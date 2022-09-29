Austria e Slovacchia puntano sui controlli alle frontiere per fermare i flussi di migranti

Dopo che mercoledì Vienna ha annunciato che inizierà a effettuare controlli al confine con la Slovacchia per ridurre i flussi di migranti, Bratislava ha dichiarato che sta valutando di fare lo stesso al confine con l’Ungheria.

Nel 2015, l’Austria ha introdotto controlli ai confini con Ungheria e Slovenia. Mentre il confine austro-ungarico rimane la via principale per i trafficanti di esseri umani, il ministro dell’Interno austriaco Gerhard Karner ha dichiarato che il nuovo controllo di frontiera con la Slovacchia fungerebbe da “deterrente” per la migrazione irregolare.

“Dobbiamo reagire prima che lo facciano i trafficanti”, ha dichiarato alla stazione radio Ö1.

L’Austria ha adottato le misure pochi giorni dopo che la Repubblica Ceca ha deciso di introdurre controlli alle frontiere con il suo vicino meridionale lunedì.

Secondo il capo della polizia ceca, Martin Vondrášek, la Slovacchia non è riuscita a gestire l’ondata migratoria di rifugiati principalmente siriani che cercano di raggiungere la Germania attraverso la cosiddetta rotta balcanica.

Il ministro dell’Interno slovacco Roman Mikulec ha risposto che le misure di Austria e Repubblica Ceca erano state coordinate in precedenza con la Slovacchia e “non si tratta di un fallimento della polizia slovacca”.

Ha aggiunto che l’Austria ha imposto controlli alle frontiere con Slovenia e Ungheria già a maggio.

Anche il capo della polizia slovacca Štefan Hamran ha respinto le critiche ceche, affermando che gli accordi di riammissione sono solo “pezzi di carta”.

Il numero di richiedenti asilo in Austria è aumentato del 195% nel 2022 rispetto al 2021, con oltre 56.000 persone che hanno presentato domanda di asilo tra gennaio e agosto. Mentre i siriani e gli afghani sono stati a lungo in cima alla lista dei richiedenti, gli indiani sono stati il gruppo più numeroso a presentare domanda di asilo nel 2022.

L’Austria ha adottato una forte posizione anti-migrazione dopo la crisi migratoria del 2015 ed è un forte sostenitore del rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dell’Ue e dell’aumento del numero di rimpatri di migranti irregolari.