Zelenski a Bruxelles chiede il sostegno di una Europa che non c’è

La visita di Zelenskyy a Bruxelles in occasione del Consiglio Europeo straordinario di ieri, 9 febbraio, riapre tutta la questione del sostegno dell’Unione Europea all’Ucraina, e, allo stesso tempo, palesa in modo assai evidente pur senza mai citarla, la vera questione in ballo: il vuoto di potere generato dall’assenza dell’Europa. L’assenza di una politica estera e di sicurezza europea in grado di stabilizzare l’area di vicinato, l’impossibilità dell’Unione di esercitare un potere deterrente nei confronti della Russia, l’inefficienza di 27 politiche nazionali spesso in conflitto tra loro, l’incapacità di convertire sul piano geopolitico il peso economico dell’UE. Né vale nascondersi dietro il mito dell’eccessiva spesa militare. Tutti insieme i bilanci della difesa dei 27 non arrivano al 2% del PIL dell’UE, eppure rappresentano circa il triplo della spesa militare russa, senza avere un decimo delle sue capacita belliche. Mentre il prezzo che l’UE sta pagando per la crisi economica ed energetica connessa al conflitto è ben più alto. Serve una Europa unita, capace di esprimere una politica estera comune e agire in modo coeso per cercare di portare Russia e Ucraina al tavolo delle trattative e per offrire una prospettiva di progresso e coesistenza pacifica a entrambi i paesi dopo la fine delle ostilità.

Foto: © EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ