Ucraina: Cina e India votano a favore di una risoluzione Onu che riconosce l’invasione russa  

Cina e India hanno votato lo scorso 26 aprile a favore di una risoluzione delle Nazioni Unite che riconosce esplicitamente l’aggressione dell’Ucraina da parte della Federazione pur evitando accuratamente di condannare Mosca.

La mossa di Pechino e Nuova Delhi, che vantano strettissimi rapporti con Mosca, è passata per diversi giorni inosservata ed è stata rilanciata ieri dall’Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza dell’UE Josep Borrell.

“L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione sulla cooperazione tra Onu e Consiglio d’Europa con 122 voti, inclusi partner chiave del G20 come Cina, Brasile, India e Indonesia Accogliamo con favore la risoluzione, che qualifica chiaramente la guerra contro l’Ucraina come aggressione da parte della Federazione Russa”, ha affermato Borrell.

Borrell: "La fiducia dell'UE nella Cina dipende dalla sua posizione sulla guerra in Ucraina" “Sarà estremamente difficile, se non impossibile, per l’Unione europea mantenere un rapporto di fiducia con la Cina“, se Pechino “non contribuirà alla ricerca di una soluzione politica basata sul ritiro della Russia dal territorio ucraino”. È questa la posizione …

Cina e India, che dall’inizio della guerra in Ucraina nel febbraio 2022 si sono sempre astenute dalle risoluzioni Onu incentrate sulla guerra in Ucraina che condannavano apertamente la Russia, hanno votato a favore dell’intero testo, così come Kazakistan, Armenia e Brasile. Alla risoluzione si sono opposte invece: Russia, Bielorussia, Siria, Nicaragua e Corea del Nord.

Il riferimento alla guerra in Ucraina si trova al nono paragrafo del preambolo della risoluzione. Nel testo l’Assemblea delle Nazioni Unite afferma che “riconoscendo inoltre che le sfide senza precedenti che l’Europa deve ora affrontare in seguito all’aggressione da parte della Federazione Russa contro l’Ucraina e contro la Georgia in precedenza, e la cessazione dell’appartenenza della Federazione Russa al Consiglio d’Europa, (noi) chiediamo una cooperazione rafforzata tra le Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa”.

Come sottolineato da diversi osservatori il voto di Cina e India a una risoluzione di ampio respiro non può essere considerato una condanna della guerra scatenata dalla Russia in Ucraina e difficilmente i due Paesi cambieranno i loro rapporto con Mosca.

L'UE accoglie con favore i colloqui tra Xi Jinping e Zelensky Bruxelles ha accolto con favore la conversazione di mercoledì tra il presidente cinese Xi Jinping e il capo dello Stato ucraino Volodymyr Zelensky, in quello che è stato il primo contatto diretto tra i due leader da quando la Russia …

La scorsa settimana, il leader cinese Xi Jinping ha avuto una conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, la prima tra i due capi di Stato dall’inizio della guerra scatenata dalla Russia in Ucraina. Secondo il presidente ucraino, la conversazione con Xi è stata “lunga e significativa”. Pechino ha successivamente annunciato che avrebbe nominato un inviato per lavorare a un accordo di pace.

La Cina ha una forte influenza sulla Russia. Xi ha più volte sottolineato la sua stima per il suo “caro amico”, Vladimir Putin. Lo scorso febbraio, Pechino ha pubblicato un documento in 12 punti descritto come un “piano di pace” che è stato fortemente criticato dai Paesi occidentali per aver offuscato i confini tra l’aggressore, la Russia, e la vittima, l’Ucraina, senza mai usare i termini “guerra” o “aggressione”.