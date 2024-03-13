Unione europea e Stati Uniti propongono aiuti militari all’Ucraina

Gli Stati membri dell’UE sono pronti a concludere un accordo su un fondo di aiuti militari ucraini da 5 miliardi di euro, mentre martedì (12 marzo) gli Stati Uniti hanno firmato un pacchetto di aiuti militari tampone da 300 milioni di dollari per Kyiv.

Gli Stati membri dell’UE stanno negoziando da mesi per riformare il Fondo europeo per la pace (EPF), che concede ai membri dell’UE rimborsi per l’invio di armi a paesi terzi.

L’anno scorso, il capo diplomatico dell’UE Josep Borrell ha proposto di creare un nuovo programma all’interno dell’EPF specifico per gli aiuti a Kiev – il Fondo di assistenza all’Ucraina – con un budget fino a 5 miliardi di euro all’anno per i prossimi quattro anni. Tuttavia, da allora, gli Stati membri dell’UE sono rimasti bloccati in un dibattito sulla riforma e sulle modalità per gli aiuti futuri.

I diplomatici dell’UE hanno affermato che la Francia ha insistito su una forte clausola di “acquisto europeo” per le armi ammissibili al rimborso, mentre la Germania ha chiesto che gli aiuti bilaterali venissero presi in considerazione nel determinare l’entità dei contributi dei paesi al fondo.

Martedì diversi diplomatici dell’UE hanno dichiarato a Euractiv che è stato trovato un compromesso che consente una certa flessibilità sulle regole del “compra Europa” e prenderebbe in considerazione gli aiuti bilaterali senza consentire ai paesi di compensare completamente tali aiuti con i loro contributi al fondo.

I diplomatici contattati da Euractiv hanno aggiunto che l’accordo dovrebbe essere approvato dagli ambasciatori dell’UE durante l’incontro a Bruxelles mercoledì (13 marzo), salvo eventuali complicazioni dell’ultimo minuto.

I diplomatici dell’UE hanno affermato che un accordo sulle modalità dovrebbe consentire agli Stati membri dell’UE di concordare anche una prima iniezione di 5 miliardi di euro, ma hanno avvertito che l’accordo potrebbe richiedere più tempo.

Si prevede che i leader dell’UE al vertice della prossima settimana “accolgano favorevolmente [l’adozione della] decisione del Consiglio riguardante un fondo di assistenza all’Ucraina che garantisca la continuazione del sostegno militare all’Ucraina nell’ambito del Fondo europeo per la pace”, secondo la prima bozza di conclusioni visionata da Euractiv.

Secondo i calcoli dell’UE, l’EPF è già stato utilizzato per rimborsare gli aiuti militari all’Ucraina, che ammontano a 6,1 miliardi di euro.

Gli Stati Uniti invieranno 300 milioni di dollari di aiuti

Il probabile accordo dell’UE arriva mentre il Congresso degli Stati Uniti blocca un pacchetto di aiuti militari da 60 miliardi di dollari in un momento critico per lo sforzo bellico dell’Ucraina contro la Russia.

La Casa Bianca si è affrettata a trovare modi per inviare maggiore assistenza militare, data la situazione sul campo di battaglia e la resistenza ai finanziamenti da parte dei repubblicani statunitensi.

Washington invierà un nuovo pacchetto di aiuti militari tampone per l’Ucraina del valore di 300 milioni di dollari, ha detto martedì l’amministrazione del presidente americano Joe Biden. I fondi provengono dai recenti risparmi derivanti dai contratti militari che hanno consentito agli Stati Uniti di racimolare assistenza aggiuntiva.

Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha annunciato martedì prima dell’incontro di Joe Biden con il presidente polacco Andrzej Duda e il primo ministro Donald Tusk, che avrebbero dovuto spingere Biden a fare di più per contenere la minaccia rappresentata da Mosca.

La Casa Bianca ha affermato che i finanziamenti aggiuntivi degli Stati Uniti saranno utilizzati per proiettili di artiglieria e munizioni per i sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (HIMARS).

“Queste munizioni manterranno le armi dell’Ucraina in funzione per un certo periodo, ma solo per un breve periodo”, ha detto Sullivan ai giornalisti a Washington, aggiungendo che potrebbero essere utili all’Ucraina solo per un paio di settimane.

“Non è affatto sufficiente a soddisfare le esigenze dell’Ucraina sul campo di battaglia, e non impedirà all’Ucraina di rimanere a corto di munizioni”, ha detto Sullivan.

I dettagli del nuovo pacchetto di armi sono stati riportati per la prima volta da Reuters.

L’utilizzo dei fondi che sono stati restituiti per ricostituire le scorte apre una finestra ristretta per consentire l’invio di maggiori aiuti dalle scorte esistenti mentre l’amministrazione Biden attende che i legislatori statunitensi approvino finanziamenti supplementari.

Il presidente della Camera dei rappresentanti repubblicana degli Stati Uniti Mike Johnson, uno dei principali alleati dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha finora rifiutato di indire una votazione su un disegno di legge che fornirebbe 60 miliardi di dollari in più per l’Ucraina.

La misura è passata al Senato gestito dai democratici, e sia i repubblicani che i democratici alla Camera dicono che passerebbe se i leader repubblicani della camera permettessero il voto.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto lunedì che Kyiv ha migliorato la sua posizione strategica nonostante la carenza di armi, ma ha suggerito che la situazione potrebbe cambiare nuovamente se non arriveranno nuove forniture.

All’inizio del mese scorso, Zelensky aveva avvertito che la Russia avrebbe preparato una nuova offensiva contro l’Ucraina entro maggio.

