Von der Leyen incontra il cancelliere tedesco Scholz, in vista del suo viaggio negli Usa

Il Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato domenica (5 marzo) di essere determinata ad affrontare le sfide poste dai sussidi statunitensi nel campo delle tecnologie verdi e ad accelerare sulla legge, attualmente bloccata, sull’eliminazione graduale dei motori a combustione a partire dal 2035.

In una visita al cancelliere Olaf Scholz e al gabinetto tedesco, all’inizio di una riunione di due giorni vicino a Berlino, von der Leyen ha detto che l’Inflation Reduction Act (IRA) degli Stati Uniti porterebbe enormi agevolazioni fiscali per le tecnologie pulite prodotte da Washington.

“Abbiamo discusso le nostre risposte comuni: sui negoziati con gli Stati Uniti su come interpretare la legge, su investimenti appropriati e processi più rapidi”, ha dichiarato ai giornalisti a Meseberg, vicino a Berlino.

La Von der Leyen discuterà del divisivo IRA con il Presidente Joe Biden a Washington il 10 marzo.

I produttori europei di auto elettriche hanno avuto accesso ad agevolazioni fiscali da parte degli Stati Uniti, ma l’UE deve assicurarsi che ne beneficino anche nei settori delle batterie e delle loro componenti, nodo sul quale sono necessari ulteriori colloqui con Washington.

Entro due settimane una norma europea cercherà di sbloccare gli aiuti e i fondi europei non ancora utilizzati per la transizione verde delle singole nazioni.

Una relazione della Commissione sulla competitività, prevista nello stesso periodo, aiuterà a ridurre le barriere nel mercato interno dell’UE e ad affrontare la carenza di manodopera specializzata, che la von der Leyen ha definito un “freno alla crescita”.

Inoltre, dopo aver concordato accordi commerciali con la Nuova Zelanda e il Cile, l’UE sta cercando di concludere accordi con l’Australia, il Messico e il blocco latinoamericano del Mercosur (che comprende Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Venezuela) entro la fine del 2023.

Scholz e von der Leyen hanno dichiarato che si stanno cercando accordi commerciali anche con Indonesia e India.

Commentando il ritardo sulla norma che vieterà la vendita di nuove auto con motore a combustione nell’UE dal 2035, dopo che la Germania ha messo in discussione il suo sostegno a questa politica, la presidente ha detto che i problemi possono essere risolti.

La legge “dovrà essere tarata sugli obiettivi climatici, sui quali abbiamo il pieno accordo”, ha detto. “La discussione è costruttiva”.

I diplomatici dell’UE hanno reagito con sorpresa e irritazione al rifiuto dell’ultimo minuto della Germania di appoggiare il divieto di vendita di nuove auto con motore termico dal 2035, che ha portato a un rinvio del voto per l’approvazione della legge.

La Von der Leyen ha anche detto che l’UE sta tenendo sotto stretto controllo il rispetto, da parte della Cina, dell’impegno di non fornire alla Russia armamenti per la guerra in Ucraina. “Stiamo monitorando la situazione ogni giorno”, ha dichiarato.

Leggi l’articolo originale qui.