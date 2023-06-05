Turchia: il nuovo governo Erdoğan cambia rotta e ritorna a politiche economiche più ortodosse

Il nuovo governo del preside turco Recep Tayyip Erdoğan ritorna a politiche economiche più ortodosse per contrastare gli alti tassi di inflazione dopo due anni di bassi tassi di interesse in totale controtendenza rispetto al resto delle economie globali. A confermare il nuovo corso del terzo mandato del leader turco è stata la scelta come ministro del Tesoro e delle Finanze dell’economista Mehmet Şimşek nel nuovo esecutivo presentato sabato 3 giugno.

La nomina di Şimşek a ministro del Tesoro e delle finanze potrebbe preparare il terreno per un aumento dei tassi di interesse nei prossimi mesi, hanno affermato gli analisti, una netta inversione di tendenza rispetto alla politica di lunga data di Erdoğan di tagliare i tassi nonostante l’aumento dell’inflazione.

Şimşek, 56 anni, era molto apprezzato dai mercati finanziari durante i mandati al ministero dell’Economia in qualità di ministro di Stato e poi come vice responsabile del dicastero tra il 2009 e il 2018.

Parlando in una conferenza stampa dopo la nomina del nuovo gabinetto del governo turco Şimşek ha affermato che “la Turchia dovrà cambiare radicalmente la sua politica economica per abbattere l’inflazione dilagante”, osservando che il Paese “non ha altra scelta che tornare su un terreno razionale” nella gestione dell’economia.

“La stabilità dei prezzi sarà il nostro obiettivo principale”, ha aggiunto Şimşek. “Ridurre l’inflazione a una cifra nel medio periodo è di vitale importanza per il nostro Paese”.

Dopo aver vinto il ballottaggio lo scorso fine settimana, Erdoğan, 69 anni, che dal 2003 guida la Turchia, ha iniziato il suo nuovo mandato quinquennale invitando i turchi a mettere da parte le divergenze e concentrarsi sul futuro.

Il nuovo governo turco include tra gli altri Cevdet Yılmaz, un altro economista considerato “ortodosso” dalle istituzioni internazionali, come vicepresidente, e l’ex capo della National Intelligence Organization (MIT) Hakan Fidan come ministro degli Esteri, in sostituzione di Mevlüt Çavuşoğlu.

Alla cerimonia di inaugurazione di Erdoğan nel palazzo presidenziale di Ankara hanno partecipato il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, il presidente venezuelano Nicolás Maduro e altri capi di Stato e di governo e funzionari di alto livello.

L’apparente inversione di marcia sull’economia giunge mentre molti analisti affermano che il grande mercato emergente si sta dirigendo verso un periodo di crisi caratterizzata da un’inflazione potenzialmente incontrollata a causa di un crollo delle riserve in valuta estera, un sistema di depositi protetti dallo Stato dalle turbolenze valutarie.

I dubbi sull’indipendenza del nuovo ministro Şimşek nel futuro

Secondo diversi analisti, molto dipenderà dall’indipendenza che verrà concessa al nuovo ministro dell’Economia, visti gli episodi passati in cui Erdogan, a fronte delle critiche da parte interna e degli avvertimenti internazionali, era passato per breve tempo a una visione più ortodossa della politica monetaria per ritornare sui suoi passi.

In un commento a Reuters, il direttore di Eurasia Group Emre Peker ha affermato che la scelta del nuovo ministro dell’Economia “suggerisce che Erdoğan abbia riconosciuto la fiducia in calo nella sua capacità di gestire le sfide economiche della Turchia”. Secondo l’analista, se da un lato è “è probabile che la nomina di Şimşek ritarderà una crisi, è improbabile che presenti soluzioni a lungo termine per l’economia”.

Per Peker, “Şimşek avrà probabilmente un mandato forte all’inizio del suo mandato, ma dovrà affrontare venti contrari politici in rapido aumento per attuare le politiche con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative del marzo 2024”.

Il programma economico di Erdoğan dal 2021 è stato caratterizzato dallo stimolo monetario e del credito mirato per rilanciare la crescita economica, le esportazioni e gli investimenti, con politiche di bassi tassi di interesse e alta inflazione, erodendo fortemente l’indipendenza della Banca centrale, divenuta ormai un mero esecutore delle direttive del governo.

Di conseguenza, l’inflazione annuale ha raggiunto un picco di 24 anni oltre l’85% nel corso del 2022 per poi diminuire nel corso del 2023. La lira turca ha perso oltre il 90% del suo valore nell’ultimo decennio dopo una serie di crolli, il peggiore alla fine del 2021. Ha toccato nuovi minimi storici oltre le 20 lire per un dollaro dopo il voto del 28 maggio che ha riconfermato Erdogan alla guida del Paese.

Un tentativo di riconciliazione con la comunità internazionale

Leader più longevo della Turchia, Erdoğan ha ottenuto il 52,2% di consensi al ballottaggio del 28 maggio, sfidando i sondaggi che prevedevano che le tensioni economiche avrebbero portato alla sua sconfitta favorendo il candidato dell’opposizione e leader del Partito popolare repubblicano (MHP), Kemal Kılıçdaroğlu. L’opposizione riunita nel cosiddetto “Tavolo dei sei” ha comunque raggiunto un risultato storico, portando per la prima volta Erdogan al ballottaggio in 20 anni ininterrotti al potere e di elezioni vinte al primo turno.

Il suo nuovo mandato consentirà a Erdoğan di portare avanti le politiche sempre più autoritarie che hanno polarizzato il Paese, membro della Nato, ma ne hanno rafforzato la posizione di potenza militare regionale.

Alla cerimonia di inaugurazione, che ha visto la partecipazione di diversi capi di Stato e di governo, tra cui il primo ministro ungherese Viktor Orbán e il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, Erdoğan ha assunto un tono conciliante: “Abbracceremo tutti gli 85 milioni di cittadini turchi indipendentemente dalle loro opinioni politiche… Mettiamo da parte il risentimento del periodo elettorale. Cerchiamo modi per riconciliarci”.

“Insieme, dobbiamo guardare avanti – ha aggiunto Erdogan – concentrarci sul futuro e provare a dire cose nuove. Dovremmo cercare di costruire il futuro imparando dagli errori del passato”.

In precedenza, leggendo il giuramento, Erdoğan aveva promesso di proteggere l’indipendenza e l’integrità della Turchia, di rispettare la costituzione e di seguire i principi di Mustafa Kemal Ataturk, fondatore della moderna repubblica laica.

Erdoğan è diventato primo ministro nel 2003 dopo che il suo partito Giustizia e sviluppo (AKP) ha vinto le elezioni alla fine del 2002 in seguito alla peggiore crisi economica della Turchia dagli anni ’70.

Nel 2014 è diventato il primo presidente eletto dal popolo della Turchia, venendo riconfermato nuovamente nel 2018 dopo aver ottenuto nuovi poteri esecutivi per la presidenza in un referendum del 2017, organizzato dopo il tentato golpe del luglio 2016.

Le elezioni presidenziali del 14 maggio e il ballottaggio del 28 maggio sono stati cruciali, dato che l’opposizione era fiduciosa di estromettere Erdoğan e invertire molte delle sue politiche, inclusa la proposta di forti aumenti dei tassi di interesse per contrastare l’inflazione, che in aprile ha raggiunto il 44%.

Nel suo discorso di vittoria post-elettorale, Erdoğan ha affermato che l’inflazione è il problema più urgente della Turchia.

In questi anni, infatti, il governo turco ha agito in controtendenza rispetto alle economie mondiali attuando teorie economiche non ortodosse, mantenendo una politica monetaria espansiva. La teoria economica convenzionale afferma infatti che quando l’inflazione aumenta, le banche centrali la combattono alzando i tassi di interesse.

Un aumento dell’inflazione significa inoltre che anche i prezzi stanno aumentando, poiché vi è troppo denaro circolante a fronte di un numero limitato di beni. La soluzione a questo problema è ridurre l’offerta di denaro, rendendo il denaro più costoso, alzando i tassi di interesse.

Lo scorso 23 febbraio, poche settimane dopo i due terremoti di magnitudo 7.8 e 7.6 che hanno devastato il sud della Turchia, la Banca centrale ha tagliato il suo tasso di interesse ufficiale di 50 punti base, dal 9 per cento all′8,5 per cento dopo che a gennaio avevano mantenuto i tassi stabili al 9 per cento frutto di una politica di tagli in corso dal 2021.

Nel precedente mandato, Erdogan ha fatto della lotta agli alti tassi di interesse uno dei suoi manifesti, seguendo invece una teoria alternativa chiamata “neo-fisherismo” che si basa sul lavoro dell’economista statunitense Irving Fisher e suggerisce che, in determinate circostanze (come è avvenuto nei mercati sviluppati dopo la grande crisi finanziaria), le banche centrali non sono in grado di creare inflazione tagliando i tassi di interesse.

Secondo la teoria, le banche centrali dovrebbero essere in grado di ridurre l’inflazione tagliando gli obiettivi sui tassi di interesse invece di aumentarli come imporrebbe il monetarismo ortodosso. Ma le intuizioni del neo-fisherismo risultano di difficile applicazione in Paesi come la Turchia, caratterizzati da un’economia in via di sviluppo e da un alta dipendenza dall’estero per il fabbisogno energetico.

(a cura di Simone Cantarini)

