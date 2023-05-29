Ucraina: “Il più grande attacco di droni russi su Kiev dall’inizio della guerra”

Kiev è stata colpita da quello che sembra essere il più grande attacco di droni sulla città dall’inizio della guerra contro la Russia, hanno dichiarato i funzionari ucraini domenica (28 maggio) mentre la capitale del Paese si preparava a celebrare l’anniversario della sua fondazione.

Mosca ha preso di mira strutture militari e infrastrutture critiche nelle regioni centrali dell’Ucraina, e in particolare nella regione di Kiev, ha scritto l’aeronautica militare ucraina su Telegram.

L’Aeronautica ha dichiarato di aver abbattuto 52 dei 54 droni lanciati dalla Russia, definendolo un attacco record con i droni “kamikaze” Shahed di fabbricazione iraniana. Non è stato immediatamente chiarito quanti dei droni siano stati abbattuti sopra Kiev.

Diversi quartieri di Kiev, una città con una popolazione di circa tre milioni di abitanti, sono stati colpiti dagli attacchi notturni, hanno detto i funzionari locali, tra cui lo storico quartiere di Pecherskyi.

“È stato eccezionale per la sua densità – il numero massimo di missili d’attacco nel più breve periodo di tempo”, ha scritto l’amministrazione militare della città di Kiev su Telegram.

Gli attacchi all’alba sono avvenuti nell’ultima domenica di maggio, quando la capitale celebra la Giornata di Kiev, l’anniversario della sua fondazione ufficiale avvenuta 1.541 anni fa. La giornata è tipicamente caratterizzata da fiere di strada, concerti dal vivo e mostre speciali nei musei, che sono state programmate anche quest’anno, ma su scala ridotta.

Serhiy Popko, capo dell’amministrazione militare di Kiev, ha dichiarato che l’attacco è stato condotto in diverse ondate e che le allerte aeree sono durate più di cinque ore.

Oggi il nemico ha deciso di “congratularsi” con il popolo di Kiev per il Kyiv Day con l’aiuto dei suoi micidiali UAV (veicoli aerei senza pilota)”, ha scritto Popko su Telegram.

Le forze russe hanno anche effettuato attacchi notturni nella regione di Kharkiv, uccidendo due persone, ha dichiarato il governatore regionale.

Controffensiva

Il massiccio attacco giunge mentre Mosca ha intensificato gli attacchi con missili e droni dopo una pausa di quasi due mesi, tra le speculazioni di un’incombente controffensiva ucraina a 15 mesi dall’inizio della guerra.

Le ondate di attacchi si susseguono ormai più volte alla settimana, e il raid di domenica è arrivato dopo che Kiev ha dichiarato che gli scontri in combattimento si sono attenuati intorno alla città assediata di Bakhmut, nel sud-est dell’Ucraina, luogo della più lunga battaglia della guerra.

Alti funzionari ucraini hanno indicato che le loro forze sono pronte a lanciare una controffensiva a lungo promessa per riconquistare il territorio conquistato dalla Russia dall’inizio della guerra.

Valeriy Zaluzhnyi, il comandante in capo delle Forze armate ucraine, ha pubblicato sabato (27 maggio) un video che mostra le truppe ucraine che prestano giuramento e si preparano alla battaglia.

“È arrivato il momento di restituire ciò che è nostro”, ha scritto.

Separatamente, Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell’Ucraina, ha dichiarato alla BBC che la spinta potrebbe iniziare “domani, dopodomani o tra una settimana”.

L’assistente presidenziale Mykhailo Podolyak ha dichiarato al The Guardian che le operazioni preliminari, come la distruzione delle linee di rifornimento o l’esplosione dei depositi, sono già iniziate.

L’Ucraina sembra anche aver intensificato gli attacchi con i droni e i sabotaggi contro obiettivi all’interno della Russia.

All’inizio di questa settimana, combattenti ucraini di etnia russa, che si oppongono al Cremlino, hanno lanciato un’incursione transfrontaliera in Russia nella regione di Belgorod.

A marzo hanno compiuto un’analoga incursione armata in un’altra regione di confine, Bryansk.

Leggi l’articolo originale qui.