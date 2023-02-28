Eurocorpo, una iniziativa concreta e realizzabile per la sicurezza dell’Europa

I principali mass media e molti autorevoli commentatori italiani hanno osannato il viaggio di Giorgia Meloni in Ucraina e Varsavia di pochi giorni fa, sostenendo come la premier italiana sia riuscita a riportare l’Italia al centro della scena internazionale, in una posizione di leadership nell’ambito del conflitto russo-ucraino sia per quello che riguarda il sostegno all’Ucraina, che per quello che riguarda l’evoluzione della situazione bellica e post-bellica. Peccato che le mere parole, per quanto nobili, non siano sufficienti ad acquisire una leadership reale sul piano europeo. La vera leadership si ottiene mediante la messa in campo di iniziative politiche strutturate, efficaci e concretamente realizzabili. Come potrebbe essere la creazione di un centro di comando e controllo unificato per l’Eurocorpo, la forza intervento rapido da 60.000 unità già approvata nel Consiglio Europeo di Helsinki del 1999 ma mai implementata per la mancanza, appunto, del centro di comando. Questa è una iniziativa che il governo Meloni potrebbe portare avanti con successo perché l’Italia ha tutte le carte in regola per ricoprire un ruolo di leadership nella creazione e nella guida di una forza europea con funzioni di interposizione e di stabilizzazione nelle aree di crisi.