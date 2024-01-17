A Forlì von der Leyen conferma la vicinanza dell’UE alle zone alluvionate e loda la cooperazione con l’Italia

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha riaffermato la vicinanza e il sostegno dell’Unione europea alle zone colpite dall’alluvione che lo scorso maggio ha devastato l’Emilia-Romagna e parte delle Marche, lodando la cooperazione con l’Italia nell’ambito del Piano di ripresa e resilienza (PNRR).

Nella conferenza stampa congiunta con la premier Giorgia Meloni organizzata a Forlì, in occasione dell’erogazione di ulteriori aiuti per le vittime delle alluvioni, von der Leyen ha ricordato l’impatto “vivido” delle devastazioni subite dalle zone alluvionate durante la sua visita avvenuta IL 25 maggio.

“Quando sono venuta qui a maggio vi ho detto di essere forti e che l’Europa sarebbe stata con voi. Ora vi voglio dire dal profondo del mio cuore che saremo al vostro fianco per tutto il tempo necessario”, ha affermato von der Leyen.

La presidente della Commissione UE ha sottolineato “l’eccellente” collaborazione con l’Italia sulla revisione del PNRR, dove sono stati stanziati 1,2 miliardi di euro specificamente per la ripresa delle zone alluvionate.

“Vogliamo aiutarvi a rimettervi in piedi, ad essere più resilienti, a migliorare la prevenzione rispetto alle alluvioni per il ripristino delle strutture pubbliche, le infrastrutture. Lo stiamo facendo e faremo ancora di più”, ha aggiunto la responsabile dell’esecutivo europeo.

Von der Leyen ha ricordato come l’Europa, oltre ai fondi PNRR, abbia stanziato anche i fondi agricoli, mettendo a disposizione degli agricoltori circa 60 milioni di euro erogati sulla base delle riserve per le emergenze del settore.

“Molto importante anche la riforma del Fondo di coesione, nuova milestone nel piano rivisto che ci consente di reindirizzare importanti fondi per la risposta alle calamità”, ha aggiunto la presidente dell’esecutivo comunitario, secondo cui ciò potrà contribuire a rivitalizzare i comuni colpiti dalle catastrofi naturali come avvenuto per le zone colpite dai terremoti nell’Italia centrale tra il 2026 e il 2017.

“Abbiamo anche mobilitato il fondo di solidarietà”, ha ricordato von der Leyen, sottolineando l’anticipo di 95 milioni euro stanziati per l’emergenza, la ripulitura delle strade e la ripresa delle attività. “Altri fondi arriveranno nei prossimi mesi”, ha affermato.

Nel suo discorso, Von der Leyen ha ricordato che le alluvioni del maggio scorso confermano le conseguenze del riscaldamento globale, osservando che in futuro tali eventi estremi diventeranno sempre più frequenti. “Dobbiamo prevenire il cambiamento climatico, perché quello che è buono per il clima è buono per le nostre economie”.

Von der Leyen ha poi accolto gli investimenti in energie rinnovabili e lo sviluppo di tecnologie green all’interno del PNRR, osservando che “l’Italia è assolutamente in linea con la tabella di marcia per l’attuazione del PNRR il che significa che metà dei fondi PNRR sono già stati erogati”.

Meloni, con risorse PNRR non solo ricostruzione ma anche prevenzione

Da parte la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha colto l’occasione per elencare i risultati raggiunti dal governo in questi otto mesi, ringraziando von der Leyen e la Commissione UE per la “grande serietà” nell’impegno profuso.

“Quando siamo stati qui l’ultima volta, Von der Leyen portò non solo la solidarietà dell’Unione europea, ma anche il suo impegno a non lasciare sole queste terre e a fare quelle che la Commissione UE avrebbero potuto fare per dare una mano. Il fatto che sia qui oggi, di nuovo, quando noi possiamo presentare i risultati di quell’impegno è, secondo me, un simbolo di grande serietà e concretezza. Credo che tutti i cittadini della regione debbano ringraziare Ursula von der Leyen”, ha affermato Meloni.

Meloni ha delineato il lavoro svolto dal governo sulla revisione del PNRR che libera risorse per 21 miliardi di euro. “C’è un impegno importante a favore delle zone alluvionate a partire dall’Emilia Romagna per un ulteriore miliardo e duecentomila milioni di euro che si aggiungono alle risorse stanziate dal governo”, ha fatto notare.

Come indicato da Meloni, tali risorse sono volte a mettere in sicurezza i bacini idrografici a rischio idrogeologico, consentendo di portare avanti il risanamento ambientale, la mitigazione dei cambiamenti climatici, garantendo un livello più elevato di controllo di gestione del rischio di alluvione e anche il ripristino e la riqualificazione del patrimonio.

Secondo Meloni, l’aver inserito questa priorità tra gli obiettivi del PNRR ha delle ricadute sul cronoprogramma che impone al governo di lavorare con velocità. “Il cronoprogramma ci impone di inserire interventi puntuali entro il terzo trimestre del 2024, l’aggiudicazione degli appalti entro il terzo trimestre del 2025, il completamento del 90% delle opere entro il 2026. Questo vuol dire dover lavorare e lavorare velocemente”, ha affermato Meloni.

Von der Leyen parteciperà alla Conferenza Italia-Africa

Nella conferenza stampa, la presidente del Consiglio ha inoltre rivelato gli argomenti trattati nel bilaterale avuto con la responsabile dell’esecutivo UE, in particolare i temi che verranno trattati al prossimo Consiglio europeo del primo febbraio, dove si tornerà a discutere della revisione del bilancio pluriennale dell’UE che vede al centro capitoli importanti come il sostegno all’Ucraina e la gestione dei fenomeni migratori.

Meloni ha inoltre annunciato che von der Leyen parteciperà il 28 gennaio alla conferenza Italia-Africa in cui verranno delineati i dettagli del Piano Mattei, il cui decreto è stato approvato e convertito in legge lo scorso 10 gennaio dopo il voto favorevole della Camera dei deputati.

Nonostante se ne parli dallo scorso ottobre, ad oggi non è stato ancora delineato il piano nei suoi contenuti. In base al decreto votato il 10 gennaio, il piano avrà durata quadriennale e potrà essere aggiornato anche prima della scadenza e si articolerà secondo ambiti di intervento come la cooperazione allo sviluppo, la promozione delle esportazioni e degli investimenti, l’istruzione e la formazione, la salute, la sicurezza alimentare, lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, la tutela dell’ambiente, il potenziamento delle infrastrutture anche digitali, la prevenzione e contrasto dell’immigrazione irregolare e la gestione dei flussi migratori legali, il partenariato nell’aerospazio ed energetico (comprese l’economia circolare e il riciclo).