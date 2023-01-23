Francia e Germania pronte e rinunciare al diritto di veto su politica estera e fiscalità

Il vertice franco-tedesco tenutosi alla Sorbona domenica scorsa, in occasione del 60° anniversario del trattato dell’Eliseo per la riconciliazione tra Germania e Francia, oltre a segnare un riavvicinamento tra i due paesi dopo mesi di tensioni apre le porte ad un’inedita svolta del processo di integrazione europea. Nel documento congiunto rilasciato al termine del vertice, tra le altre cose, Macron e Scholz si dichiarano favorevoli a una riforma dei Trattati e soprattutto al superamento del voto all’unanimità, ovvero al superamento del diritto di veto nazionale, per un più democratico voto a maggioranza qualificata su due temi cruciali quali la politica estera e la politica fiscale europea. Due priorità assolute che la guerra in corso in Ucraina con tutte le sue ricadute sul piano sociale, economico, energetico, militare e geopolitico ha reso urgenti e ineludibili.