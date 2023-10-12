Stoltenberg rassicura Zelensky: “La Nato ha la forza sufficiente per aiutare sia l’Ucraina che Israele”

“La Russia intensifica il suo attacco alle infrastrutture ucraine e si prepara a usare l’inverno come arma di guerra: per questo dobbiamo garantire il nostro sostegno a Kiev”. Così, in conferenza stampa, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha introdotto i risultati del Consiglio Nato-Ucraina a Bruxelles, il primo a livello dei ministri della Difesa.

“La riunione di oggi ha dimostrato il sostegno concreto degli alleati: è interesse per la nostra sicurezza che l’Ucraina vinca”, ha proseguito, ricordando come nuovi aiuti siano stati di recente approvati o assicurati, tra gli altri, da Danimarca, Gran Bretagna, Canada, Stati Uniti e Germania.

Alla riunione ha partecipato il ministro della Difesa di Kyiv, Rustem Umerov, anticipato al mattino dal presidente Volodymyr Zelensky, che in particolare ha evidenziato come la priorità sia, al momento, dotare il suo Paese di un sistema di difesa aereo.

L’attacco condotto da Hamas al confine tra la Striscia di Gaza e Israele aveva instillato il sospetto che gli aiuti previsti per l’Ucraina potessero essere distratti in favore della nuova escalation in Medio Oriente. Il segretario generale della Nato ha riconosciuto “il pieno diritto di Israele a difendersi in modo proporzionato all’offesa”, ma ha respinto con fermezza l’ipotesi: “Non possiamo permetterci il lusso di scegliere solo una sfida – ha detto – Gli alleati hanno capacità e forza per affrontare diverse sfide allo stesso tempo”.

Gli ha fatto eco il segretario USA alla Difesa, Lloyd Austin: “Siamo la nazione più forte al mondo: possiamo fare entrambe le cose”. Sugli aiuti statunitensi, tuttavia, aleggiava anche la tensione innescata dalle divisioni interne al Congresso Usa che hanno portato al congelamento di una tranche di aiuti a Kyiv: “Credo che ci sarà un supporto bipartisan – ha detto Austin -, solo che la democrazia ha i suoi tempi. Sono convinto che ci sia un ampio supporto da parte della popolazione americana per l’Ucraina”.

Zelensky non ha partecipato al Summit ma ha parlato, in videocollegamento, all’assemblea del Fondo monetario internazionale e della Banca Mondiale chiedendo un piano di supporto finanziario in 5 punti. Ha parlato di sanzioni a livello globale, di confisca degli asset russi e dei Paesi che appoggiano Mosca, garanzie a lungo termine sul supporto al Paese, e un meccanismo di garanzie per gli investimenti privati nel Paese per moltiplicare le donazioni.