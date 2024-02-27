Donald Trump e il futuro della NATO

Un secondo mandato di Donald Trump metterà sicuramente a dura prova la resilienza dei legami della NATO, ma i commenti del leader repubblicano dovrebbero essere accuratamente analizzati e contestualizzati.

A sei mesi di distanza dalle elezioni presidenziali americane, le prospettive di un secondo mandato di Donald Trump sono sempre più concrete. Durante un evento elettorale in Carolina del Nord, il candidato repubblicano ha riportato una conversazione con un non-meglio specificato leader europeo, durante la quale l’ex presidente avrebbe negato l’aiuto di Washington in caso di un attacco russo e incoraggiato la Russia ad attaccare gli alleati NATO che non rispettano la soglia del 2% in termini di spesa militare.

Con queste parole, l’ex presidente ha effettivamente rimesso in causa la chiave di volta dell’alleanza, ovvero il principio di solidarietà dell’articolo 5 del Trattato dell’Atlantico del Nord.

Sebbene alcuni esperti abbiano messo in avanti l’idea che queste parole siano solamente legate a un tentativo di bluff al fine di spingere gli alleati NATO ad incrementare le loro spese militari, l’Europa non può permettersi di scommettere sulla vittoria di Joe Biden alle prossime elezioni presidenziali a novembre. Questo è dovuto a diverse ragioni: a ciò che Trump pensa della NATO e degli alleati europei e al fatto che il primo mandato di Trump dovrebbe essere considerato come una versione edulcorata di ciò a cui un Trump 2.0 somiglierebbe, soprattutto in termini di politica estera.

La visione di Trump per la NATO

La visione Trumpiana delle relazioni transatlantiche è fondamentalmente legata alla sua natura da uomo d’affari. Durante il primo mandato, l’ex presidente ha attaccato ripetutamente gli alleati europei, Germania in primis, a causa delle spese militari inferiori al 2% del PIL come invece previsto dall’Alleanza, accusandoli di essere dei free-riders della potenza militare di Washington. Tuttavia, le esortazioni americane verso i paesi europei ad incrementare la loro spesa militare sono state un leitmotiv dell’alleanza transatlantica, ma sotto Trump hanno assunto un tono e un significato ben diverso.

L’idea che Trump ha della NATO si lega profondamente alla sua visione isolazionista e transazionale del sistema di alleanze americano. Questa visione aveva già portato il Generale James Mattis, primo Segretario della Difesa sotto Trump, a licenziarsi nel 2018 in seguito al ritiro delle truppe americane dall’Afghanistan senza previa consultazione degli alleati.

In particolare, i piani di Trump per la NATO sono espressi chiaramente sul sito della sua campagna elettorale. L’ex tycoon vuole “rivalutare radicalmente lo scopo e la missione della NATO”, rimettendo in discussione l’esistenza dell’alleanza, considerata da Trump come lontana dall’essere fondamentale per gli Stati Uniti. Trump considera l’alleanza puramente da un punto di vista economico, come un vincolo che costringe gli Stati Uniti a spendere miliardi di dollari in una regione di importanza non vitale per Washington e che rischia di trascinare il paese in ulteriori conflitti.

Il vocabolario di Trump riguardo la NATO rispecchia perfettamente questa visione. Riferendosi all’Alleanza transatlantica, la retorica trumpiana è costellata da parole come “commissioni” (fees) e “conti” (bills), accusando gli alleati di essere “in debito” (owe) con gli Stati Uniti. Durante il loro primo incontro, Trump avrebbe presentato un “conto” di 375 miliardi di dollari all’ex-cancelliera tedesca Angela Merkel, presentandolo come il debito di Berlino verso Washington dovuto alla presenza delle truppe americane sul suolo tedesco.

Cosa potrebbe fare Trump alla NATO

Donald Trump non desidera solamente che i partner europei spendano di più per la loro difesa in modo da essere meno dipendenti da Washington, ma che lo facciano comprando armamenti ed attrezzature americane. Questa visione transazionale della NATO – e della politica estera in generale – potrebbe portare gli alleati europei particolarmente dipendenti dal supporto americano, soprattutto in Europa orientale, ad adottare un tipo di comportamento ugualmente transazionale, arrivando a delle concessioni in termini di politica estera al fine di garantire la continuazione del supporto militare americano per il loro paese.

Tali concessioni potrebbero includere un allineamento della politica di certi stati europei vis-à-vis la Cina con gli Stati Uniti, un’area dove l’Europa è tipicamente divisa, tanto internamente quanto nel suo allineamento con Washington. Inoltre, l’acquisto di forniture militare americane rallenterebbe in maniera significativa le ambizioni di una base industriale e tecnologica di difesa (BITD) europea.

La preoccupazione ultima degli alleati è che Trump voglia ritirare gli Stati Uniti dalla NATO, alla luce di diverse dichiarazioni dell’ex-presidente e consci delle generali tendenze isolazioniste del candidato repubblicano. Il fatto che il Congresso degli Stati Uniti abbia approvato lo scorso dicembre un emendamento alla Legge di Autorizzazione alla Difesa Nazionale (National Defense Authorization Act, NDAA) al fine di rendere più complicato il ritiro unilaterale degli Stati Uniti dalla NATO da parte del presidente, testimonia che queste preoccupazioni siano fondate.

L’emendamento, introdotto a luglio e frutto di una collaborazione bipartisan, rende adesso impossibile il ritiro dall’Alleanza senza un atto da parte del Congresso o senza l’approvazione di due terzi dei senatori. Tuttavia, lo stesso emendamento era già stato introdotto durante la prima presidenza Trump nel 2018, ma non aveva ricevuto i voti necessari per essere tradotto in legge. Un ex-assistente ha dichiarato recentemente che Trump sarebbe molto intenzionato a ritirarsi dalla NATO in caso di elezione. Il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha smorzato le preoccupazioni verso un ritiro effettivo di Washington dall’alleanza.

I commenti di Trump hanno tuttavia un’implicazione fondamentale: mettono in dubbio la credibilità dell’Articolo 5 e della sicurezza collettiva sulla quale è fondata l’alleanza. Non si tratta solamente di andare effettivamente in aiuto degli alleati in caso di attacco, ma si tratta di fare in modo che gli avversari della NATO credano che l’alleanza sia solida e che in caso di attacco su uno stato membro dovrebbero far fronte a una guerra contro la potenza militare più potente ed avanzata del mondo. Mettendo in dubbio l’aiuto degli Stati Uniti, Trump ha potenzialmente aperto un vaso di Pandora. L’elemento di deterrenza non-militare principale per la NATO è proprio questo: la credibilità che gli alleati rispettino il principio di solidarietà in caso di attacco.

Tuttavia, bisogna tenere a mente quanto effettivamente le dichiarazioni di Trump rispecchino una volontà effettiva di mettere in pratica tale visione. Per quanto il panico tra i leader europei sia fondato, è probabile che la retorica di Trump sull’alleanza atlantica sia parte della campagna elettorale e che difficilmente si tradurrà in un ritiro dalla NATO. Ovviamente non è detto che Trump non ci provi, anche tramite dei tentativi a indebolire il sistema di checks and balances.

Quello a cui stiamo assistendo è piuttosto una preparazione del terreno per ottenere concessioni dagli alleati europei durante un secondo mandato. Le rivendicazioni di Trump di un aumento delle spese militari dei membri NATO durante il suo primo mandato grazie alle sue pressioni e alla sua politica sono ovviamente non vere, così come l’idea che le spese degli alleati siano in declino da anni.

I leader in Europea dovrebbero in ogni caso prepararsi a quattro anni di imprevedibilità e incertezza nel caso in cui l’inquilino della Casa Bianca dovesse essere Donald Trump a partire da gennaio 2025.