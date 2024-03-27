Zelensky sostituisce il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale

Martedì (26 marzo), il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha destituito il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale ucraino, Oleksiy Danilov, sostituendolo con l’ex responsabile dell’agenzia di intelligence per le minacce esterne, Oleksandr Lytvynenko. La mossa segue la revisione dell’alto comando delle Forze armate avvenuta il mese scorso.

Al momento, nessuna ragione per i cambiamenti è stata fornita in una serie di decreti blandamente formulati che sono stati pubblicati sul sito web del presidente più di due anni dopo l’invasione su vasta scala del Paese da parte della Russia.

Oleksiy Danilov, segretario uscente del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale, ricopriva la sua carica dall’ottobre 2019 ed era stato nominato pochi mesi dopo l’insediamento di Zelensky.

Zelensky, parlando in serata nel suo quotidiano resoconto sui social media, ha rivelato che Danilov sarebbe stato trasferito a nuovi compiti, con i dettagli che saranno resi pubblici in seguito.

Non ha fornito alcuna motivazione per la rimozione di Danilov, ma ha affermato di aspettarsi “un rafforzamento delle capacità strategiche del nostro Stato per prevedere e influenzare i processi da cui dipende la nostra sicurezza nazionale.

“Il rafforzamento dell’Ucraina e il rinnovamento del nostro sistema statale in tutti i settori continueranno”.

Zelensky ha nominato a capo del Consiglio di sicurezza nazionale Oleksandr Lytvynenko, 51 anni, ex responsabile dei servizi di intelligence esterni, che non ha alcun profilo pubblico.

Nel suo discorso, Zelensky ha affermato che Lytvynenko unirà l’esperienza come capo dell’intelligence con i compiti che l’Ucraina deve affrontare in termini di sicurezza e difesa.

Il Consiglio di sicurezza nazionale ucraino ha un ruolo di coordinamento sulle questioni di sicurezza nazionale e difesa sotto il presidente e comprende i massimi capi politici, di sicurezza e di difesa del Paese.

L’Ucraina sta lottando per mantenere il controllo delle sue linee di difesa dai continui attacchi delle Forze armate russe sul fianco orientale, mentre gli Stati Uniti, principale alleato di Kyiv, si è dimostrato finora incapace di fornire un’adeguata assistenza militare a causa della resistenza del Congresso guidato dai repubblicani.

Gli analisti militari sollevano anche dubbi sulla profondità e la forza delle fortificazioni ucraine e considerano la scarsità di uomini e manodopera come un’altra sfida. La Russia ha infatti una popolazione molto più numerosa dell’Ucraina ed è all’offensiva.

