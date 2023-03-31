Trump accusato penalmente a New York. È la prima volta per un ex presidente degli Stati Uniti

Donald Trump è stato incriminato da un gran giurì di Manhattan in seguito a un’indagine sui soldi versati alla pornostar Stormy Daniels, diventando così il primo ex presidente degli Stati Uniti a dover affrontare accuse penali, anche se si candida nuovamente alla Casa Bianca.

Le accuse specifiche non sono ancora note, poiché l’atto d’accusa rimane segreto. Giovedì (30 marzo) la CNN ha riferito che Trump deve affrontare più di 30 capi d’accusa relativi a frodi commerciali.

Trump si è detto “completamente innocente” e ha dichiarato che non si ritirerà dalla corsa alle presidenziali del 2024. Ha accusato Bragg, un democratico, di cercare di danneggiare le sue possibilità di vincere la rielezione contro il presidente democratico Joe Biden.

“Questa è una persecuzione politica e un’interferenza elettorale ai massimi livelli della storia”, ha dichiarato in un comunicato.

Poco dopo, Trump ha lanciato un appello ai sostenitori, affinché forniscano fondi per la difesa legale. Secondo la sua campagna, ha raccolto oltre 2 milioni di dollari da quando, il 18 marzo, ha erroneamente previsto che sarebbe stato arrestato quattro giorni dopo.

Trump, secondo i sondaggi il favorito per la nomination repubblicana del 2024, giovedì ha ricevuto il sostegno di alcuni suoi potenziali sfidanti, tra cui il governatore della Florida Ron Desantis e l’ex vicepresidente Mike Pence.

“Questo servirà solo a dividere ulteriormente il nostro Paese”, ha detto Pence.

Mentre la Casa Bianca non ha commentato, i democratici hanno detto che Trump non è immune dallo stato di diritto.

“Incoraggio sia i critici che i sostenitori del signor Trump a lasciare che il processo proceda pacificamente e secondo la legge”, ha dichiarato il più importante democratico al Senato, Chuck Schumer.

Le accuse saranno probabilmente rese pubbliche da un giudice nei prossimi giorni. A quel punto, Trump dovrà recarsi a Manhattan per il rilevamento delle impronte digitali e altre procedure.

L’ufficio di Bragg ha dichiarato di aver contattato l’avvocato di Trump per coordinare la consegna, che secondo un funzionario del tribunale avverrà probabilmente martedì prossimo.

Gli avvocati dell’ex presidente, Susan Necheles e Joseph Tacopina, hanno dichiarato che “combatteranno vigorosamente” le accuse.

L’indagine di Manhattan è una delle numerose sfide legali che Trump deve affrontare.

L’anno scorso Bragg ha perseguito con successo l’azienda di Trump per frode fiscale, ottenendo una sanzione penale di 1,61 milioni di dollari.

Il giudice che presiedeva quel caso, il giudice della Corte Suprema di New York Juan Merchan, dovrebbe supervisionare anche questo caso, secondo una persona che ha familiarità con la questione.

Trump potrebbe usare il caso per fomentare la rabbia dei suoi sostenitori principali, anche se alcuni elettori repubblicani potrebbero stancarsi del dramma. Secondo un sondaggio Reuters/Ipsos pubblicato la scorsa settimana, il 44% dei repubblicani ha dichiarato che Trump dovrebbe abbandonare la corsa se venisse incriminato.

Fuori dal tribunale, diversi manifestanti hanno tenuto in silenzio cartelli che criticavano Trump. Le autorità hanno rafforzato la sicurezza intorno al tribunale dopo l’invito del Tycoon a protestare in tutta la nazione il 18 marzo, ricordando la sua retorica prima dell’attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021 da parte dei suoi sostenitori.

Denaro per il silenzio

Daniels, il cui vero nome è Stephanie Clifford, ha dichiarato di aver ricevuto denaro in cambio del silenzio su un rapporto sessuale avuto con Trump nel 2006.

L’avvocato personale dell’ex presidente, Michael Cohen, ha dichiarato di essersi coordinato con Trump per i pagamenti alla Daniels e a una seconda donna, l’ex modella di Playboy Karen McDougal, che ha detto di aver avuto una relazione sessuale con lui. Trump ha negato di aver avuto relazioni con entrambe le donne.

Nel 2018 ha inizialmente negato di sapere qualcosa del pagamento a Daniels. In seguito ha riconosciuto di aver rimborsato Cohen per il pagamento, che ha definito una “semplice transazione privata”.

“Nessuno è al di sopra della legge”, ha dichiarato su Twitter l’avvocato di Daniels, Clark Brewster.

Nel 2018 Cohen si è dichiarato colpevole di una violazione di finanziamento della campagna elettorale e ha scontato più di un anno di carcere. I procuratori federali hanno detto che ha agito su indicazione di Trump.

Cohen ha detto di essere convinto della sua testimonianza e delle prove che ha fornito ai pubblici ministeri. “La responsabilità è importante”, ha dichiarato in un comunicato.

Nessun ex presidente degli Stati Uniti o presidente in carica ha mai dovuto affrontare accuse penali.

Oltre a questo caso, Trump deve affrontare due indagini penali da parte di un consulente speciale nominato dal procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland e un’altra indagine penale da parte di un procuratore locale in Georgia.

Trump è sfuggito più volte ai rischi legali. Alla Casa Bianca ha resistito a due tentativi del Congresso di rimuoverlo dall’incarico, anche per l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio da parte dei suoi sostenitori, e a una lunga indagine sui contatti durante la sua campagna elettorale con la Russia nel 2016.

Nel processo per frode fiscale dello scorso anno, l’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha preso di mira gli affari di Trump, ma non ha accusato l’ex presidente stesso di reati finanziari.

In questo caso, secondo gli esperti legali, Bragg dovrebbe sostenere che Trump ha falsificato i documenti aziendali per coprire un altro crimine, come la violazione della legge federale sul finanziamento delle campagne elettorali, che lo rende un reato.

Leggi l’articolo originale qui.