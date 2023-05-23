Borrell, consegnati finora all’Ucraina 220.000 munizioni e 1.300 missili

L’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, ha affermato che non vi è “alcuna stanchezza negli aiuti militari europei all’Ucraina”, rivelando che finora è stato consegnato alle Forze armate di Kyiv un ammontare di 220.000 munizioni di vari calibri e 1.300 missili.

Parlando oggi nella conferenza stampa al termine del Consiglio affari esteri – formato difesa che si è riunito oggi a Bruxelles, Borrell ha sottolineato che tutti i ministri respingono la tesi, secondo cui “visto che l’Ucraina non può vincere la guerra allora la cosa migliore da fare è smettere di aiutarla militarmente”. “Noi – ha affermato – pensiamo invece che l’Ucraina si stia difendendo in modo efficiente ed è riuscita a mettere i bastoni tra le ruote a (Vladimir) Putin che pensava di vincere la guerra rapidamente”.

Secondo Borrell, è necessario “attrezzare” l’Ucraina affinché “possa difendersi in modo efficace” quanto prima. Un sostegno “a piccole dosi servirebbe solo a prolungare la guerra”, mentre “l’Ucraina ha bisogno di un aiuto ben definito e i ministri della Difesa dell’UE sono determinati a darglielo”.

Addestrati finora 20.000 militari ucraini, saranno 30.000 a fine anno

Alla riunione di oggi ha preso parte anche il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg con il quale i ministri hanno condiviso la situazione in Ucraina dal punto di vista militare.

“Tutti i ministri hanno espresso la volontà di continuare ad aiutare l’Ucraina”, ha dichiarato Borrell, rivelando che ad oggi sono stati addestrati 20.000 militari ucraini tramite la missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM).

“Arriveremo entro fine anno a 30.000 militari. Il doppio di quanto previsto inizialmente”, ha precisato l’Alto rappresentante, che ha definito questa iniziativa un successo.

Per quel che riguarda “l’aiuto materiale”, Borrell ha riferito che tramite lo Strumento europeo per la pace (European Peace Facility, EPF) l’UE ha fatto in modo che gli Stati membri contribuiscano con 10 miliardi di euro di materiale militare in Ucraina, mentre per quello che riguarda la competenza gestita da Bruxelles la cifra è di 5,6 miliardi di euro.

“Abbiamo proposto un ottavo pacchetto con altri 500 milioni che è in discussione e speriamo di riuscire a sormontare gli ostacoli per l’approvazione già questa settimana durante le discussioni tecniche. Oggi non vi è ancora un accordo all’unanimità”, ha affermato il responsabile della diplomazia dell’UE.

Inoltre, Borrell ha ricordato che la maggioranza dei Paesi europei si è espressa anche per un aumento della dotazione dello EPF con altri 3,5 miliardi per sostenere non solo l’Ucraina (a cui dovrebbe andare circa il 50% della cifra) ma anche altri Paesi.

L’Alto rappresentante ha citato le tre strade studiate dalla Commissione lo scorso 20 marzo per consentire la consegna a Kyiv di 1 milione di munizioni entro l’anno: approvvigionamento dalle scorte, gli appalti congiunti e l’aumento della produzione dell’industria della difesa.

Come indicato dall’Alto rappresentante, le cifre delle munizioni provenienti dalle scorte sono aumentate in modo sensibile rispetto a 10 mesi fa, con 220.000 proiettili e circa 1.300 missili consegnati. “Questa è la prima strada da seguire e resterà aperta fino al 31 maggio, coprendo l’obiettivo di 1 miliardi di euro destinati a questo obiettivo”, ha affermato Borrell, precisando che finora sono state consegnate munizioni per un valore che si aggira intorno agli 800 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli appalti congiunti condotti dall’industria dei Paesi UE insieme a quella della Norvegia, Borrell ha riferito che otto dei 24 Paesi che avevano mostrato interesse all’iniziativa “hanno confermato la loro intenzione” e “verrà mandata una richiesta all’industria europea per comprare un altro miliardo di euro di munizioni del calibro di 155 millimetri”. Il progetto sarà guidato dall’Agenzia europea per la difesa (EDA).

In merito all’aumento della capacità di produzione dell’industria europea, Borrell ha sottolineato la posizione del commissario per il Mercato interno Thierry Breton, secondo cui l’Europa dispone delle capacità di produzione necessarie di munizioni. “Speriamo in questo modo di conseguire l’obiettivo di un milione di proiettili nei prossimi 12 mesi”, ha affermato Borrell.

Insegnamenti tratti dalla guerra in Ucraina

A latere della riunione dei ministri della Difesa dell’UE si è riunito anche il board dell’EDA che ha accolto oggi la Danimarca come nuovo Paese membro. “Si è discusso di quanto abbiamo imparato da questa guerra e delle sue conseguenze dal punto di vista delle nostre capacità militari e delle priorità della difesa europea”, ha affermato Borrell, secondo cui la guerra in Ucraina ha rappresentato un “laboratorio” che consentito all’UE di comprendere lacune e carenze.

Durante la riunione i ministri hanno studiato una relazione da parte dell’EDA sulla guerra in Ucraina sul piano operativo, industriale e strategico.

L’UE ha inviato all’Ucraina un totale di 65 miliardi di euro in aiuti di vario genere

Oltre alla dimensione militare, nella giornata odierna, la Commissione UE ha effettuato oggi il quarto pagamento da 1,5 miliardi di euro nell’ambito del pacchetto di assistenza macrofinanziaria (AMF+) per l’Ucraina. “Se sommiamo tutti gli elementi di aiuto per l’Ucraina, l’UE e i suoi Stati membri sono quelli che hanno aiutato di più Kyiv, con una cifra che si aggira intorno ai 65 miliardi di euro”, ha affermato Borrell.

Discusso anche lo sviluppo della Bussola strategica

Durante la riunione di oggi, i ministri della Difesa hanno anche discusso dello sviluppo della Bussola strategica che mira a fornire all’Unione europea un ambizioso piano d’azione per rafforzare la politica di sicurezza e di difesa.

Come indicato da Borrell, i ministri hanno affrontato in particolare la capacità di dispiegamento rapido. “Abbiamo visto durante l’evacuazione a Kabul (nell’agosto 2021) e in Sudan quanto sia utile disporre di una forza di intervento che non abbiamo. È chiaro che a livello europeo abbiamo bisogno di capacità di questo tipo”, ha osservato Borrell.

L’Alto rappresentante ha ricordato che Bussola dovrebbe divenire operativa entro il 2025, ma vi è necessità di rafforzare il cosiddetto Military Planning and Conduct Capability, una sorta di centro di comando e controllo.

Addestramento piloti F-16 ucraini iniziato in Polonia

Parlando durante la riunione dei ministri della Difesa, Borrell ha affermato che l’addestramento dei piloti ucraini per pilotare jet F-16 è iniziato in Polonia, dopo il via libera degli Stati Uniti

“Sono felice che finalmente l’addestramento dei piloti per l’F-16 sia iniziato in diversi Paesi. Ci vorrà del tempo, ma prima è meglio è”, ha detto il responsabile della diplomazia dell’UE. Senza elaborare ulteriormente, Borrell ha precisato che la Polonia è uno dei Paesi in cui è in corso l’addestramento dei piloti ucraini.

Finora il ministero della Difesa di Varsavia non ha commentato le dichiarazioni di Borrel che giungono dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden la scorsa settimana ha dato il via libera all’addestramento dei piloti di Kyiv sui caccia di fabbricazione statunitense di cui l’Ucraina afferma di aver bisogno per combattere l’invasione della Russia.

Biden ha affermato di aver ricevuto una “garanzia assoluta” dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy che non avrebbe utilizzato i caccia F-16 per entrare in territorio russo.