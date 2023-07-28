Ucraina, Cina e Africa i temi affrontati da Biden e Meloni nella prima visita della premier a Washington

Ucraina, Cina, Africa, rilancio della cooperazione economica, questi alcuni dei temi affrontati nel bilaterale avvenuto giovedì (27 luglio) alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la premier Giorgia Meloni alla sua prima visita ufficiale a Washington.

Come già avvenuto con la precedente visita di Mario Draghi nel maggio 2022, i due capi di governo non hanno organizzato una conferenza stampa congiunta al termine del loro incontro, ma hanno diffuso una dichiarazione congiunta.

Dando il benvenuto a Meloni, il presidente degli Stati Uniti, che aveva incontrato per la rima volta la leader di Fratelli d’Italia (FDI) al vertice del G20 a Bali il novembre scorso, ha affermato “siamo diventati amici”.

Forte convergenza su sostegno a Ucraina

Il quotidiano statunitense The Washington Post ha osservato che la visita ha consolidato ulteriormente “un rapporto inaspettato” emerso tra Biden e Meloni, il primo leader italiano di estrema destra dalla fina della Seconda guerra mondiale. In merito all’incontro a porte chiuse, un funzionario dell’amministrazione Biden ha sottolineato che la conversazione sulla questione dell’Ucraina, “ha evidenziato un legame che i due hanno formato per resistere a Russia e Cina”.

“I nostri rapporti sono forti”, ha detto la Meloni all’inizio dell’incontro nello Studio Ovale con Biden. “Attraversano i governi e rimangono solidi indipendentemente dai loro colori politici. Sappiamo chi sono i nostri amici nei momenti difficili”, ha aggiunto.

Nel colloquio, secondo quanto riferisce un resoconto dell’AP i due avrebbero aggirato le divergenze su alcune questioni su cui i due leader hanno posizioni differenti, come i diritti LGBTQ e aborto.

Durante la piccola parte dell’incontro aperto ai giornalisti, Biden si è complimentato con l’Italia per quella che ha definito la sua posizione forte sull’Ucraina. La Meloni si è detta orgogliosa che l’Italia abbia contribuito a difendere il diritto internazionale.

Gli Stati Uniti sperano che l’alleanza dell’Occidente contro l’invasione russa dell’Ucraina contribuirà a dissuadere la Cina dal cambiare lo status quo nella Taiwan democraticamente governata, che la Cina rivendica come proprio territorio, e nel più ampio Pacifico.

I due leader hanno sottolineato le aree di cooperazione e unità in una dichiarazione congiunta rilasciata dopo l’incontro, promettendo di continuare a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario e di rafforzare il dialogo sulle “opportunità e sfide poste dalla Repubblica popolare cinese”.

Il governo guidato da Giorgia Meloni dovrà infatti decidere nei prossimi mesi se mantenere l’adesione dell’Italia al piano infrastrutturale della Cina Belt and Road Initiative (BRI) che Washington ha cercato di contrastare in questi anni. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che l’Italia e gli Stati Uniti vedranno solo aumentare il loro commercio reciproco.

“Stiamo parlando della nostra connessione economica sempre più profonda che ha alimentato più di 100 miliardi di dollari di scambi lo scorso anno”, ha detto Biden durante la riunione della Casa Bianca. “Nella mia mente, non c’è motivo per cui non possa aumentare.”

All’incontro con Meloni, hanno preso parte anche alcuni funzionari statunitensi che hanno un portafoglio principalmente economico, tra cui il suo segretario al Commercio, Gina Raimondo, il cui dipartimento ha guidato i controlli sulle esportazioni di beni high-tech venduti in Cina.

L’Italia nel 2019 è diventata la prima, e finora unica, nazione del G7 ad aderire alla principale iniziativa infrastrutturale della Cina, con i critici che affermano che la partnership consentirebbe alla Cina di ottenere il controllo di tecnologie sensibili e infrastrutture vitali. L’accordo scadrà nel marzo 2024 e Meloni ha affermato a maggio che era possibile avere buoni rapporti con Pechino senza far parte del patto.

Per Meloni da Washington “grande attenzione” alle esigenze dell’Italia

Nella conferenza stampa organizzata presso l’ambasciata d’Italia a Washington, Meloni ha approfondito i temi discussi con il presidente Biden, sottolineando l’apertura e l’attenzione di Washington alle esigenze dell’Italia e alle iniziative messe in campo sul fronte della politica estera.

“L’unico modo per garantire una soluzione diplomatica alla guerra in Ucraina è continuare a sostenere Kiev”, ha dichiarato Meloni, che ha rimarcato la necessità di sostenere militarmente l’Ucraina, osservando: “Chi sostiene la bizzarra tesi per cui i sostenitori dell’Ucraina stanno favorendo la guerra si sbaglia: è esattamente il contrario (…) se avessimo favorito una facile invasione russa, avremmo avuto una guerra molto più vicina a casa nostra”.

Meloni ha voluto far notare la vicinanza e il rispetto mostrato dagli Stati Uniti sulla postura mantenuta dall’Italia in merito alla guerra in Ucraina.

Secondo Meloni, da parte dell’amministrazione Biden è stata riscontrata una apertura in merito alle iniziative italiane riguardo la situazione in Tunisia.

“Ho riscontrato grande attenzione e sostegno nei confronti delle iniziative che stiamo intraprendendo, soprattutto per quanto riguarda il lavoro che siamo riusciti a svolgere in collaborazione con la Commissione europea”, ha rivelato Meloni, sottolineando come anche negli Stati Uniti sia passando il messaggio dell’Italia di porre attenzione al fianco Sud dell’Alleanza atlantica senza concentrarsi solamente su quello orientale.

Anche alla luce del recente colpo di Stato in Niger, su cui entrambi i capi di governo avrebbero espresso forte preoccupazione, è stato riscontrato interesse da parte dell’amministrazione USA al continente africano.

“Da parte del presidente Joe Biden, durante il nostro colloquio, ho riscontrato grande attenzione e interesse in merito alla necessità di adottare un approccio diverso e più attento al continente africano”, ha rivelato Meloni, secondo cui le autorità statunitensi hanno anche espresso il loro interesse a collaborare al nuovo piano Mattei per l’Africa.

Il dossier “Cina”

Nella conferenza stampa, Meloni ha approfondito anche quello che è forse il dossier che interessa maggiormente l’amministrazione di Washington nei suoi rapporti con l’Italia: la Cina. Meloni ha dichiarato nella conferenza stampa la sua intenzione di recarsi prossimamente in visita a Pechino.

Secondo il capo del governo, sul memorandum della Nuova via della seta, siglato dal governo italiano nel 2019 e in scadenza a fine anno, gli Stati Uniti “non chiedono o pretendono nulla dall’Italia: il loro approccio non funziona così, e anzi si fidano della nostra posizione”. La premier ha fatto notare che sul dossier cinese il colloquio con Biden si è concentrato anzitutto sulla necessità di mettere in sicurezza le catene di approvvigionamento strategiche.

[A cura di Simone Cantarini]