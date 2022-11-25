Dare pari dignità a tutte le vittime di guerra

L’assuefazione alla guerra fa perdere il senso della misura. Lo stillicidio quotidiano di vittime e la sistematica distruzione delle infrastrutture civili in Ucraina non fa più notizia, mentre la morte di due sole persone a causa dei frammenti di un missile caduti per errore in territorio polacco fa tremare tutta Europa e rinnova lo spettro dello scontro globale, con annesso rischio nucleare, tra est e ovest. Questa mistificazione della realtà è un problema fondamentalmente di natura culturale ma anche politica su cui è necessario riflettere per recuperare il senso della nostra umanità e ridare alle vittime di tutte le guerre in atto sul nostro pianeta eguale dignità.