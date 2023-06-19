Ucraina, Libano e nuovi investimenti al centro della lunga visita dell’erede al trono saudita in Francia

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman sta guardando alla Francia come partner per rilanciare la sua immagine in Europa e imporsi come attore a livello internazionale, sfruttando le enormi capacità finanziarie del regno del Golfo.

Lo scorso 14 giugno, il 37enne erede al trono saudita ha dato il via a una visita in Francia di ben nove giorni che vede al centro una serie di dossier di particolare rilevanza: la crisi in Libano, la guerra in Ucraina, la candidatura di Riyadh per ospitare Expo 2030 e le opportunità di investimento nell’economia saudita.

“La Francia è l’unico attore in Europa che ha accettato la resurrezione dell’Arabia Saudita come attore geopolitico e attore fondamentale dal punto di vista energetico e nella finanza internazionale”, afferma a EURACTIV Cinzia Bianco analista dell’European council on foreign relations (ECFR).

L’incontro con Macron

Venerdì (16 giugno), Mohammed bin Salman è stato ricevuto all’Eliseo dal presidente francese Emmanuel Macron con il quale ha discusso della ormai cronica crisi istituzionale in Libano, della guerra in Ucraina, ma anche del sostegno della Francia al rafforzamento delle capacità di difesa del regno del Golfo.

Come sottolinea Bianco, l’accordo mediato dalla Cina tra Iran e Arabia Saudita ha “ovviamente implicazioni regionali”, come si è già visto in Yemen e in Siria, ma anche il dossier Libano si sta muovendo. Il Paese dei Cedri, su cui la Francia vanta storicamente una grande influenza insieme ad Arabia Saudita e Iran, oltre alla devastante crisi economica in corso dal 2019 e che ha ridotto il Paese in bancarotta, sta facendo i conti con un prolungato vuoto di potere. Nodo dello scontro è la scelta di un nuovo presidente, carica riservata alla popolazione cristiano maronita che è vacante dal 31 ottobre del 2022 data della fine del mandato di Michel Aoun.

Per l’analista dell’ECFR, l’obiettivo di Macron “è cercare di capire se si può trovare una posizione di compromesso” e spingere i sauditi a puntare su un candidato o comunque su obiettivi che siano accettabili per la Francia.

Altro dossier al centro della visita in Francia di Mohammed bin Salman è la crisi Ucraina. La Francia sta cercando di convincere il giovane erede al trono saudita a impegnarsi con la Russia su un piano per porre fine alla guerra preservando la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. Parigi sta anche tentando di “spezzare” l’alleanza tra Riyadh e Mosca sui mercati energetici.

Un altro tema di particolare rilevanza è il ruolo della Cina che ultimamente ha aumentato la sua influenza politica nella regione del Medio Oriente, soprattutto in Arabia Saudita. “La Francia vorrebbe essere il partner privilegiato, o un partner scelto da esauditi, per molti di quei progetti che Riaydh, sta pensando di assegnare invece ai cinesi”, osserva l’analista dell’ECFR.

Nell’ambito dei rapporti bilaterali tra Arabia Saudita e Francia, vi è particolare attenzione al settore della difesa. Secondo quanto riferito da una nota della presidenza francese diramata dopo l’incontro tra Macron e l’erede al trono saudita, la Francia “è pronta a sostenere l’Arabia Saudita nel rafforzamento delle sue capacità di difesa”. Macron ha sottolineato “la volontà delle aziende francesi di continuare a sostenere l’Arabia Saudita nell’attuazione della sua ambiziosa Vision 2030″, l’agenda di riforme economiche e sociali del regno.

Il rilancio del ruolo dell’Arabia Saudita a livello internazionale

Il 37enne principe ereditario saudita sta da tempo lavorando al rilancio della sua immagine dopo l’accusa di aver ordinato il brutale omicidio dell’editorialista del Washington Post Jamal Kashoggi, ucciso e fatto a pezzi da esponenti dei servizi di sicurezza sauditi all’interno del consolato del regno a Istanbul nell’ottobre 2018.

Non a caso Mohammed bin Salman sarà impegnato in questi giorni in una serie di importanti appuntamenti, in particolare il ricevimento ufficiale per 179 Paesi nella capitale francese, lunedì 19 giugno, organizzato per presentare ufficialmente la candidatura di Riyadh ad ospitare l’Esposizione internazionale del 2030. Il prossimo novembre si svolgerà la votazione per scegliere la città ospitante tra Roma, Riyadh, Busan e Odessa. Il ricevimento coincide con il Forum economico franco-saudita copresieduto dal ministro per gli Investimenti saudita Khalid Al-Falih e dal ministro del Commercio estero francese Olivier Becht.

Mohammed bin Salman guiderà anche la delegazione saudita al Summit di Parigi voluto da Macron per un nuovo patto di finanziamento globale che si terrà nella capitale dal 22 al 23 giugno. Cinzia Bianco sottolinea in merito l’interesse francese ad avere l’Arabia Saudita tra i partner di questa iniziativa.

Infatti, Macron sta lavorando per coinvolgere l’Arabia Saudita a lavorare al nuovo patto per raggiungere gli obiettivi globali interconnessi di lotta alla povertà, riduzione delle emissioni e protezione della natura. L’analista dell’ECFR sottolinea che con il summit di Parigi, che riunirà circa 50 capi di Stato e di governo Macron sta lavorando a un nuovo modello di regole per la finanza globale e a un nuovo modo di collaborazione tra finanza pubblica e privata e in questo contest “i sauditi devono essere assolutamente a bordo”, data la loro importanza a livello globale sul piano finanziario.

Proprietario di un castello da 300 milioni di dollari vicino a Parigi, Mohammed bin Salman è la seconda volta che si reca in Francia in meno di un anno. L’ultima visita risale al luglio del 2022. Il principe ereditario saudita e il presidente francese si erano incontrati anche lo scorso novembre 2022 a margine del vertice della cooperazione economica Asia-Pacifico organizzato nella capitale della Thailandia, Bangkok.

Le enormi entrate petrolifere hanno già trasformato il fondo sovrano del Paese, presieduto dallo stesso principe ereditario, in una forza di investimento con circa 35 miliardi di dollari solo in attività statunitensi (comprese le partecipazioni in Uber, PayPal ed Electronic Arts) e un mandato per diversificare l’economia oltre i combustibili fossili.

L’interesse dei sauditi riguarda non solo i settori tradizionali, ma anche comparti nuovi per il regno del Golfo come lo sport e il cinema. Le squadre di calcio saudite stanno investendo per acquistare i migliori giocatori sulla piazza internazionale.

Dopo l’acquisto da parte dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, la Saudi Pro League ha suscitato l’interesse a livello internazionale e il governo sta lavorando per attirare altri giocatori di altissimo livello, tra cui anche il fuoriclasse Lionel Messi. Per quanto riguarda il cinema, il regno ha svelato lo scorso maggio al Festival di Cannes un piano di finanziamento di 180 milioni di dollari per sostenere i cineasti. Da notare che fino al 2017 i cinema erano vietati in Arabia Saudita.