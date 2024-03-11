Dobbiamo dire no alla Salami Slicing Tactics della Cina che punta a modificare lo “status quo” di Taiwan

In Europa e nel mondo, il consenso verso l’opposizione alle modifiche unilaterali della Cina allo status quo nello Stretto di Taiwan è unanime. Questo è un elemento problematico per mantenere la pace e la stabilità nell’Indo-Pacifico e oltre, scrive Roy Lee.

Roy Lee è il rappresentante di Taiwan presso l’UE e il Belgio.

Purtroppo, la Cina sta invadendo questo consenso su base giornaliera attraverso la Salami Slicing Tactic (“tattica di affettamento del salame”), che consiste nell’attuare piccole aggressioni in maniera graduale.

L’ultimo esempio è stato l’annuncio unilaterale della Cina a fine gennaio, due settimane dopo le elezioni presidenziali di Taiwan, che avrebbe attivato dal primo febbraio la rotta aerea commerciale nord-sud in codice M503 e le due rotte di collegamento est-ovest, W122 e W123, con il pretesto di alleviare la congestione del traffico aereo.

In apparenza, l’attivazione sembra essere un semplice cambio di regolamento per una migliore gestione dell’aviazione civile.

Tuttavia, gran parte della rotta M503 si sovrappone quasi direttamente alla linea mediana dello Stretto di Taiwan, considerata una condizione fondamentale per il mantenimento della pace tra le due parti.

Inoltre, le due rotte di collegamento sono estremamente vicine allo spazio aereo territoriale di Kinmen e Matsu, due isole controllate da Taiwan. La Cina aveva precedentemente annunciato l’intenzione di attivare queste rotte nel 2015, ma ha accettato di spostare la rotta M503 a 6 miglia nautiche dalla linea mediana e di non attivare le due rotte di collegamento dopo le forti proteste e i negoziati di Taiwan.

Attualmente, il volume di traffico aereo delle rotte in questione è ancora inferiore al livello precedente alla pandemia del Covidio 19, il che suggerisce che non esiste un problema di congestione acuta da affrontare unilateralmente.

Pertanto, l’attivazione della rotta M503 deve essere intesa come un cambiamento unilaterale dello status quo e come un’intimidazione alla sicurezza di Taiwan.

In primo luogo, l’attivazione ha di fatto posto fine all’esito dei negoziati del 2015. In secondo luogo, e soprattutto, la sovrapposizione della rotta M503 con la linea mediana dello Stretto di Taiwan è un atto volto a negare l’esistenza della linea mediana sotto una maschera normativa.

In breve, l’attivazione ha silenziosamente e sostanzialmente alterato lo status quo.

A sostegno dell’attivazione, la Cina ha fornito prove per dimostrare la natura di cambiamento dello status quo; la Cina sostiene che la linea mediana non è mai esistita e che non esistono i cosiddetti confini tra Taiwan e la Cina.

La Cina ha giustificato la mancanza di consultazione preventiva con il fatto che Taiwan non è membro dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO). Nel complesso, non si tratta solo di un cambiamento dello status quo, ma anche di un tentativo di creare un fatto compiuto a favore della Cina.

L’attivazione ha profonde conseguenze in termini di sicurezza di Taiwan. Se la Cina dovesse utilizzare i suoi aerei civili per mascherare i suoi aerei militari, il sistema di difesa aerea di Taiwan verrebbe notevolmente compromesso a causa della vicinanza delle rotte allo spazio aereo territoriale di Taiwan.

Tenendo conto della tempistica dell’attivazione, si tratta anche di un atto esplicito per intimidire il governo entrante di Taiwan che si insedierà a maggio.

L’Europa e la comunità internazionale devono essere avvertite che i “cambiamenti unilaterali dello status quo” non sono una minaccia futura, né uno scenario che può realizzarsi solo in forma militare.

È un rischio che si sta già verificando ogni giorno, proprio sotto il nostro naso.

Per scoraggiarlo, il primo passo è riconoscere che le tattiche della Cina di cambiare unilateralmente lo status quo sono un pericolo chiaro e presente per la pace e la stabilità dello Stretto di Taiwan e devono essere fermate.

Il caso attuale dimostra anche la necessità sostanziale di sostenere Taiwan a partecipare in modo significativo all’ICAO e ad altre organizzazioni internazionali.

Leggi qui l’articolo originale