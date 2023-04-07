Trilaterale Macron – Xi – Von der Leyen: “UE e Cina devono collaborare per la pace e la stabilità del mondo”

“L’Unione Europea e la Cina hanno relazioni complesse e da come le gestiremo dipende la prosperità di entrambi”. Così la presidente della Commissione Europea Ursula von der leyen ha aperto l’incontro trilaterale, a Pechino, con il presidente francese Emmanuel Macron e quello cinese Xi Jinping. A fare da padrone, come nel colloquio tra i due della mattina, sono stati i legami con la Russia e la guerra in Ucraina.

In questo senso, l’obiettivo del viaggio diplomatico è stato parzialmente raggiunto. Durante il bilaterale con Macron, Xi ha assicurato di essere pronto a chiamare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Anche durante l’incontro pomeridiano ha però ribadito che “tutte le parti”, cioè Kiev e Mosca, hanno “ragionevoli preoccupazioni per la loro sicurezza”. L’intervento deciso, per indurre Putin a interrompere l’invasione, auspicato dal leader francese, sembra quindi improbabile.

Il leader però ha accolto la duplice richiesta, da von der Leyen e da Macron, di non fornire sostegno militare alla Russia. “Farlo sarebbe una violazione delle leggi internazionali e danneggerebbe la nostra relazione”, ha spiegato la presidente.

La ripresa del dialogo con l’UE

Il presidente cinese non ha chiuso a una collaborazione con Bruxelles, anzi ha chiesto “nuovo impeto” nelle relazioni tra le due potenze.

“La situazione internazionale è complessa e mutevole, la crisi in Ucraina è lunga e difficile da risolvere, la ripresa dell’economia mondiale dopo la pandemia è insufficiente – ha spiegato – Pechino e l’UE dovrebbero aderire al dialogo e alla cooperazione, mantenere la pace e la stabilità nel mondo, promuovere lo sviluppo e la prosperità comuni e il progresso della civiltà umana e unirsi per affrontare le sfide globali”.

Anche von der Leyen, considerata vicina alle posizioni dure degli Stati Uniti di Joe Biden, ha spiegato, sia prima del trilaterale, sia nella conferenza stampa successiva, che “un’interruzione dei rapporti non è una strategia percorribile o preferibile”, soprattutto in vista di sfide come la crisi climatica, le minacce nucleari, alla salute globale e alla stabilità finanziaria.

“In questo ambiente geopolitico è più importante che mai parlarci e mantenere aperte le linee di comunicazione”. Quest’apertura è in linea con i tentativi europei di mantenere aperto un dialogo con Pechino. Settimana prossima anche l’Alto rappresentate UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, visiterà il Paese.

“Un certo numero di rischi”

Von der Leyen ha precisato che ci sono “un certo numero di rischi che l’Europa deve affrontare”, nelle sue relazioni con la Cina, dal punto di vista economico e della concorrenza, ma anche di quello dei diritti umani.

Nel 2020, la ratifica dell’dell’Accordo globale sugli investimenti era stata bloccata in seguito a una serie di sanzioni imposte da Bruxelles per le violazioni dei diritti umani contro gli uiguri nella regione cinese dello Xinjiang. A queste Pechino aveva risposto con misure simili verso alcuni deputati europei.

La presidente ha inoltre ribadito che “l’integrità territoriale e la sovranità sono elementi fondamentali della Carta Onu che entrambi sosteniamo pienamente”. Un’allusione alla guerra in Ucraina, ma anche alle complicate relazioni di Pechino con il governo, non riconosciuto, di Taiwan.

Il trilaterale segue la storica visita della presidente dell’isola Tsai Ing-wen a Los Angeles e il suo incontro con lo speaker della Camera americana Kevin McCarthy.