L’assurdità del potere di veto affligge anche la Nato

La Turchia continua a bloccare i negoziati per l’adesione alla Nato di Svezia e Finlandia. Tralasciando le ragioni per cui la Turchia si oppone all’adesione dei due paesi scandinavi, quel che più colpisce è l’assurdità dell’uso del potere di veto all’interno del processo decisionale di una organizzazione internazionale, che blocca ogni processo democratico e consente ad un unico membro di opporsi al volere degli altri – 29 nel caso della Nato – membri dell’organizzazione. Come più volte rimarcato il potere di veto è l’antitesi della democrazia, annichilisce ogni possibilità di convergenza, rende inutile ogni dibattito e paralizza ogni capacità esecutiva proprio perché consente ad un solo soggetto di opporsi a tutti gli altri. Oltretutto, per la sua stessa natura, il potere di veto si presta particolarmente bene ad un uso strumentale che nulla ha a che fare con il legittimo confronto democratico tra interessi divergenti. Cosa che tutti coloro che si occupano di Europa ben conoscono.

Foto: © JAKUB PORZYCKI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP