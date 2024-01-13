“Un’autentica difesa europea”

“Questa ennesima minaccia alle porte di casa ci ricorda che per giocare un ruolo più decisivo dobbiamo dotarci in prospettiva di un’autentica difesa comune europea”. Tali parole sono state pronunciate il 10 gennaio nell’aula di Montecitorio durante il Question Time da Antonio Tajani, ministro degli affari esteri del governo italiano di destra-centro presieduto da Giorgia Meloni. Si tratta di un’importante presa di coscienza politica che tiene conto del tragico quadro internazionale dentro cui si trova ad agire l’Unione europea e il governo italiano. Tuttavia siffatta affermazione, posta alla fine di un discorso dedicato alla crisi sul Mar Rosso, si inserisce nell’ambito di un significativo paradosso.

Al fine di ottenere tale “autentica difesa comune europea” è necessario riformare i trattati in modo incisivo. Infatti -al netto di una possibile cooperazione rafforzata nell’ambito della difesa e dell’integrazione degli eurocorpi nell’Ue- una difesa europea è impossibile senza una governance della stessa, ovvero senza una politica estera europea, in grado di manifestarsi in tempi rapidi e in condizioni di crisi. Ciò implica il completo superamento del voto all’unanimità nel Consiglio e nel Consiglio Europeo; il rafforzamento dei poteri della Commissione in materia di politica estera, di sicurezza e difesa; l’istituzionalizzazione della configurazione Difesa del Consiglio dell’UE e di una commissione Difesa nel Parlamento europeo. Lo si può vedere facilmente con la questione degli Houthi che ha fatto esplodere le divisioni tra i paesi europei, condannandoli all’irrilevanza all’interno di tale crisi. Qualsiasi strumento militare, che in ogni caso avrebbe senso solo se finanziato da risorse comuni e in sostituzione di quelli nazionali, può funzionare solo se ha alle sue spalle una solida, compatta e responsabile guida politica. Guida politica che non può, come risulta evidente, prendere forma nell’ambito del presente assetto giuridico dell’UE.

Quindi, se la maggioranza fosse compatta dietro la linea di Tajani, dovrebbe sostenere il processo di riforma dei trattati aperto dal Parlamento europeo lo scorso 22 novembre sulla base dell’art.48 del TUE. Processo su cui, dopo il passaggio dal Consiglio dei ministri dell’UE del 18 dicembre, dovrà pronunciarsi il Consiglio europeo nel marzo 2024 al fine di convocare una convenzione per trasformare il quadro giuridico e il funzionamento dell’Ue. Ci si può immaginare che il governo italiano in tale occasione sostenga, alla luce dell’esigenza manifestata dal suo ministro degli esteri, l’apertura di tale convenzione. Ma se si va a vedere il voto del 22 novembre delle componenti della maggioranza italiana su siffatta questione al parlamento europeo si noterà che la Lega (ID) e Fratelli d’Italia (ECR) hanno votato convintamente contro allo stesso insieme a due eurodeputati di Forza Italia (Salini e Martusciello).

A fronte di questo paradosso politico sorgono quindi alcune domande. Cosa intende fare il ministro degli esteri per tradurre in realtà la prospettiva di “un’autentica difesa comune europea”? Si tratta di una rivendicazione retorica o vi è una strategia politica dietro a tale affermazione? E – in relazione alle prime due domande – cosa farà il governo Meloni a marzo? Prevarrà l’esigenza indicata da Tajani o la linea di chi vuole lasciare l’Ue così com’è o indebolirla? E soprattutto: che fa nel mentre l’opposizione? Perché non pone questa questione dirimente a una maggioranza che appare divisa su questo tema? Dov’è il suo contributo propositivo a riguardo in Italia e in Europa? Attualmente i 27 Stati membri dell’UE spendono per la difesa quasi il triplo della Russia, con una bassa capacità di deterrenza, e circa il 40% della spesa americana, a fronte di una capacità effettiva di circa il 10%. Alla luce di tale dato si sta discutendo, in modo discutibile, di alzare la spesa nazionale (portandola al 2% del Pil), li dove la creazione di una difesa comune (finanziata esclusivamente con risorse proprie Ue) consentirebbe nel medio periodo di risparmiare, guadagnando in efficienza, liberando risorse per il sociale e acquisendo un peso decisivo su tutti gli scenari su cui oggi si sta misurando la drammatica impotenza dell’Unione. Non ha alcun senso in tale quadro sostenere un riarmo nazionale che, oltre a riproporre fantasmi del passato, risulterebbe ampiamente inefficiente e fortemente impopolare. Difficile pensare a una sinistra, italiana ed europea, che non si renda conto dell’importanza strategica di questa battaglia, anche alle luce delle legittime lotte per la pace e per il disarmo.

Occorre ricordare a chi vorrebbe semplicemente far venire meno ogni spesa militare in un contesto segnato da conflitti crescenti e dalla possibile messa in discussione dello stesso ombrello americano (a seguito di una probabile vittoria Trump) che, come affermava Machiavelli, “i profeti disarmati ruinorno” lì dove i sostenitori della difesa e della sovranità nazionale -nel medesimo scenario- dovrebbero riflettere sulle parole di Hegel che, constatando l’impotenza politica dell’Italia frazionata in tanti staterelli tra XV e XVI secolo, commentava “i piccoli stati che si contrapposero, sul piano della potenza, ad una potenza mille e più volte maggiore, ebbero a subire il loro necessario destino, la rovina: e accanto al rimpianto si prova il sentimento della necessità e della colpa imputabile a pigmei che, ponendosi accanto a colossi, ne vengono calpestati”. Riusciranno le forze politiche italiane ed europee, giunte sull’orlo del burrone, a fare tesoro di queste lezioni?