Se vogliamo la pace, dobbiamo prepararci alla guerra.

Mentre l’Europa si trova ad affrontare la più grande sfida alla sicurezza dalla Seconda guerra mondiale, deve sviluppare la propria preparazione alla difesa, scrive Charles Michel.

Charles Michel è il presidente del Consiglio europeo.

Erano le 3:30 del mattino del 24 febbraio 2022, quando fui svegliato dallo squillo del mio telefono. Innumerevoli briefing dell’intelligence che avvertono di un’invasione russa dell’Ucraina non potranno mai prepararvi per il momento.

Sentendo al telefono la voce grave del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy dire: “Le bombe stanno cadendo su di noi, è un’invasione totale”, ho capito in quel momento che l’intero accordo di sicurezza del secondo dopoguerra era cambiato per sempre. Anche l’UE doveva cambiare rapidamente con esso.

Nel giro di poche ore, i leader dell’UE si sono incontrati a Bruxelles per un vertice straordinario per stabilire la risposta all’invasione. Tra noi non c’era bisogno di parole. L’azione era ciò che era richiesto. È un momento storico che ognuno di noi leader dell’UE ricorderà per sempre. Le decisioni prese durante la riunione del Consiglio europeo hanno segnato la nascita di un’UE geopolitica.

L’errore di calcolo del Cremlino di una facile guerra di tre giorni contro l’Ucraina, sottovalutando l’unità collettiva dell’UE e la determinazione dell’Ucraina a difendere il proprio territorio, mostra l’illusione che sta al cuore della sua leadership. Al Cremlino non interessa il benessere del suo popolo, la prosperità del Paese o la pace nella regione.

Al contrario, l’Ucraina e il suo popolo hanno resistito, riconquistando il territorio conquistato, spingendo la marina russa dal Mar Nero e infliggendo pesanti perdite alle forze russe.

A due anni dall’inizio della guerra, è ormai chiaro che la Russia non si fermerà in Ucraina, così come non si fermò in Crimea dieci anni fa. La Russia continua le sue tattiche destabilizzanti – in Moldova, Georgia, nel Caucaso meridionale, nei Balcani occidentali e anche più lontano nel continente africano.

La Russia rappresenta una seria minaccia militare per il nostro continente europeo e per la sicurezza globale. Se non diamo una risposta adeguata da parte dell’UE e non diamo all’Ucraina il sostegno sufficiente per fermare la Russia, i prossimi saremo noi.

Dobbiamo quindi essere pronti a difenderci e passare a una modalità di “economia di guerra”. È tempo di assumerci la responsabilità della nostra sicurezza. Non possiamo più contare sugli altri o essere in balia dei cicli elettorali negli Stati Uniti o altrove.

Dobbiamo rafforzare la nostra capacità militare sia per l’Ucraina che per l’Europa, per difendere il mondo democratico. Un’UE più forte contribuirà anche a rafforzare l’alleanza NATO e a rafforzare la nostra difesa collettiva.

Anche se possiamo essere orgogliosi dei progressi compiuti, c’è ancora molto che possiamo e dobbiamo fare.

In una telefonata due giorni dopo l’inizio della guerra, Zelensky ha chiesto all’Europa di inviare armi. Insieme all’alto rappresentante Josep Borrell, abbiamo collaborato con i leader dell’UE per fornire armi letali all’Ucraina. Si è trattato di una novità assoluta nella storia della nostra Unione. Proprio quello stesso fine settimana arrivarono le prime armi in Ucraina.

Da allora, l’impegno dell’Europa nei confronti dell’Ucraina e del suo popolo è stato costante in ogni Consiglio europeo.

Abbiamo anche intensificato il fronte della produzione militare. L’industria europea della difesa ha “aumentato” la propria capacità produttiva del 50% dall’inizio della guerra, e raddoppieremo la produzione di munizioni portandola a oltre 2 milioni di proiettili all’anno, entro la fine del prossimo anno.

Nel frattempo, in tutto il nostro continente, la propaganda del Cremlino in Europa tenta di convincere i nostri cittadini che la guerra in Ucraina non ci riguarda, sta prosciugando i nostri bilanci e dividendoci. Queste sono palesi bugie. Dobbiamo fare di più per assistere l’Ucraina e rafforzare la nostra difesa. Dobbiamo parlare non solo il linguaggio della diplomazia ma anche il linguaggio del potere.

La Russia spenderà quest’anno il 6% del Pil per la difesa, mentre l’Ue spenderà ancora in media meno dell’obiettivo della Nato del 2% del Pil.

Per decenni l’Europa non ha investito abbastanza nella nostra sicurezza e difesa.

Oggi ci troviamo di fronte alla più grande sfida alla sicurezza dalla Seconda Guerra Mondiale, dobbiamo quindi rafforzare la nostra capacità di difesa. Ciò richiederà un cambiamento radicale e irreversibile nel nostro modo di pensare, verso una mentalità di sicurezza strategica.

Dobbiamo dare priorità all’Ucraina e spendere in modo più intelligente e meno frammentato.

Sostenere l’Ucraina

Mentre rafforziamo la nostra capacità di difesa, dobbiamo garantire che l’Ucraina ottenga ciò di cui ha bisogno sul campo di battaglia. I soldati ucraini hanno urgentemente bisogno di proiettili, missili e sistemi di difesa aerea per controllare i cieli.

Dobbiamo utilizzare il bilancio europeo per acquistare attrezzature militari per l’Ucraina e utilizzare i profitti inattesi derivanti dalle attività immobilizzate della Russia per acquistare armi per l’Ucraina.

Acquistane di più e insieme

Dovremmo mirare a raddoppiare ciò che acquistiamo dall’industria europea entro il 2030. Ciò darà maggiore prevedibilità alle nostre aziende. I contratti pluriennali li incentivino inoltre ad espandere la loro capacità produttiva.

Ciò rafforzerà il nostro settore della difesa e migliorerà la preparazione alla difesa, creando posti di lavoro e crescita in tutta l’UE.

Facilitare l’accesso ai finanziamenti

Gli investimenti nella sicurezza sono costosi ma senza di essi non possiamo aumentare la nostra produzione nel settore della difesa. Dobbiamo facilitare all’industria le modalità per accedere più facilmente ai finanziamenti pubblici e privati.

L’emissione di obbligazioni di difesa europee per raccogliere fondi per acquistare materiali o investire nel nostro settore potrebbe essere un mezzo potente per rafforzare la nostra innovazione tecnologica e la nostra base industriale.

Dobbiamo prendere in considerazione l’espansione del mandato della Banca europea per gli investimenti e l’adattamento della politica dei prestiti per consentirci di fare di più per sostenere la nostra industria europea della difesa, ad esempio modificando la definizione di beni a duplice uso.

I leader dell’UE si riuniscono di nuovo a Bruxelles due anni dopo quella riunione cruciale del Consiglio europeo. In questo momento cruciale della storia globale, dobbiamo essere pronti a difenderci, affrontando l’urgenza della minaccia.

Questa lotta richiede una leadership forte, per mobilitare le nostre persone, le nostre imprese e i nostri governi verso un nuovo spirito di sicurezza e difesa in tutto il nostro continente.

Se vogliamo la pace, dobbiamo prepararci alla guerra.

