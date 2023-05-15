Ulteriori blocchi al commercio della Russia tra i temi al centro del vertice del G7 a Hiroshima

I leader dei Paesi membri del G7 hanno in programma di inasprire le sanzioni contro la Russia al vertice che si terrà a Hiroshima, in Giappone, questa settimana, con misure mirate all’energia e alle esportazioni che aiutano lo sforzo bellico di Mosca, secondo quanto riferito da funzionari che hanno conoscenza diretta delle discussioni in corso.

Le nuove misure che saranno annunciate dai leader durante gli incontri del 19-21 maggio riguarderanno l’evasione delle sanzioni contro la Russia che coinvolgono Paesi terzi, le modalità per cercare di minare la futura produzione di energia della Russia e frenare in questo modo il flusso di entrate che sostengono le Forze armate russe.

Da parte loro, i funzionari statunitensi sperano che i membri del G7 accettino di adeguare il loro approccio alle sanzioni in modo che, almeno per alcune categorie di merci, tutte le esportazioni siano automaticamente vietate a meno che non siano presenti all’interno di un elenco di articoli espressamente approvati.

L’amministrazione degli Stati Uniti guidata dal presidente Joe Biden ha precedentemente spinto gli alleati del G7 a invertire l’approccio sanzionatorio del gruppo, che oggi consente la vendita di tutti i beni alla Russia a meno che non siano esplicitamente inseriti nella lista delle sanzioni. Questo cambiamento potrebbe rendere più difficile per Mosca trovare falle nel regime sanzionatorio.

Sebbene gli alleati non abbiano concordato di applicare l’approccio più restrittivo in generale, i funzionari statunitensi si aspettano che i membri del G7, almeno per settori che possono essere sfruttati dall’industria della difesa russa, saranno concordi a vietare le esportazioni a meno che non siano in un elenco apposito. Le aree esatte in cui si applicherebbero queste nuove regole sono ancora in discussione.

“Ci aspettiamo di vedere in alcune aree, in particolare quelle sensibili per la base industriale della difesa della Russia, che si verifichi un cambiamento di approccio”, ha affermato un funzionario statunitense a condizione di anonimato.

Il linguaggio preciso delle dichiarazioni congiunte dei leader del G7 è ancora soggetto a negoziazione e adeguamento prima che venga rilasciato durante il vertice. Il G7 comprende Stati Uniti, Giappone, Canada, Francia, Germania, Italia e Regno Unito. Al format partecipano anche i vertici del Consiglio europeo e della Commissione Ue.

L’azione dei leader del G7 sulla Russia giunge mentre gli alleati occidentali dell’Ucraina cercano nuovi modi per inasprire le sanzioni già restrittive nei confronti della Russia, dai controlli sulle esportazioni alle restrizioni sui visti e un tetto massimo del prezzo del petrolio, che hanno messo sotto pressione il presidente russo Vladimir Putin, ma non hanno fermato l’invasione dell’Ucraina.

Alcuni alleati degli Stati Uniti hanno resistito all’idea di bloccare le relazioni commerciali con Mosca, chiedendo quindi una serie di esenzioni per categoria di prodotti.

L’Unione Europea, ad esempio, ha il suo approccio e sta anche attualmente negoziando il suo undicesimo pacchetto di sanzioni da quando la Russia ha invaso l’Ucraina. Gran parte delle restrizioni riguarda persone e Paesi che eludono le sanzioni commerciali esistenti.

Il G7 promette "pesanti costi" per chi aiuta la Russia in Ucraina I ministri degli Esteri del G7 hanno avvertito martedì (18 aprile) che coloro che aiuteranno la Russia a condurre la guerra in Ucraina dovranno affrontare “pesanti costi”, mostrando un fronte unito su un’altra sfida politica chiave: la Cina. Dopo due giorni …

“L’approccio a volte discusso di ‘prima vietiamo tutto e consentiamo eccezioni’ non funzionerà a nostro avviso”, ha affermato un alto funzionario del governo tedesco. “Vogliamo essere molto, molto precisi e vogliamo evitare effetti collaterali indesiderati”.

Nel frattempo, qualsiasi cambiamento di linguaggio, compreso il linguaggio che specifica che alcuni commerci sono vietati a meno che non siano specificamente esentati, da parte dei leader del G7 potrebbe non portare necessariamente a ulteriori divieti nell’immediato.

“Almeno il primo giorno, quel cambiamento di approccio non cambia la sostanza di ciò che è consentito, ma è importante per la traiettoria a lungo termine e per la restrizione del regime generale”, ha detto il funzionario statunitense.

L’Ucraina, sostenuta da armi e denaro occidentali, dovrebbe lanciare importanti operazioni di controffensiva nelle prossime settimane per cercare di riconquistare i territori orientali e meridionali occupati dalle Forze armate russe.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato in Europa questa settimana per incontri con Papa Francesco e con i leader di Francia, Italia, Germania e Francia. Dovrebbe parlare ai leader del G7, virtualmente o di persona, durante il loro vertice a Hiroshima.

L’ex presidente russo Dmitry Medvedev ha dichiarato il mese scorso che una mossa del G7 per vietare le esportazioni indurrebbe Mosca a stracciare l’accordo sul grano del Mar Nero che consente esportazioni vitali di grano dall’Ucraina. Anche la sicurezza alimentare all’indomani della guerra dovrebbe essere uno dei temi principali del vertice del G7.

Leggi qui l’articolo originale.