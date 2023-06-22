La cooperazione climatica tra UE e Africa è anche una questione di geopolitica

L’UE sta cercando di recuperare il ritardo nel settore delle tecnologie verdi, mentre l’Africa sta cercando di recuperare il ritardo nell’industrializzazione. I partenariati dell’industria verde possono prendere due piccioni con una fava? Poorva Karkare e Alfonso Medinilla dicono di sì.

Poorva Karkare e Alfonso Medinilla sono ricercatori presso il Centro europeo per la gestione delle politiche di sviluppo.

Entro il 2030, il 42% della gioventù mondiale sarà di origine africana. Poiché le popolazioni di altri Paesi, non ultimo l’UE, continuano a invecchiare, alcuni sostengono che il mondo dipenderà sempre più dall’Africa per guidare l’economia globale. Questo è possibile solo se i giovani africani hanno un buon lavoro. Esiste quindi un’argomentazione strategica per lo sviluppo economico dell’Africa. Un’argomentazione simile può essere avanzata nell’attuale corsa al “verde”.

Al momento, l’Europa e l’Africa si trovano in un contesto geopolitico difficile. Entrambe si trovano in una fase di “recupero”, anche se in modi diversi. Mentre l’UE cerca di competere e di assumere un ruolo guida nello spazio della tecnologia verde, assicurandosi mercati e catene di approvvigionamento per le proprie industrie, i Paesi africani cercano di sfruttare le proprie risorse per l’industrializzazione e lo sviluppo economico.

La creazione di partenariati per l’energia verde e di partenariati industriali può creare interdipendenze strategiche e benefici condivisi. Si tratta di un’alternativa migliore alle relazioni unidirezionali in cui le risorse africane alimentano la tecnologia verde europea da un lato e, dall’altro, l’UE esternalizza la sua agenda sul clima, trattando i problemi climatici africani esclusivamente come una questione di cooperazione allo sviluppo.

L’imperativo energetico dell’UE

L’invasione russa dell’Ucraina ha cambiato il modo in cui l’UE guarda alla sicurezza energetica, accelerando la sua transizione energetica. Il blocco sta anche cercando di evitare di diventare un danno collaterale nella rivalità tra Stati Uniti e Cina e mira a mantenere la competitività industriale e a impedire che l’industria si trasferisca negli Stati Uniti in risposta all’Inflation Reduction Act, con conseguente corsa ai sussidi.

Inoltre, per ridurre l’eccessiva dipendenza dell’UE dalle forniture industriali e minerarie cinesi per i suoi obiettivi climatici fondamentali, sono previste nuove misure per garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento dei minerali critici per la transizione verde.

Accuse di “imperialismo verde

Mentre l’UE cerca di affermare la sua posizione di “leadership” verde, le sue politiche esterne in materia di clima ed energia sono spesso viste come un rischio per lo sviluppo economico del Sud del mondo.

La richiesta dell’UE di porre fine ai finanziamenti all’estero per i combustibili fossili è considerata ingiusta, così come l’esternalizzazione del regime normativo verde dell’UE, ad esempio attraverso il meccanismo di aggiustamento delle frontiere per il carbonio (CBAM).

Molti considerano queste misure come barriere non commerciali protezionistiche e ingiuste, che impongono un ulteriore onere ai produttori, già messi sotto pressione dal cambiamento climatico e dalla volatilità del mercato.

Il ritorno degli Stati Uniti alla politica industriale e l’allentamento della posizione dell’UE sugli aiuti di Stato per le industrie verdi potrebbero creare ulteriori tensioni in futuro, poiché la maggior parte dei Paesi in via di sviluppo rischia di essere largamente esclusa dalle prospettive di sviluppo delle industrie verdi per raccogliere i frutti dell’economia.

Le priorità di sviluppo dell’Africa

I Paesi africani hanno bisogno di uno sviluppo economico resiliente al clima. Questo deve avvenire attraverso un’industrializzazione idealmente verde e inclusiva. L’Area continentale di libero scambio dell’Africa è un veicolo importante per raggiungere questo obiettivo. I Paesi africani hanno bisogno di accedere a più energia e finanziamenti di quelli attualmente disponibili.

Per consentire percorsi di industrializzazione a basse emissioni, i Paesi africani possono sfruttare l’energia pulita per decarbonizzare le industrie esistenti, ma anche sfruttare le loro risorse minerarie ed entrare in nuove catene del valore per produrre prodotti di cui altri hanno bisogno per la loro transizione verde. Tuttavia, questa sfida di “sviluppo” è ulteriormente complicata dall’ambiente “geopolitico esterno”.

Punti di partenza diversi

I diversi punti di partenza dell’UE e dei Paesi africani rendono più difficile raggiungere un’agenda comune, anche se esiste un accordo sugli obiettivi generali dell’azione per il clima e di una transizione equa e giusta.

Ci sono tensioni persistenti dovute alla mancanza di agenzie, approcci e dimensioni. Ad esempio, i sussidi nelle economie avanzate rischiano di creare ulteriori sfide per i Paesi africani che cercano di incrementare la lavorazione locale. Mentre la maggior parte della domanda di manufatti africani rimane per lo più interna, la competitività delle esportazioni africane esistenti nelle industrie pesanti potrebbe subire una pressione crescente a causa delle misure unilaterali dell’UE e degli standard di prodotto.

Nonostante l’enorme fabbisogno di finanziamenti (climatici) non soddisfatto, molti Paesi africani si trovano di fronte a una forte compressione dei finanziamenti, che porta a uno stallo della ripresa economica da un lato e a un onere del debito dall’altro.

Come procedere?

Sia l’UE che le economie africane si trovano in una corsa al “recupero”: l’UE per aumentare la propria capacità produttiva e ridurre la dipendenza da partner esterni, in particolare la Cina, e i Paesi africani per sfruttare meglio le proprie risorse e attrarre investimenti in capacità di lavorazione e produzione.

Entrambi i partner possono potenzialmente offrire ciò di cui l’altra parte ha bisogno: materie prime essenziali ed energia pulita all’UE e investimenti strategici e trasferimento di tecnologia all’Africa. È davvero opportuno sviluppare partenariati energetici e industriali più equi, basati su interdipendenze strategiche.

Ciò richiede ulteriori sforzi da entrambe le parti per evitare la strumentalizzazione delle risorse africane, ma anche per rafforzare l’agenzia verde africana e posizionare meglio le risorse africane per una transizione verde. Questo ha un senso geopolitico per entrambe le parti, che non possono contare solo sulla carità degli aiuti.

Leggi l’articolo originale qui.