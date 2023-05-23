Alluvioni: UE ribadisce il sostegno all’Italia, giovedì la visita di von der Leyen in Emilia-Romagna

La Commissione europea ha ribadito il suo sostegno all’Italia devastata dalle alluvioni che hanno colpito in modo particolare la regione dell’Emilia-Romagna, dicendosi pronta a fornire ulteriore assistenza, mentre nei prossimi giorni la presidente Ursula von der Leyen dovrebbe visitare le zone alluvionate.

“L’UE è pienamente solidale con l’Italia dopo le recenti mortali inondazioni. Siamo pronti a fornire ulteriore assistenza al popolo italiano in questo momento difficile”, ha affermato la Commissione europea in una nota sul suo profilo Twitter. Nel post la Commissione ha pubblicato una mappa satellitare che indica le zone colpite da inondazioni, frane, smottamenti, i danni alle infrastrutture oltre a un aggiornamento del numero di morti e sfollati per area (14 decessi e oltre 23.000 sfollati).

The EU stands in full solidarity with Italy after the recent deadly floods. We stand ready to provide further assistance to the Italian people at this difficult time. Situation overview ↓ pic.twitter.com/YiRvR5HkLz — European Commission (@EU_Commission) May 23, 2023

Intanto, il presidente della regione dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha annunciato che giovedì (25 maggio) la presidente della Commissione UE, Ursula von Der Leyen si recherà in visita nelle zone alluvionate.

“Verrà giovedì la presidente von der Leyen”, ha rivelato Bonaccini durante l’incontro avvenuto oggi a Palazzo Chigi con il capo del governo Giorgia Meloni e gli altri rappresentanti dell’esecutivo dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto legge contenente le misure per l’emergenza alluvioni in Emilia-Romagna e Marche.

Bonaccini ha sottolineato che sarà messo a tema l’accesso al fondo di solidarietà europeo che sostenne le zone del centro Italia devastate dai terremoti tra il 2016 e il 2017.

Lo scorso 21 maggio l’Italia ha esteso la richiesta dell’attivazione del maccanismo di protezione civile dell’UE, tramite il quale state mobilitate offerte di attrezzature di pompaggio provenienti da Austria, Bulgaria, Germania, Francia, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia, che in parte sono già state consegnate nelle zone colpe dalle inondazioni.

Oltre alle vittime e ai danni alle infrastrutture, le alluvioni della scorsa settimana hanno devastato il settore dell’agricoltura e dell’allevamento. Ad essere colpiti soprattutto i prodotti di stagione come pesche, kiwi, albicocche e susine con le organizzazioni di settore che parlano di 10-15 milioni di alberi da estirpare. Altro settore colpito è quello dell’allevamento. Prima dell’alluvione nella regione erano stimati almeno 4.000 allevamenti di suini 3.400 di bovini.