Von der Leyen preferisce il “de-risking” a una rottura nei rapporti con la Cina

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato giovedì (30 marzo) che non è nell’interesse dell’Europa sganciarsi completamente dalla Cina e che il blocco dovrebbe invece considerare un “de-risking” diplomatico ed economico.

È stata la prima volta che Von der Leyen ha tenuto un discorso completo sulle relazioni con Pechino.

“Credo che non sia fattibile – né nell’interesse dell’Europa – sganciarsi dalla Cina”, ha dichiarato la Von der Leyen, intervenendo a un evento ospitato dall’European Policy Center (EPC) e da Merics a Bruxelles, mentre esponeva la sua visione del futuro delle relazioni del blocco con la seconda economia mondiale.

“Le nostre relazioni non sono bianche o nere – e anche la nostra risposta non può esserlo – ed è per questo che dobbiamo concentrarci sul de-risking, non sul de-coupling”, ha aggiunto Von der Leyen.

La sua “dottrina cinese” precede il viaggio a Pechino previsto per la prossima settimana, insieme al Presidente francese Emmanuel Macron, dopo la visita del Presidente cinese Xi Jinping a Mosca, dove ha confermato il suo continuo sostegno al Presidente russo Vladimir Putin.

La visita giunge inoltre in un momento in cui l’UE, alla luce dell’invasione russa dell’Ucraina, è diventata più consapevole delle proprie dipendenze e ha iniziato a cercare di riequilibrare le relazioni economiche con uno dei suoi maggiori partner commerciali.

“Il modo in cui la Cina continuerà a interagire con la guerra di Putin sarà un fattore determinante per le relazioni UE-Cina in futuro”, ha sottolineato Von der Leyen.

Riguardo alla posizione di Pechino su Taiwan, alle violazioni dei diritti umani nello Xinjiang e alle ritorsioni economiche contro la Lituania, Von der Leyen ha affermato che “queste azioni di escalation indicano una Cina che sta diventando più repressiva all’interno e più assertiva all’estero”.

“Siamo preoccupati da ciò che sta dietro a questo ritorno sulla scena globale”, ha aggiunto.

“Da tempo assistiamo a un deliberato irrigidimento della posizione strategica complessiva della Cina. E ora è accompagnato da un aumento di azioni sempre più assertive”, ha aggiunto.

Il blocco è alle prese con le crescenti preoccupazioni per l’intensificarsi delle relazioni di Pechino con Mosca, sottolineate dal rifiuto della Cina di condannare l’aggressione del Cremlino contro l’Ucraina.

“La cosa più eloquente – ha detto von der Leyen – sono state le parole di commiato del presidente Xi a Putin sui gradini fuori dal Cremlino, quando ha detto: ‘In questo momento ci sono cambiamenti, come non se ne vedevano da 100 anni. E siamo noi a guidare questi cambiamenti insieme”.

Il Partito Comunista Cinese ha “il chiaro obiettivo di un cambiamento sistemico dell’ordine internazionale con la Cina al centro (…) Abbiamo visto la dimostrazione di amicizia a Mosca che dice mille parole su questa nuova visione dell’ordine internazionale”, ha detto Von der Leyen.

Uso di strumenti coercitivi

Come secondo pilastro della strategia dell’UE, Von der Leyen ha affermato che il blocco dovrebbe puntare al “de-risking economico”, per il quale il punto di partenza sarebbe “avere un quadro chiaro di quali sono i rischi”.

Da questo punto di vista, l’UE deve “riequilibrare” le relazioni e ridurre la sua dipendenza dalla Cina.

Von der Leyen ha chiesto agli Stati membri dell’UE di fare “un uso più audace e rapido” dei nuovi strumenti economici contro la Cina, tra cui lo screening dei sussidi esteri e una nuova politica contro la coercizione economica.

Negli ultimi anni, gli Stati membri dell’UE sono stati cauti nell’attribuire alla Commissione Europea un potere eccessivo nel prendere decisioni sulla punizione dei Paesi coercitivi.

Von der Leyen ha anche annunciato che l’UE introdurrà una nuova strategia di sicurezza economica, nel corso dell’anno, per affrontare quello che ha definito un rapporto economico “squilibrato”.

“L’Europa dovrebbe sviluppare uno strumento mirato sugli investimenti in uscita. Questo strumento dovrebbe riguardare un numero limitato di tecnologie sensibili in cui gli investimenti possono portare allo sviluppo di capacità militari, che rappresentano un rischio per la sicurezza nazionale”, ha dichiarato.

“Dobbiamo assicurarci che il capitale, le competenze e le conoscenze delle nostre aziende non vengano utilizzate per potenziare le capacità militari e di intelligence di coloro che sono anche rivali sistemici”, ha aggiunto.

Inoltre, ha aggiunto che il blocco deve “definire il suo futuro rapporto con la Cina” in settori sensibili dell’alta tecnologia come la microelettronica, l’informatica quantistica, la robotica, l’intelligenza artificiale e le biotecnologie.

Uccidere la CAI?

La Von der Leyen è sembrata anche insinuare che il blocco potrebbe interrompere il perseguimento di un accordo commerciale di riferimento con la Cina.

“Dobbiamo riconoscere che il mondo e la Cina sono cambiati negli ultimi tre anni e dobbiamo rivalutare la CAI alla luce della nostra più ampia strategia per la Cina”, ha dichiarato Von der Leyen.

L’esecutivo dell’UE ha sospeso gli sforzi per promuovere l’Accordo globale sugli investimenti (CAI) con la Cina, riconoscendo che sarà difficile ottenere il sostegno del Parlamento europeo mentre Pechino mantiene le sanzioni contro cinque deputati dell’UE.

“Sappiamo che ci sono aree in cui il commercio e gli investimenti rappresentano un rischio per la nostra sicurezza economica o nazionale, in particolare nel contesto dell’esplicita fusione dei settori militare e commerciale della Cina”, ha dichiarato Von der Leyen.

“Questo vale per alcune tecnologie sensibili, per i beni a doppio uso o anche per gli investimenti che comportano trasferimenti forzati di tecnologia o di conoscenze”, ha aggiunto.

Tono misurato

Tuttavia, la presidente della Commissione europea è sembrata anche misurare la durezza del suo tono nel corso del suo discorso.

Se da un lato ha sottolineato le violazioni dei diritti umani e il tono più assertivo di Pechino sulla scena mondiale, dall’altro Von der Leyen è sembrata indicare che la porta del dialogo non è chiusa.

“Ma la nostra storia su come ci relazioniamo con la Cina non è ancora del tutto scritta – e non deve essere necessariamente difensiva”, ha aggiunto, con un tono più conciliante.

La guerra della Russia in Ucraina ha cambiato l’ottica con cui molti Stati del blocco guardano a Pechino, e alcuni iniziano a prestare maggiore attenzione al messaggio di Washington sui pericoli della dipendenza.

Lo scorso autunno, il servizio diplomatico dell’UE (EEAS) aveva raccomandato al blocco di considerare la Cina principalmente come un concorrente con aree limitate di potenziale impegno, piuttosto che come un partner.

Ciononostante, molti Stati membri dell’UE hanno esitato a staccarsi dal redditizio mercato cinese, in primo luogo Germania e Francia, il cui principale partner commerciale è la Cina.

Leggi l’articolo originale qui.