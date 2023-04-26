25 aprile: Mattarella rilancia l’idea di una Costituzione europea

In occasione del discorso pronunciato per il 78° anniversario della Liberazione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha collegato direttamente resistenza e unità europea, richiamando alcuni dei fondatori del Movimento Federalista Europeo.

Parlando dalla città di Cuneo, Mattarella ha affermato con forza che “La Repubblica è fondata sulla Costituzione figlia della lotta antifascista” e ha allo stesso tempo celebrato la visionaria costituzione di Duccio Galimberti e Antonino Rèpaci che per primi pensarono a un progetto di costituzione per l’Europa e per l’Italia del dopo-liberazione.

Un progetto di Costituzione per l’Europa figlio della Resistenza

“Qui a Cuneo, mentre la guerra infuriava, veniva sviluppata un’idea di Costituzione che guardava avanti”, ha affermato Mattarella.

“Guardava a come scongiurare per il futuro i conflitti che hanno opposto gli Stati europei gli uni agli altri, per dar vita, insieme, a una Costituzione per l’Europa e a una per l’Italia. Dall’ossessione del nemico alla ricerca dell’amico, della cooperazione”, ha aggiunto il presidente della Repubblica.

La Costituzione confederale europea si accompagnava alla proposta di una “Costituzione interna”, ha proseguito Mattarella, ricordando che l’obiettivo di questa carta visionaria era liberare l’Europa dall’incubo della guerra.

“Sentiamo riecheggiare in quello che appariva allora un sogno, il testo del preambolo del Trattato sull’Unione Europea: promuovere pace, sicurezza, progresso in Europa e nel mondo”, ha voluto sottolineare il presidente della Repubblica notando quanto il progetto di Galimberti e Rèpaci sia stato precursore dei tempi.

La Costituzione confederale e l’Europa di oggi

“Un sogno che ha saputo realizzarsi per molti aspetti in questi settant’anni”, ha proseguito Mattarella, il quale ha ricordato che ancora manca una “Costituzione per l’Europa”, nonostante i tentativi “lodevoli” di conseguirla.

“Chiediamoci dove e come saremmo se fascismo e nazismo fossero prevalsi allora!”, ha affermato il presidente della Repubblica.

“Nel lavoro di Galimberti e Rèpaci troviamo temi, affermazioni, che sono oggi realtà della Carta costituzionale italiana”, come all’art. 46: “le differenze di razza, di nazionalità e di religione non sono di ostacolo al godimento dei diritti pubblici e privati”.

Nel suo discorso sulle origini della Costituzione, Mattarella ha delineato alcuni tratti della vita di Galimberti che era stato a Torino allievo di Francesco Ruffini, uno dei docenti universitari che, rifiutando il giuramento di fedeltà al fascismo, fu costretto ad abbandonare l’insegnamento.

“Accanto a Galimberti e Rèpaci, altri si misurarono con la sfida di progettare il futuro”, ha aggiunto il presidente della Repubblica.

Mattarella ha proseguito citando Silvio Trentin, in esilio dal 1926, che nel suo “Abbozzo di un piano tendente a delineare la figura costituzionale dell’Italia”, dettato al figlio Bruno nel 1944, “era sostenitore, anch’egli, dell’anteriorità dei diritti della persona rispetto allo Stato”.

Il presidente ha citato anche la memoria di Mario Alberto Rollier autore dello “Schema di costituzione dell’unione federale europea”, e presso la cui casa si tenne in clandestinità la riunione di fondazione del Movimento Federalista Europeo ad opera di Altiero Spinelli.

Il Presidente ha apprezzato la “forte ispirazione federalista” di quei testi, ad opera “di esponenti di quel Partito d’Azione di cui incisiva sarà l’influenza nel corso della Resistenza e dell’avvio della vita della Repubblica”.

L’importanza di una difesa comune europea

Mattarella ha proseguito il suo intervento citando alcune delle grandi anticipazioni della Costituzione di Galimberti come “l’unica moneta europea” e quella di “un unico esercito confederale”.

Proprio su questo punto, Mattarella ha affermato che “il tema della difesa comune è, oggi, al centro delle preoccupazioni dell’Unione Europea, in un continente ferito dall’aggressione della Federazione Russa all’Ucraina”.

Partendo dalla memoria di “visionari” che, nel pieno della tragedia della guerra e tra le macerie, disegnavano la nuova Italia di diritti e di solidarietà, il presidente ha affermato che “onorano la Resistenza e l’Italia che da essa è nata, quanti compiono il loro dovere favorendo la coesione sociale su cui si regge la nostra comunità nazionale”.