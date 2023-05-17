Turchia: l’analisi del voto del 14 maggio in vista del ballottaggio, il primo per Erdogan

Le elezioni presidenziali e legislative turche del 14 maggio hanno visto per la prima l’opposizione del cosiddetto “Tavolo dei sei”, guidata dal leader del Partito popolare repubblicano (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu, mettere in difficoltà il ventennale monopolio del presidente Recep Tayyip Erdogan, costringendolo per la prima volta al ballottaggio che si terrà il 28 maggio.

Nonostante i sondaggi iniziali prevedessero un leggero vantaggio per il leader del CHP, Erdogan ha ottenuto il 49,5% dei voti contro il 44,9% di Kılıçdaroğlu, staccando quindi l’avversario di 4,6 punti percentuale, ma fallendo nella rielezione al primo turno, andando per la prima volta in 20 anni di leadership al ballottaggio.

Affluenza storica alle urne

“Questa è stata una elezione molto sentita come dimostrato dall’affluenza vicina al 90 per cento”, afferma a EURACTIV Italia Valeria Giannotta, direttore scientifico dell’Osservatorio Turchia del Centro studi di politica internazionale (CeSPI), precisando che solitamente in Turchia la partecipazione alle urne è alta, ma il dato dell’88,8 per cento di queste ultime elezioni rappresenta un record. Secondo l’analista al secondo turno “vi sarà probabilmente una minore affluenza alle urne”.

Giannotta invita a guardare alla cartina geografica della Turchia per comprendere quanto avvenuto durante questa tornata elettorale. “Se guardiamo la mappa della Turchia tutta l’Anatolia ha votato per Erdogan. Tutte le zone terremotate hanno continuato a votare per Erdogan, che si dimostra un leader resiliente, nonostante le difficoltà”, afferma l’analista.

Per la prima volta i curdi hanno votato un candidato del CHP

Secondo la responsabile scientifica dell’Osservatorio Turchia del C, l’altra novità riguarda invece il sud-est del Paese, a maggioranza curda. Infatti, per la prima volta la popolazione ha dato il suo supporto a un esponente del CHP, il partito fondato dal padre della Turchia, Mustafa Kemal Atatürk.

Come fa osservare Giannotta a Diyarbakır, il centro a maggioranza curda più importante della Turchia, Kılıçdaroğlu ha ottenuto oltre il 70% delle preferenze. Per l’analista, dal voto nelle provincie del sud est del Paese emerge che la componente curda abbia lasciato Erdogan.

Prima di questa tornata elettorale, nelle provincie curde la popolazione era divisa tra il sostegno ai partiti e ai candidati filo curdi, ad esempio il Partito democratico dei popoli (HDP), e l’AKP di Erdogan.

Le elezioni del 14 maggio hanno visto i curdi votare alle presidenziali per Kılıçdaroğlu, visto che le formazioni filo curde non hanno presentato un candidato, decidendo di sostenere il leader del CHP, offrendo al “Tavolo dei sei” un supporto esterno.

Le istanze nazionaliste restano preponderanti

Proseguendo nell’analisi del voto, le elezioni hanno mostrato inoltre l’importanza delle istanze nazionaliste. Giannotta sottolinea la performance del terzo candidato, il nazionalista Sinan Oğan, che ha guidato l’alleanza di partiti e movimenti conservatori di destra “Ata İttifakı” (Alleanza degli antenati), ottenendo il 5,17 dei consensi.

“Le istanze nazionaliste sono preponderanti in Turchia”, osserva Giannotta, ricordando che anche il partito del Movimento nazionalista (MHP), il più stretto alleato di Erdogan, ha guadagnato un seggio in più nella Grande assemblea nazionale turca (il parlamento monocamerale turco), passando da 49 a 50.

Maggiore pluralismo in Parlamento

Un altro elemento “inaspettato” sottolineato dal direttore scientifico dell’Osservatorio Turchia del CeSPI riguarda il partito AKP di Erdogan che ha raggiunto in parlamento il 35,58% dei voti, confermandosi primo partito, in calo rispetto al 2018 (quando raggiunse il 42,56%), ma occorre considerare l’ingresso in Parlamento di nuovi partiti: il Partito dei Lavoratori della Turchia (TIP) che ha ottenuto il 1,73% dei voti, guadagnando 4 seggi, e il Nuovo Partito del Benessere (Yeniden Refah), di estrazione islamista guidato da Fatih Erbakan, figlio dell’ex premier turco Necmettin Erbakan.

Sul piano parlamentare, le elezioni mostrano una pluralità della prossima assemblea legislativa rispetto al passato.

“Le fault lines in Turchia stanno cambiando”, osserva Giannotta, sottolineando che da queste elezioni è uscito “un parlamento composito” dove la componente curda è presente – rappresentata dal Partito della Sinistra Verde (Yeşil Sol Parti) che ha ottenuto l’8,82% dei voti – mentre il CHP ha ottenuto una percentuale di voti più alta rispetto al 2018 (25,33% rispetto al 22,65 per cento) e il Partito buono (IYI) che ha ottenuto il 9,69% dei consensi guadagnando un seggio rispetto alle precedenti elezioni (44 rispetto ai 43 del 2018).

Per quanto riguarda il risultato raggiunto da Erdogan, Giannotta osserva che molti degli elettori, soprattutto quelli residenti nell’Anatolia, hanno messo da parte aspetti più concreti – economia, innalzamento dei prezzi, crisi energetica – preferendo affidarsi “alla figura di un leader forte” che può garantire una certa stabilità in continuità con il passato.

“Tra gli elettori – prosegue l’analista – hanno anche pesato i timori che una coalizione così eterogenea portasse in qualche modo instabilità”.

Giannotta osserva che in queste due settimane i toni dello scontro politico “saliranno” con attacchi personali tra i due candidati, come già avvenuto in questi giorni, “portando l’accento sulla volontà del popolo e sull’aspetto della sicurezza”.

Erdogan guarda a una riconferma

Se Erdogan vincerà il 28 maggio, il suo periodo al potere si estenderà a un terzo decennio. Nelle ultime settimane, il presidente ha fatto una campagna sulla sua politica estera indipendente e sulla promessa di abbassare l’età pensionabile. Ma di recente, il suo governo è stato colpito dall’aumento dell’inflazione e da una crisi del costo della vita. Poche ore dopo l’annuncio dei risultati elettorali iniziali, la lira turca ha toccato il minimo in quasi due mesi.

La situazione dopo la chiusura delle urne si è fatta più tesa, con informazioni diverse provenienti da entrambi i partiti. Kılıçdaroğlu ha accusato il partito per la Giustizia e lo sviluppo (AKP) di Erdogan di interferire nel conteggio dei voti e nel riportare i risultati, tuttavia non ha fornito prove di eventuali brogli. Nel frattempo, Erdogan ha messo in guardia l’opposizione contro “l’usurpazione della volontà nazionale” su Twitter.

In vista del ballottaggio, come sottolineato da Giannotta, probabilmente l’affluenza alle urne al secondo turno calerà. Inoltre, resta ancora in dubbio la posizione del terzo candidato, Sinan Ogan. I sostenitori di Ogan dovranno scegliere tra sostenere Kılıçdaroğlu o Erdogan. Ogan ha già fatto sapere che sosterrà Kılıçdaroğlu solo se il leader dell’opposizione promette di non aderire alle richieste del Partito democratico popolare filo-curdo; in caso contrario, potrebbe appoggiare Erdogan. “Ci saranno altri 15 giorni difficili”, ha avvertito Ogan.

Come sottolineato da Giannotta le richieste presentate da Ogan sono “impossibili da accettare” per la coalizione di Kılıçdaroğlu, favorendo, anche per una vicinanza ideologica, il presidente Erdogan.