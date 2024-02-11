Trump minaccia l’Europa. Cosa aspettano gli europei a creare una difesa comune?

L’Eurobarometro, così come altri sondaggi, mostrano che gli europei sono favorevoli a una difesa comune in un mondo sempre più instabile e pericoloso. Cosa aspettano i governi degli Stati membri ad aprire un processo di riforma dell’Unione che porti a una difesa europea? Che Trump diventi presidente e abbandoni la NATO? O di essere davvero attaccati dalla Russia?

In un comizio nella Carolina del Sud Trump ha ribadito le sue minacce all’Europa. Si è lamentato dell’eccessiva spesa americana a sostegno dell’Ucraina a confronto con quella degli europei – usando dati sbagliati naturalmente, gonfiando il dato americano e riducendo quello europeo – e sostenendo che basterebbe tagliare gli aiuti all’Ucraina per obbligarla a trattare con la Russia e far finire la guerra. Naturalmente finirebbe con la vittoria di Putin e la fine del diritto internazionale e della Carta dell’ONU, ma a Trump non interessa.

Dopo di che ha farneticato sulla NATO, confondendo la spesa militare degli Stati membri con dei pagamenti alla NATO. Gli Stati membri della NATO si sono impegnati a dedicare alla difesa almeno il 2% del PIL. Trump confonde tale impegno con dei versamenti nei confronti della NATO e ha sostenuto che lui ha costretto gli europei a pagare i loro conti e fare i loro versamenti alla NATO minacciando che non avrebbe difeso un Paese europeo non in regola. E anzi, che incoraggerebbe Putin a fare di loro ciò che vuole. L’Italia è l’unico dei Paesi europei più grandi a non aver raggiunto tale livello minimo di spesa per la difesa, insieme a vari Stati piccoli.

Trump ha ripetuto più volte che l’indipendenza dei baltici – membri dell’UE e della NATO – non è affar suo. E negli USA si discute apertamente della possibilità che se venisse rieletto Presidente Trump si ritirerebbe dalla NATO. Le minacce dell’ultimo comizio ce lo ricordano.

Il processo di unificazione europea è spesso andato avanti grazie alle crisi, che mostrando l’inadeguatezza degli Stati nazionali ad affrontarle, hanno spinto ad accettare una condivisione di sovranità per riuscire a farlo. Di fronte all’invasione russa dell’Ucraina, alla guerra in Medio Oriente, alla fragilità e instabilità degli Stati della sponda sud del Mediterraneo gli Stati europei sono spettatori impotenti. Sperano nell’intervento e nella mediazione degli USA, della Cina, del Papa, della Turchia, di chiunque. Ma non sono in grado di fare nulla.

L’impotenza degli Stati europei sulla sicurezza, dall’Ucraina al Medio Oriente Gli Stati e i cittadini europei sono diventati maestri nel mettere la testa sotto la sabbia. Dopo oltre un anno e mezzo dall’invasione russa dell’Ucraina continuiamo a invocare la pace sperando nell’azione diplomatica e mediatrice della Turchia, o della Cina, …

Gli europei lo sanno. L’Eurobarometro mostra stabilmente che vorrebbero che l’Europa parlasse con una voce sola nel mondo, e che sono favorevoli a una politica estera e a una difesa europea. Addirittura un sondaggio specifico sulla difesa europea condotto da Francesco Nicoli e pubblicato da Bruegel mostra che più la proposta di difesa europea è ambiziosa e maggiore è il consenso dei cittadini.

Il Parlamento europeo approva la proposta per la riforma dei trattati UE Il Parlamento europeo ha approvato mercoledì (22 novembre) la proposta di riforma dei Trattati, già approvata dalla commissione Affari costituzionali, e predisposta dai relatori Guy Verhofstadt (Renew), Sven Simon (PPE), Gabriele Bischoff (S&d), Daniel Freund (Verdi) e Helmut Scholz (La …

Il Parlamento Europeo a novembre ha approvato una proposta di riforma dei Trattati che prevede anche di procedere verso la difesa europea. Ora tocca ai Capi di Stato e di governo degli Stati membri nel Consiglio Europeo decidere se aprire una Convenzione di riforma dei Trattati a partire dalla proposta del Parlamento.

La maggioranza italiana divisa sul futuro dell’UE La plenaria del Parlamento europeo ha discusso ieri la proposta di riforma dei Trattati, che è stata approvata oggi. Il dibattito e il voto hanno messo in evidenza le posizioni delle varie forze politiche europee e nazionali e mostrato la …

Le forze di maggioranza in Italia si sono spaccate su tale proposta: Forza Italia ha votato a favore, Lega e Fratelli d’Italia contro. Il Ministro Tajani ha più volte ribadito la necessità di una politica estera e di una difesa europea. Ma il Governo non ha mai preso una posizione al riguardo, né si sa se sia favorevole ad aprire il processo di riforma. Intanto la premier Meloni, presidente dei Conservatori e Riformisti Europei, apre le porte del suo partito a forze politiche e leader certamente contrari a tale prospettiva, come Orban e Zemmour.

“Un’autentica difesa europea” “Questa ennesima minaccia alle porte di casa ci ricorda che per giocare un ruolo più decisivo dobbiamo dotarci in prospettiva di un’autentica difesa comune europea”. Tali parole sono state pronunciate il 10 gennaio nell’aula di Montecitorio durante il Question …

La decisione sulla difesa europea in ultima istanza la prenderanno gli europei con il loro voto di giugno. Se premieranno le forze favorevoli all’integrazione europea, si potrà procedere a rafforzare l’Unione e a creare una politica estera e di difesa. Se premieranno le forze nazionaliste, in molti casi sostenute dalla Russia di Putin – come denunciato da una Risoluzione del Parlamento Europeo e confermato dall’appello di Medvedev a votare per le forze populiste e anti-sistema – ci terremo le difese nazionali. Quelle grazie alle quali abbiamo la terza spesa militare del mondo senza avere alcuna capacità di deterrenza. Quelle che ci portano a spendere quasi il 40% degli USA con una capacità del 10%, il che significa che quasi 3/4 della nostra spesa è inefficace, a causa della moltiplicazione per 27 delle stesse cose.