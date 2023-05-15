Un inviato cinese di alto livello visiterà l’Ucraina e la Russia in “missione di pace”

Lunedì (15 maggio) un alto inviato cinese inizierà un tour in Ucraina, Russia e altre città europee, in un viaggio che secondo Pechino è finalizzato a discutere una “soluzione politica” alla crisi ucraina.

Li Hui, rappresentante speciale della Cina per gli affari eurasiatici ed ex ambasciatore in Russia, visiterà anche Polonia, Francia e Germania, durante il viaggio di più giorni, ha annunciato venerdì il ministero degli Esteri senza fornire un programma dettagliato.

“La visita…testimonia gli sforzi della Cina per promuovere i colloqui di pace e dimostra pienamente il fermo impegno della Cina per la pace”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin durante un briefing quotidiano.

Li è il più alto funzionario cinese a visitare l’Ucraina da quando la Russia l’ha invasa nel febbraio 2022 e il suo viaggio potrebbe coincidere con l’inizio di una controffensiva a lungo attesa da parte dell’Ucraina per riconquistare il territorio sequestrato dalla Russia.

Secondo quanto affermato da una fonte del governo ucraino all’Afp, l’inviato speciale del governo cinese per gli Affari euroasiatici, sarà a Kyiv domani e mercoledì (17 maggio).

Dopo la tappa in Ucraina, Li, ex ambasciatore cinese in Russia, visiterà poi Polonia, Francia, Germania e Russia per favorire “una soluzione politica alla crisi tra Russia e Ucraina”, stando a quanto ribadito oggi dal portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin.

Il ministero degli Esteri cinese non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sull’ordine dei Paesi che Li visiterà.

La visita arriva settimane dopo che il presidente cinese Xi Jinping ha avuto una telefonata con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky a fine aprile, nel primo colloquio tra i due leader dall’inizio della guerra.

Zelensky ha descritto la telefonata come “lunga e significativa” su Twitter, mentre Xi ha detto che la Cina si concentrerà sulla promozione della pace, anche se le proposte di Pechino per porre fine al conflitto sono state accolte con un certo scetticismo in Occidente, dati i suoi legami con la Russia.

Tuttavia, diversi leader europei, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron e il capo della Commissione europea Ursula von der Leyen, hanno esortato Xi a parlare con Zelensky e a svolgere un ruolo più attivo nel contenere le azioni di Mosca durante una serie di visite nella capitale cinese a partire da marzo.

Da febbraio, Pechino ha promosso con forza una proposta in 12 punti per una soluzione politica della crisi ucraina.

Ma il piano, lanciato nel primo anniversario dell’invasione russa, era in gran parte una reiterazione delle precedenti linee della Cina sulla guerra. Ha esortato entrambe le parti a concordare una graduale de-escalation e ha messo in guardia dall’uso di armi nucleari.

Kiev ha escluso l’idea di qualsiasi concessione territoriale alla Russia e ha dichiarato di volere indietro ogni centimetro del proprio territorio. La Russia ha annesso la penisola di Crimea nel 2014 e dall’anno scorso ha affermato di aver annesso altre quattro regioni ucraine, che Mosca ora chiama terra russa.

Per tutta la durata della guerra, la Cina si è astenuta dal condannare il suo alleato strategico Mosca o dal riferirsi alle sue azioni come a una “invasione”, provocando critiche da parte dei Paesi europei e degli Stati Uniti che hanno messo in dubbio la credibilità della Cina come potenziale mediatore nel conflitto.

Qualunque sia il messaggio che Li trasmetterà, sarà attentamente vagliato alla luce del disagio delle nazioni occidentali per l’incontro di Xi con il suo “caro amico” presidente russo Vladimir Putin a marzo e per l’impegno dei due Paesi a una collaborazione “senza limiti”.

Qualunque sia il messaggio lanciato da Li sarà attentamente vagliato, visto il disagio delle nazioni occidentali per l’incontro di Xi con il suo “caro amico” presidente russo Vladimir Putin a marzo e l’impegno dei due Paesi a una partnership “senza limiti” meno di tre settimane prima dell’invasione, che Mosca ha definito un'”operazione militare speciale”.

Leggi l’articolo originale qui.