sondaggi il PSOE di García si attesterebbe al secondo posto, dopo il Partido Popular (PP-PPE).

Secondo gli analisti, il PP avrà bisogno di allearsi per formare un governo e Vox (ECR), partito di estrema destra, potrebbe essere un’opzione, essendo dato al terzo posto nei sondaggi.

Pubblicamente, il PP ha detto che preferirebbe governare da solo, ma non ha escluso a priori una coalizione con Vox, se necessario. Tra l’altro, il PP e Vox sono già alleati nelle regioni di Castiglia e León, che amministrano.

Da parte sua, il PSOE sta cercando di creare alleanze nel panorama di sinistra, per il momento abbastanza frammentato.

(Sonia Otfinowska | EURACTIV Polonia – A cura di Sarantis Michalopoulos | EURACTIV.com)