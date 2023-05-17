Blocco fondi UE: eurodeputati ancora preoccupati per lo stato di diritto in Ungheria

L’Ungheria deve soddisfare tutte le condizioni necessarie per sbloccare i fondi dell’UE il prima possibile per garantire che raggiungano i cittadini e le imprese, hanno affermato i deputati del Parlamento europeo della commissione per il controllo dei bilanci, sottolineando che nel Paese persistono i problemi relativi allo stato di diritto.

“Chiediamo al governo ungherese di attuare tutte le 27 pietre miliari […] senza ulteriori indugi per sbloccare finalmente circa 28 miliardi di euro”, ha dichiarato ai giornalisti il ​​capo della delegazione Monika Hohlmeier (PPE) al termine della missione conoscitiva in Ungheria che si è conclusa mercoledì (17 maggio).

Lo scorso dicembre la Commissione europea ha deciso di congelare quasi 22 miliardi di euro di fondi destinati all’Ungheria nell’ambito del bilancio dell’UE 2021-2027 fino a quando non saranno soddisfatte le 27 condizioni – pietre miliari – per ripristinare lo stato di diritto e i diritti fondamentali. Ulteriori 5,8 miliardi di euro di sovvenzioni dal programma di ripresa post-pandemia dell’UE rimangono congelati a causa di preoccupazioni legate all’indipendenza della magistratura.

“Vogliamo che i fondi raggiungano i cittadini e le aziende in Ungheria in modo trasparente”, ha affermato Hohlmeier, aggiungendo che il Parlamento continuerà a monitorare la situazione nel Paese.

Le preoccupazioni persistono

Secondo la delegazione, permangono preoccupazioni per quanto riguarda l’ufficio di controllo statale e la manipolazione delle gare d’appalto, l’affidabilità dei conti di bilancio e la segnalazione di casi di frode alla procura.

“Abbiamo posto domande specifiche a cui però non sono state fornite risposte specifiche e questo è preoccupante”, ha detto Hohlmeier.

I deputati hanno inoltre espresso preoccupazione per gli appalti pubblici, la mancanza di coinvolgimento delle autorità locali e regionali e le carenze nel processo decisionale dell’Assemblea nazionale.

Per quanto riguarda il contesto imprenditoriale, gli europarlamentari hanno segnalato l’uso di limiti tariffari distorti in alcuni settori e modifiche arbitrarie delle leggi, nonché azioni intimidatorie che rischiano di compromettere il libero mercato unico.

Alcuni passi avanti

Allo stesso tempo, i deputati hanno affermato che ci sono stati miglioramenti.

La nomina di una nuova autorità per l’integrità è “molto positiva”, ha affermato la delegazione, accogliendo con favore altri “sviluppi positivi” come la cooperazione tra l’amministrazione fiscale e doganale nazionale e l’agenzia antifrode dell’UE OLAF e i recenti emendamenti approvati per rafforzare l’indipendenza della magistratura.

All’inizio di maggio, anche la Commissione europea ha accolto con favore i progressi dell’Ungheria sull’indipendenza della magistratura, affermando però che il governo deve fare di più per soddisfare i requisiti di trasparenza pubblica e consultazioni prima che i fondi possano essere sbloccati.

Negoziati per il rilascio dei fondi oggetto di una risoluzione dell’Europarlamento

I negoziati in corso per il rilascio dei fondi UE all’Ungheria saranno presto oggetto di una risoluzione del Parlamento europeo, ha dichiarato ai giornalisti l’eurodeputato Daniel Freund (Verdi).

I deputati europei discuteranno anche della sospensione dei fondi dell’UE a causa di violazioni dello stato di diritto con il commissario europeo per il Bilancio Johannes Hahn in una riunione della commissione la prossima settimana.

Nel frattempo, i fatti raccolti dai deputati in Ungheria saranno controllati e indagati dalla Commissione europea, ha affermato la delegazione.

