Due anni dopo ancora non c’è una difesa europea

Sono passati due anni dall’invasione russa dell’Ucraina e ancora non c’è una difesa europea. Continuiamo a non avere capacità di deterrenza né negoziale. Putin, Xi Jinping, Kim Jong Un, Khamenei e tutti gli autocrati del mondo con mire espansionistiche possono stare tranquilli. Per ora gli europei non intendono fermarli.

Due anni fa molti europei non credevano all’intelligence americana che indicava che la Russia stesse per invadere l’Ucraina. Marco Travaglio, il 23 febbraio 2022 scriveva “L’altra sera, mentre tg e talk rilanciavano l’ennesima fake news americana dell’invasione russa dell’Ucraina (ancora rinviata causa bel tempo) …”. Il giorno dopo ci fu l’invasione dell’Ucraina, da più fronti, e puntando verso Kiev. Il punto non era il Donbass o le minoranze russofone, che erano in realtà in gran parte già sotto il controllo di Mosca, ma invadere l’Ucraina tutta: il primo tentativo di cambiare i confini europei con la forza dalla Seconda Guerra Mondiale.

La reazione iniziale di europei e americani (che pure avevano segnalato l’imminente invasione) fu di offrire a Zelensky un volo per Varsavia, per creare un governo in esilio. La sua risposta fu che non sarebbe fuggito, che l’Ucraina si sarebbe difesa, e che aveva bisogno di armi, non di un passaggio. In sostanza l’Ucraina ci ha costretto a difendere i valori e i principi del diritto internazionale, che a parole sosteniamo, ma che eravamo pronti a mettere sotto i piedi, come già nel 2014 di fronte all’annessione russa della Crimea. Quindi, chi sostiene che la guerra l’ha voluta l’Occidente non sa di cosa parla.

In questi 2 anni l’ordine mondiale è andato sempre più in frantumi. C’è uno scontro egemonico globale tra USA e Cina, che utilizza Russia, Iran, Corea del Nord, e altri per scatenare crisi locali in grado di spostare l’attenzione americana dal Pacifico e comunque di logorarne le capacità militari e finanziarie. Quella guerra mondiale a pezzetti di cui parla Papa Francesco.

Di fronte a questo cambiamento epocale gli europei hanno reagito con la consueta tecnica dello struzzo: hanno messo la testa sotto la sabbia.

L’invasione russa dell’Ucraina mostrava con chiarezza alcune cose. Dato che la sfida egemonica è tra USA e Cina, che la Russia ha il PIL della Spagna, cioè non è un aspirante egemone mondiale, ma ha una notevole capacità di deterrenza, la politica aggressiva della Russia non trova un forte argine o una deterrenza significativa da parte degli USA, a differenza di quanto accadeva ai tempi della guerra fredda. Gli europei, pur spendendo insieme circa il triplo della Russia per la difesa (due anni fa, ora oltre il doppio, perché la Russia è passata a un’economia di guerra e aumentato enormemente le spese militari, mentre gli europei l’hanno aumentata in modo marginale) non hanno alcuna capacità di deterrenza. La capacità e la volontà degli europei di rifornire l’Ucraina di materiale bellico è straordinariamente ridotta, e fortemente dipendente da quanto fanno gli USA. La dipendenza europea dagli USA per la difesa continua ad essere elevatissima, tanto che anche Paesi storicamente neutrali come Svezia e Finlandia hanno chiesto di entrare nella NATO. Peccato che la tendenza isolazionista sia in crescita negli USA, e che Trump si confermi piuttosto ostile all’Europa. D’altronde che il focus strategico americano si fosse strutturalmente spostato il Pacifico a causa dell’ascesa della Cina era già evidente per il disimpegno dall’Africa e dal Medio Oriente, che aveva permesso la destabilizzazione di quell’area, creando problemi agli europei, ma senza un significativo impegno americano.

Nessuno degli Stati membri dell’UE è in grado di garantire la propria sicurezza. Nessuno ha fatto tutto quel che poteva per aiutare l’Ucraina. Continuiamo a litigare sull’applicazione dei vari pacchetti di sanzioni – approvati all’unanimità solo mediante la concessione di esenzioni specifiche a ciascuno Stato rispetto a ciò che più gli premeva, creando un regime di sanzioni pieno di buchi come il gruviera – sulla fornitura in tempi utili di munizioni all’Ucraina (cioè comprandole sul mercato mondiale se le nostre industrie non sono in grado di produrne a sufficienza o non sono disponibili a ritardare le consegne a clienti diversi dall’Ucraina), sugli obiettivi della guerra e su quale debba essere la futura architettura di sicurezza europea, incluso per l’Ucraina e la Russia. Matteo Villa, sulla base di un’elaborazione dell’ISPI basata sui dati del Kiel Institute, ha rilevato che finora gli europei hanno speso per la difesa dell’Ucraina 14 € al mese, e che la previsione da qui al 2027 è di spendere 4 € e al mese. Si potrebbe fare enormemente di più.

Auspichiamo la pace, ma non siamo in grado di fare nulla per promuoverla, perché non abbiamo una politica estera e una difesa unica a livello europeo. I leader nazionali sono tanto impotenti quanto gelosi di una sovranità nazionale nel campo della difesa che ha mostrato tutta la sua inutilità.

Sembra quasi che solo un’invasione diretta di un Paese membro da parte della Russia possa risvegliarci dal nostro torpore. La resistenza dell’Ucraina ci ha dato 2 anni per attrezzarci. Non abbiamo realizzato né l’unione dell’energia né quella della difesa. Non abbiamo avviato una riforma dei Trattati per realizzarle – anche se il Parlamento Europeo ha approvato una serie di proposte di riforma in tal senso, che il Consiglio europeo, cioè i governi nazionali, ancora non hanno voluto discutere.

Due anni dopo sarebbe il momento di tirare la testa fuori dalla sabbia e di guardare la realtà. I sondaggi mostrano che i cittadini vogliono una difesa europea, che i leader nazionali non stanno creando. La spinta può arrivare dalle elezioni europee, se i cittadini voteranno i partiti che vogliono creare la difesa europea.