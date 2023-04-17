Sudan: ambasciatore Ue aggredito nella sua stessa residenza

L’ambasciatore dell’Unione europea in Sudan è stato aggredito nella sua stessa residenza. Ad annunciarlo è l’Alto rappresentante dell’UE per la Politica estera e di Sicurezza, Josep Borrell, in un messaggio sul suo profilo Twitter.

“Ciò costituisce una grave violazione della Convenzione di Vienna. La sicurezza delle sedi e del personale diplomatico è una responsabilità primaria delle autorità sudanesi e un obbligo ai sensi del diritto internazionale”, ha dichiarato Borrell.

In precedenza, in una conferenza stampa la portavoce della Commissione Ue per gli Affari esteri e le politiche di sicurezza Nabila Massrali ha affermato che l’UE è in contatto con gli Stati membri e altri partner per essere pronta a coordinare “soluzioni” per i cittadini europei che si trovano in Sudan, dove si rischia la guerra civile a seguito dei combattimenti tra le Forze armate e le Forze di supporto rapido (RSF).

“Considerato che la situazione è in rapida evoluzione, ricordiamo l’importanza che i cittadini dell’UE in Sudan seguano le raccomandazioni fornite dai loro Stati membri, come la registrazione della loro presenza”, ha affermato Massrali.

“Continuiamo a facilitare lo scambio di informazioni sulla situazione con gli Stati membri e i partner, al fine di essere pronti a identificare soluzioni coordinate per i cittadini dell’UE, se necessario e possibile”, ha aggiunto.

“In questo momento critico, la priorità dovrebbe essere data alla cessione delle ostilità, a non far degenerare la situazione e a risolvere le divergenze attraverso il dialogo. Nell’ultimo mese, le parti sudanesi hanno compiuto sforzi enormi per riportare il Paese sulla strada della democrazia, concordando l’accordo quadro e aprendo la strada a un governo a guida civile”, ha affermato la portavoce dell’UE.

Nel fine settimana Borrell ha avuto colloqui sulla situazione in Sudan con il presidente del Kenya William Ruto, con il ministro degli Esteri dell’Egitto Sameh Shoukri e con Abdullah bin Zayed al Nahyan, capo della diplomazia degli Emirati Arabi Uniti.

“L’UE esorta tutte le parti a mostrare leadership e ad adoperarsi per un’immediata cessazione delle ostilità. In questo momento critico, dovrebbe essere data priorità al silenziamento delle armi, all’allentamento della situazione e alla risoluzione delle divergenze attraverso il dialogo”, ha affermato Borrell in una nota diramata dopo l’esplosione delle ostilità in Sudan lo scorso 15 aprile.

Il capo della diplomazia europea ha sottolineato che negli ultimi mesi sia le Forze armate che i paramilitarI delle RSF hanno compiuto “sforzi enormi” per riportare il Paese sulla via della democrazia accettando un accordo quadro che apra la strada a un governo guidato da civili. Borrell ha affermato che gli eventi recenti “mettono in pericolo questi importanti progressi”.

Oggi pomeriggio la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha condannato gli atti di violenza avvenuti negli ultimi giorni in Sudan.

“Negli ultimi giorni abbiamo assistito al deterioramento della situazione in Sudan. Violenti scontri hanno già causato innumerevoli morti e minato gli sforzi per garantire una transizione democratica in Sudan”, ha dichiarato Metsola nel suo intervento di apertura.

“Il Parlamento europeo condanna fermamente questi atti di violenza e invita tutte le parti a cessare le ostilità e a garantire la sicurezza dell’intera popolazione e la stabilità del Paese”, ha dichiarato Metsola.

Più di 180 persone sono state uccise e altre 1.800 ferite in tre giorni di combattimenti tra fazioni rivali in Sudan, secondo quanto affermato oggi in una nota dal rappresentante speciale delle Nazioni Unite nel Paese africano, Volker Perthes.

In Sudan è attualmente in corso uno scontro tra i due generali protagonisti nel 2019 del colpo di Stato contro il regime del presidente Omar al Bashir al potere dal 1989.

Da un lato vi sono i militari regolari del generale Abdel Fattah al Burhan, attuale presidente del Consiglio supremo di transizione e comandante in capo delle Forze armate, mentre dall’altro quelle del suo vice Mohamed Hamdan Dagalo (detto Hemeti), a capo dei paramilitari delle Forze di supporto rapido.

Dagalo e i suoi uomini vantano stretti rapporti con la compagnia paramilitare russa Wagner in particolare per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse aurifere nella regione del Darfur.

Dagalo è inoltre considerato vicino agli ambienti dell’ex regime di Al Bashir. Il generale Al Burhan è invece legato all’Egitto del presidente Abdel Fattah al Sisi e vanta buoni rapporti con gli Stati Uniti.

Lo sorso agosto, nonostante il golpe organizzato da Al Burhan e Dagalo ai danni dall’amministrazione civile guidata dall’economista Abdallah Hamdok, Washington ha riallacciato i rapporti con la giunta militare, nominando John Godfrey quale primo ambasciatore Usa in Sudan dopo quasi 25 anni.