Zelensky dice che la situazione sul fronte “è meglio di quella degli ultimi tre mesi”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato lunedì (11 marzo) che la situazione sul fronte della guerra è la migliorata rispetto agli ultimi tre mesi, con le truppe di Mosca che non avanzano più dopo aver conquistato il mese scorso la città orientale di Avdiivka.

Zelensky, in un’intervista alla televisione francese BFM, ha detto che l’Ucraina ha migliorato la sua posizione strategica nonostante la carenza di armi, ma ha detto che la situazione potrebbe cambiare di nuovo se non dovessero arrivare nuove forniture.

“La situazione è di gran lunga migliore di quella degli ultimi tre mesi”, ha dichiarato Zelensky in un commento in francese.

“Abbiamo avuto alcune difficoltà a causa della carenza di proiettili d’artiglieria, del blocco aereo, delle armi a lungo raggio russe e della grande intensità degli attacchi dei droni russi”.

“Abbiamo lavorato in modo molto efficiente… contro l’aviazione russa. Abbiamo recuperato la nostra situazione a est. L’avanzata delle truppe russe è stata fermata”, ha dichiarato.

La conquista di Avdiivka da parte della Russia ha dato alle forze del Cremlino un po’ di respiro nella difesa del centro regionale di Donetsk, controllato dalla Russia, 20 chilometri a est.

Le truppe russe hanno poi conquistato un gruppo di villaggi vicino ad Avdiivka. Ma nell’ultima settimana, i portavoce militari ucraini hanno affermato che le forze russe non stavano più avanzando e che le truppe ucraine avevano migliorato la loro posizione.

Le truppe russe hanno raso tutto al suolo in mesi di bombardamenti su Avdiivka, ha detto Zelensky. “Non possiamo più parlare di città, perché tutto è stato distrutto ad Avdiivka”.

Le forze russe, ha detto, hanno goduto di una superiorità in termini di armi a lungo raggio. “Un’avanzata di 20 km su di noi”.

Zelensky ha detto che le forze ucraine hanno abbattuto un gran numero di aerei russi e “continuano ad agire in modo deciso nel Mar Nero”, dove gli obiettivi militari russi sono stati ripetutamente attaccati.

Le forze di Kyiv hanno costruito tre linee di fortificazioni su oltre 1.000 km di territorio.

Zelensky ha anche detto di ritenere che l’attacco missilistico russo a Odessa, mentre lui e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis erano in visita alla città portuale la scorsa settimana, dimostra che il leader del Cremlino Vladimir Putin si è “allontanato dal mondo reale”.

“Mirava a me? Non è questo che conta ora”, ha detto. “Quando si effettua un attacco con un missile da crociera a poche centinaia di metri da un leader europeo, penso che si debba essere veramente malati”.

Attacchi di droni in Ucraina

Gli impianti di carburante russi nelle regioni di Oryol e Nizhny Novgorod sono andati in fiamme martedì dopo gli attacchi dei droni ucraini, come hanno dichiarato i governatori e i media locali, in quella che è sembrata un’operazione aerea coordinata di Kiev che ha preso di mira anche Mosca e altre regioni.

I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto un totale di 25 droni lanciati dall’Ucraina su diverse regioni russe, ha riferito il notiziario statale RIA, citando il ministero della Difesa russo. Non è stato immediatamente chiaro se tutti i droni siano stati distrutti.

“In mattinata, la zona industriale di Kstovo, un complesso di combustibili ed energia, è stata attaccata da veicoli aerei senza pilota”, ha dichiarato Gleb Nikitin, governatore di Nizhny Novgorod, sull’app di messaggistica Telegram, aggiungendo che un’unità di lavorazione del combustibile è andata a fuoco a seguito dell’attacco.

La RIA ha riferito, citando le Ferrovie russe, che un treno antincendio era impiegato nello spegnimento di un incendio nel territorio della raffineria Lukoil di Kstovo.

Il governatore di Oryol, Klychkov, ha dichiarato sull’app di messaggistica Telegram che l’Ucraina ha lanciato un attacco con un drone contro un impianto di carburante nella regione, mentre l’agenzia di stampa statale russa RIA ha citato i servizi di emergenza per dire che un serbatoio di petrolio era in fiamme a seguito dell’attacco.

Il canale Telegram Baza, vicino alle forze dell’ordine russe, ha pubblicato una foto di fiamme che si alzavano sopra quello che sembrava essere un impianto industriale. Il canale ha citato i residenti locali di Oryol, secondo i quali ci sarebbe stata un’esplosione prima dello scoppio dell’incendio.

Reuters non ha potuto verificare in modo indipendente le notizie. L’Ucraina non ha rilasciato alcun commento immediato.

Anche i funzionari delle regioni di Mosca, Kursk, Tula, Voronezh e Belgorod hanno riferito di attacchi di droni, fornendo pochi dettagli sui potenziali danni, ma affermando che non ci sono state vittime negli attacchi.

Negli ultimi mesi l’Ucraina ha lanciato una serie di attacchi con i droni contro le raffinerie e le strutture energetiche russe, alcuni dei quali hanno avuto successo e hanno causato danni significativi e interruzioni.

A gennaio, due droni hanno colpito un impianto di carburante nella città di Oryol, a circa 370 km a sud di Mosca e a 220 km dal confine ucraino. A febbraio è scoppiato anche un incendio nella struttura, anche se i funzionari non hanno fornito una ragione per l’incendio.

Sette insediamenti nella regione russa di Belgorod, confinante con l’Ucraina, sono rimasti senza elettricità durante la notte dopo che un drone lanciato dall’Ucraina ha sganciato dell’esplosivo, ha dichiarato su Telegram il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov.

Roman Starovoit, governatore della regione di Kursk, anch’essa confinante con l’Ucraina, ha dichiarato martedì che sei droni lanciati dall’Ucraina sono stati abbattuti durante la notte sulla sua regione, con i servizi di emergenza che hanno controllato eventuali danni.

Un drone che volava verso Mosca è stato abbattuto sopra il distretto di Ramensky, vicino alla capitale, ha dichiarato il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin su Telegram.

Un drone è stato abbattuto anche sulla regione russa di Tula, che confina con la regione di Mosca, e uno sulle regioni meridionali della Russia di Voronezh, hanno detto i funzionari locali russi sui loro canali Telegram, senza fornire ulteriori dettagli.

[A cura di Georgi Gotev]

