La Russia usa capitali illeciti per indebolire le democrazie balcaniche

Vanya Petrova è sentor analyst e Ruslan Stefanov è chief economist al Centro per lo studio della democrazia (CSD) di Sofia. Questo articolo si basa sull’ultimo policy brief del CSD sul legame tra finanza illecita e disinformazione nei Balcani.

L’eroica resistenza dell’Ucraina alla guerra aggressiva della Russia ha rappresentato l’ultima scossa alla coscienza geopolitica dell’Unione Europea. Un anno dopo l’invasione, la Commissione europea ha – giustamente – esteso la prospettiva di adesione a Ucraina, Moldavia e Georgia.

Dopotutto, i tre Paesi rappresentano la prima linea di difesa contro il vero e dichiarato obiettivo finale del Cremlino: la distruzione dell’UE. Tuttavia, molti dubitano che la determinazione di tutti gli Stati membri ad agire in direzione dell’allargamento sarà duratura.

Il vero banco di prova per l’UE sarà trovare compiere il passo successivo nell’allargamento ai Balcani occidentali entro il 2029.

L’adesione all’UE da tempo affascina l’immaginazione delle élite nei Balcani occidentali. Tuttavia, per molti l’idea di un luminoso futuro europeo appare spesso come una favola inconcepibile.

Sebbene il vertice UE-Balcani Occidentali dello scorso dicembre abbia dato nuove speranze, persiste la situazione di stallo che dura da decenni, causando frustrazione. Questo crea un vuoto che le forze maligne straniere, in particolare la Russia, stanno sfruttando astutamente.

Con il 51% dei serbi disposti a votare contro l’adesione all’UE in un referendum e il 40% ancora affezionato a Vladimir Putin, nonostante le sue atrocità in Ucraina, le divisioni etniche che ribollono nella regione, il controllo dei media da parte dello Stato e l’eredità dei bias cognitivi russi, i Balcani occidentali sono un obiettivo primario per la guerra ibrida in corso da parte di Mosca contro l’UE e l’Occidente democratico.

La Russia ha stabilito un modello di impatto economico maligno in Europa coltivando una rete opaca di patronati in tutta la regione per influenzare e dirigere il processo decisionale nei mercati e nelle istituzioni chiave.

I capitali illeciti, il più potente strumento di potere del Cremlino, circolano nei Balcani occidentali in misura sconvolgente, grazie alla debolezza della governance, alla corruzione endemica, alla criminalità organizzata e alla dilagante economia sommersa.

L’entità dei flussi finanziari illeciti (IFF) è stimata tra 1-1,5 miliardi di dollari all’anno a livello globale, mentre nei Balcani si aggira intorno al 6% del PIL della regione, il doppio rispetto alla media mondiale.

Ciò mina lo Stato di diritto, erode il funzionamento dei sistemi di giustizia penale e mette a rischio il contesto imprenditoriale. I flussi illeciti prosciugano le risorse pubbliche, riducono la portata e la qualità dei servizi pubblici, minando così la fiducia nelle istituzioni statali. Inoltre, creano potenti reti di influenza, al servizio di interessi maligni locali o esterni.

Essendo un problema transnazionale, per arginare i fondi illeciti è necessaria coerenza e coordinamento tra i quadri normativi nazionali e internazionali e un’azione coordinata nell’ambito dell’allargamento dell’UE e del processo di Berlino.

È necessario un nuovo approccio dell’UE alla sicurezza economica, che comprenda l’avvio accelerato dell’Autorità europea per l’antiriciclaggio e il miglioramento dell’applicazione delle sanzioni, dello screening degli investimenti e dei sistemi di confisca dei beni.

Quanto prima questi strumenti comuni per arginare gli IFF saranno in grado di coprire, grazie alla loro maggiore capacità, i Balcani, l’UE e i Paesi che non lo sono ancora, tanto meglio sarà. Ciò vale anche per altre agenzie di contrasto, come la Procura europea, Europol, Frontex, ecc.

Sebbene non tutti i fondi che passano attraverso le giurisdizioni offshore provengano da crimini, il capitale generato legalmente, quasi legalmente o informalmente può essere trasferito attraverso canali illegittimi e detenuto in giurisdizioni offshore.

Pertanto, le autorità dei Balcani devono permettere che il riciclaggio di denaro venga indagato come un reato a sé stante e la trasparenza della proprietà effettiva deve essere applicata per prevenire, individuare, perseguire e sanzionare i crimini finanziari.

L’applicazione dei requisiti di trasparenza della proprietà effettiva è fondamentale, così come il controlli di sicurezza più rigorosi sugli investimenti da parte di terzi in società o operazioni dell’Europa sudorientale e dell’Europa.

Occorre altresì prestare maggiore attenzione alla sfera delle criptovalute, che comprende nuovi canali importanti per il trasferimento illecito di denaro da e verso la regione, soprattutto visti i livelli inferiori alla media di conformità agli standard internazionali sui rischi derivanti dagli asset virtuali.

Molto è stato fatto e può essere ulteriormente fatto a livello politico, tecnico e amministrativo per proteggere i Balcani dall’influenza ostili straniere e privare la Russia di ulteriori opportunità per indebolire l’Europa democratica. Tuttavia, come nei precedenti allargamenti, tutto deve iniziare da una visione politica e una determinazione da parte dei leader del mondo libero, per definire un calendario chiaro per la prossima serie di adesioni.

L’Europa trarrà vantaggi geopolitici dal completamento dell’allargamento nei Balcani, mentre i popoli della regione guadagneranno libertà, pace e prosperità, a condizione che entrambe le parti non siano avvelenate dalla coltre di rumore bianco e disinformazione.

